/PM Awas Yojana 2.0: పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు శుభవార్త.. పీఎం ఆవాస్ యోజన 2.0 కొత్త రూల్స్ ఇవే.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా..!!

PM Awas Yojana 2.0: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మోదీ ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (PMAY) మొదటి దశ దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది పేద కుటుంబాలకు ఆశ్రయం కల్పించడంలో అత్యంత విజయవంతమైందని చెప్పాలి. దీన్ని ఆధారంగా ప్రభుత్వం PMAY-అర్బన్ 2.0ను ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద, దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న నిరాశ్రయ కుటుంబాల కోసం రాబోయే కొన్నేళ్లలో కోటి కొత్త శాశ్వత గృహాలను నిర్మిస్తారు లేదా ఇళ్ల నిర్మాణం, కొనుగోలు కోసం వారికి భారీ ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను అందిస్తారు. నగరాల్లో ఖరీదైన రియల్ ఎస్టేట్ , ఆకాశాన్నంటుతున్న భూమి ధరల కారణంగా ఇల్లు కొనలేని కుటుంబాలకు ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని చెప్పవచ్చు.
ఈ పథకం వల్ల ఎవరు ప్రయోజనం పొందుతారు?
PMAY-U 2.0 పథకం పరిధి చాలా విస్తృతమైనది. ఇది ప్రధానంగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గం (EWS), అల్ప ఆదాయ వర్గం (LIG), మధ్య ఆదాయ వర్గం (MIG) లకు చెందిన కుటుంబాలను కవర్ చేస్తుంది. ఈ పథకం నిబంధనల ప్రకారం.. దరఖాస్తుదారు కుటుంబానికి దేశంలో ఎక్కడా కూడా సొంత శాశ్వత గృహం ఉండకూడదు. ఈ పథకం కింద కేటాయింపులలో మురికివాడల నివాసులు, వీధి వ్యాపారులు, ఉద్యోగ మహిళలు, వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. సమాజంలో అత్యంత నిమ్న వర్గాలకు సైతం సురక్షితమైన, గౌరవప్రదమైన గృహం అందుబాటులో ఉండేలా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రాథమిక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మార్గాలు:
ప్రజల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం ఈసారి దరఖాస్తు ప్రక్రియను సరళీకరించి, డిజిటలైజ్ చేసింది. పోస్టర్ ప్రకారం, మీరు ఈ క్రింది రెండు సులభమైన పద్ధతులను ఉపయోగించి మీ ఇంటి నుండే మీ రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తి చేసుకోవచ్చు:
మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన అధికారిక పోస్టర్లో ఒక ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది. మీరు మీ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా లేదా ఏదైనా క్యూఆర్ స్కానర్ యాప్ను ఉపయోగించి దాన్ని త్వరగా స్కాన్ చేయవచ్చు. స్కాన్ చేయడం ద్వారా మీరు నేరుగా అధికారిక దరఖాస్తు ఫారం పేజీకి వెళ్తారు, అక్కడ మీరు మీ సమాచారాన్ని పూరించవచ్చు.
మీరు కంప్యూటర్ లేదా బ్రౌజర్ని ఉపయోగించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన డిజిటల్ పోర్టల్ https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/ ని సందర్శించండి. ఇక్కడ, హోమ్ పేజీలో, మీకు 'PMAY-U 2.0 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీ దరఖాస్తును పూర్తి చేయడానికి మీరు ఈ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
దరఖాస్తుకు అవసరమైన పత్రాలు:
ఫారం నింపే ముందు, ప్రక్రియ సమయంలో ఎలాంటి అంతరాయాలు కలగకుండా ఉండేందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోండి. దరఖాస్తుదారుడి ఆధార్ కార్డు , ఓటర్ ఐడి, పాన్ కార్డు, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం, బ్యాంకు పాస్బుక్ కాపీ, ప్రస్తుత చిరునామా, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో మీ వద్ద తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
