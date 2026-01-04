English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • PM E-Drive Scheme 2026: ఈవీ కొంటున్నారా? ఎలక్ట్రిక్ ఆటోపై 50 వేల సబ్సిడీ పొందే ఛాన్స్.. PM E-Drive సబ్సిడీ ఎలా పొందాలో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ మీ కోసం..!!

PM E-Drive Scheme 2026: ఈవీ కొంటున్నారా? ఎలక్ట్రిక్ ఆటోపై 50 వేల సబ్సిడీ పొందే ఛాన్స్.. PM E-Drive సబ్సిడీ ఎలా పొందాలో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ మీ కోసం..!!

PM E-Drive Scheme 2026: PM E-Drive Scheme 2026 ద్వారా నిరుద్యోగ యువత, వ్యాపారులు తక్కువ ధరకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేయవచ్చు. టూ వీలర్ నుంచి ట్రక్కుల వరకు భారీ సబ్సిడీలు అందిస్తూ ఈవీ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం, కాలుష్యం తగ్గించడమే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:31 AM IST

Trending Photos

Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
8
Alcohol Consumption
Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
Kavitha Challan: ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీగా ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. రూ.17 వేల చలాన్లు పెండింగ్‌
6
MLC Kavitha
Kavitha Challan: ఎమ్మెల్సీ కవిత భారీగా ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. రూ.17 వేల చలాన్లు పెండింగ్‌
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
8
Tanya Mittal
Tanya Mittal Bodyguards: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీకి 150 మంది బాడీగార్డ్స్?! అంబానీని మించిన సెక్యూరిటీ..అసలు నిజం ఇదే!
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
5
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
PM E-Drive Scheme 2026: ఈవీ కొంటున్నారా? ఎలక్ట్రిక్ ఆటోపై 50 వేల సబ్సిడీ పొందే ఛాన్స్.. PM E-Drive సబ్సిడీ ఎలా పొందాలో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్ మీ కోసం..!!

PM E-Drive Scheme 2026: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సందడి భారీగా పెరిగింది. మరోవైపు ఆటోలు టాక్సీలు కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వైపు  మొగ్గు చూపుతున్నాయి.  ఈ సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకాన్ని నిరుద్యోగ యువత కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చింది దీని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను సబ్సిడీ రేటు పైన తీసుకోవచ్చు. PM E-Drive Scheme 2026.. EV Vehicle Subsidy  పథకం ద్వారా  ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను తక్కువ ధరకు పొంది చక్కగా వ్యాపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవచ్చు. ఈ పథకం కింద ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేసినప్పుడు సబ్సిడీ ఎలా పొందవచ్చో వివరంగా  ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం

Add Zee News as a Preferred Source

PM E-Drive Scheme 2026 పథకం లక్ష్యం: 
దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాల (EVs) వాడకాన్ని పెంచడం, పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, ఈవీ వాహనాలను తక్కువ ధరలకు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం. దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా చెప్పవచ్చు. 

సబ్సిడీ వివరాలు:
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఈ స్కీం ప్రకారం  ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పైన సబ్సిడీ పొందవచ్చు అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.

>>ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్ (E2W): బ్యాటరీ కెపాసిటీని బట్టి ఒక్కో వాహనానికి గరిష్టంగా రూ. 10,000 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది.

>>ఎలక్ట్రిక్ త్రీ వీలర్స్ (E3W): గరిష్టంగా రూ. 50,000 వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది.

>>ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు (E-Buses): గరిష్టంగా రూ. 35 లక్షల వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది.

>>ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కులు (E-Trucks): గరిష్టంగా రూ. 1.25 కోట్లు వరకు సబ్సిడీ లభిస్తుంది (ఎక్స్-ఫ్యాక్టరీ ప్రైస్ పైన 10% డిస్కౌంట్ తో పాటు).

ఈ పథకం ద్వారా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు కూడా ప్రభుత్వం మద్దతు అందించడం దీని ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు. 

Also Read:Venezuela Crisis: వెనిజులాపై అమెరికా దాడి వెనుక అసలు కారణాలేంటి..? ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో వెనిజులా వాటా ఎంత..?  

సబ్సిడీని ఇలా పొందవచ్చు:

>>  ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై సబ్సిడీని PM E-Drive డిజిటల్ వోచర్ ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ వోచర్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ద్వారా లభిస్తుంది.

>>  ముందుగా ఈ స్కీమ్ అందుబాటులో ఉన్న ఆథరైజ్డ్ షోరూమ్‌కు వెళ్లి  మీ అవసరాలకు తగిన వాహనాన్ని ఎంచుకోవాలి.

>>  ఆ తర్వాత  వాహన డీలర్ PM E-Drive పోర్టల్ ద్వారా  సబ్సిడీ ప్రాసెస్ ప్రారంభిస్తారు.

>> యాప్ ద్వారా ఫోటో, ఆధార్ స్కాన్ చేసి, ఆధార్ బేస్డ్ e-KYC పూర్తి చేస్తారు.

>> రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన లింక్ ద్వారా డిజిటల్ వోచర్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

>> వోచర్‌పై సంతకం చేసి డీలర్‌కు ఇవ్వాలి. డీలర్ దానిని పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తారు. సబ్సిడీ మొత్తం ఇన్స్టంట్‌గా వెహికల్ ధర నుండి డిడక్ట్ అవుతుంది, మిగిలిన బ్యాలెన్స్ మాత్రమే మనం చెల్లించాలి.

ఈ స్కీం కోసం అర్హతలు ఇవే:

>> భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. 

>> వాహనాన్ని ఆథరైజ్డ్ డీలర్ వద్ద మాత్రమే కొనాలి.

>> EV వాహన తయారీదారు PM E-Drive స్కీమ్ కింద రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.

>> వాహనంలో అడ్వాన్స్‌డ్ బ్యాటరీ ఉండాలి.

>> ఒక ఆధార్‌పై ఒక కేటగిరీలోని వాహనానికి మాత్రమే సబ్సిడీ వస్తుంది.

>> మొబైల్ నంబర్ ఆధార్‌తో లింక్ అయి ఉండాలి.

>> వాహనం తప్పనిసరిగా RTO తో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.

Also Read: Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి.. అదే బాటలో బంగారం.. జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?   

సబ్సిడీకి అర్హత లేని వాహనాలు ఇవే:

>> ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.

>> ప్రభుత్వ శాఖలు కొనుగోలు చేసే వాహనాలు.

>> సెకండ్ హ్యాండ్ లేదా రీసేల్ వాహనాలు (కేవలం కొత్త వాహనాలకు మాత్రమే).

సబ్సిడీ ఉన్న EV బైక్‌ల వివరాలు (Eligible EV Bike Models):

PM E-Drive పోర్టల్‌ AY ఏ బైక్‌లకు సబ్సిడీ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. Ola (రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్‌ప్రెస్, S1 ప్రో, S1), Ather (450 SHR) వంటి మోడళ్లకు సబ్సిడీ యాక్టివ్‌గా ఉంది.

పూర్తి వివరాల కోసం https://pmedrive.heavyindustries.gov.in సైటును సంప్రదించండి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

PM E-Drive SchemeEV Subsidy NewsElectric Vehicles IndiaGovernment Schemes 2026EV Business Opportunity

Trending News