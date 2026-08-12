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  • /PM E-Drive Scheme: ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకంతో రూ.5,000 డిస్కౌంట్!

PM E-Drive Scheme: ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకంతో రూ.5,000 డిస్కౌంట్!

PM E-Drive Scheme Subsidy: ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనం కొనాలని చూస్తున్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్‌తో పాటు కొంత నిరాశ కలిగించే వార్తను అందించింది. దేశంలో ఈవీల వాడకం భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కేంద్రం 'పీఎం ఇ-డ్రైవ్' (PM E-DRIVE) పథకంలో కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ పథకం కింద టూ-వీలర్లపై ఇచ్చే సబ్సిడీ మొత్తాన్ని తగ్గించినప్పటికీ, పథకం గడువును మాత్రం 2028 మార్చి 31 వరకు పొడిగించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:21 PM IST
PM E-Drive Scheme: ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకంతో రూ.5,000 డిస్కౌంట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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PM E-Drive Scheme: ఈవీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసేవారికి గుడ్‌న్యూస్..పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకంతో రూ.5,000 డిస్కౌంట్!
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