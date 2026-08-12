PM E-Drive Scheme Subsidy: ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాన్ని (EV) కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మిశ్రమ స్పందనతో కూడిన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించింది. దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకం విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం ఇ-డ్రైవ్' (PM E-DRIVE) పథకంలో కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ పథకం కింద టూ-వీలర్లపై ఇచ్చే సబ్సిడీ మొత్తాన్ని తగ్గించినప్పటికీ, పథకం గడువును మాత్రం 2028 మార్చి 31 వరకు పొడిగించింది.
సబ్సిడీ వివరాలు, మార్పులు
1) ద్విచక్ర వాహనాల కేటగిరీకి గతంలో కేటాయించిన రూ.1,772 కోట్ల బడ్జెట్ను రూ.2,767 కోట్లకు పెంచారు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 46 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లకు సబ్సిడీ ప్రయోజనం దక్కనుంది.
2) ఏప్రిల్ 1, 2025 నుంచి రిజిస్టర్ అయ్యే ఈవీలకు బ్యాటరీ సామర్థ్యం ప్రతి కిలోవాట్-గంటకు (kWh) రూ.2,500 చొప్పున సబ్సిడీ లభిస్తుంది (గతంలో ఇది రూ.5,000 ఉండేది).
3) గరిష్ట పరిమితి కింద ఒక వాహనానికి గరిష్ట సబ్సిడీ పరిమితిని రూ.5,000 (గతంలో రూ.10,000)గా నిర్ణయించారు.
అర్హత: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హత పొందుతాయి. సబ్సిడీ మొత్తం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలో 15% లేదా రూ.5,000 (ఏది తక్కువైతే అది) వర్తిస్తుంది.
పథకం ముఖ్యమైన గడువులు
అమలు కాలం: ఏప్రిల్ 1, 2025 నుంచి మార్చి 31, 2028 మధ్య రిజిస్టర్ అయ్యే వాహనాలకు వర్తిస్తుంది.
క్లెయిమ్ల గడువు: సబ్సిడీ క్లెయిమ్లను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2027. మార్చి 31, 2028 తర్వాత ఎలాంటి చెల్లింపులు ఉండవు. ఒకవేళ కేటాయించిన నిధులు గడువు కంటే ముందే అయిపోతే ఈ పథకం ముగుస్తుంది.
ఈవీల వృద్ధి, ఇతర కేటగిరీలు
భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. 'వాహన్' పోర్టల్ డేటా ప్రకారం, 2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేవలం 2,52,787 ఈవీలు అమ్ముడవ్వగా.. 2026 నాటికి ఆ సంఖ్య 14.6 లక్షలకు పెరిగింది.
ఈ పథకం కేవలం ద్విచక్ర వాహనాలకే కాకుండా.. ఎలక్ట్రిక్ త్రిచక్ర వాహనాలు, బస్సులు, ట్రక్కులు, అంబులెన్సులు, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కూడా వర్తిస్తుంది. మీరు సమీప భవిష్యత్తులో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లేదా బైక్ కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తుంటే, మార్చి 31, 2028 వరకు ఈ ప్రభుత్వ సబ్సిడీని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
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