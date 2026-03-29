PM E-DRIVE: ఎలక్ట్రిక్ వాహనదారులకు శుభవార్త.. పీఎం ఈ-డ్రైవ్ గడువు పొడిగింపు..ఆ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి!

PM E-DRIVE: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వినియోగాన్ని పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న పీఎం ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ రివల్యూషన్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ (PM E-DRIVE) పథకంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. గతంలో ఉన్న 'ఫేమ్' (FAME) పథకం స్థానంలో వచ్చిన ఈ పీఎం ఈ-డ్రైవ్ గడువును పెంచుతూ కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
కొత్త గడువు తేదీలు :
గత నిబంధనల ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లకు సబ్సిడీ పొందే గడువు మార్చి 31, 2026 తో ముగియాల్సి ఉంది. అయితే తయారీదారులు, వినియోగదారుల అభ్యర్థన మేరకు దీనిని జూలై 31, 2026 వరకు పొడిగించారు. అంటే.. ఈ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు మాత్రమే ప్రభుత్వ రాయితీ లభిస్తుంది. ఇక ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు (ఈ-రిక్షాలు, ఈ-కార్టులు) విషయానికి వస్తే.. వీటికి మునుపటి గడువు తేదీ అయిన మార్చి 31, 2028 వరకు రాయితీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ధరల పరిమితి, సబ్సిడీ వివరాలు:
-అన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఈ రాయితీ వర్తించదు. దీనికోసం కేంద్రం నిర్దిష్టమైన ధరల పరిమితిని విధించింది:
ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లు: వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.5 లక్షల లోపు ఉండాలి.
ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు: వీటి ధర రూ. 2.5 లక్షల లోపు ఉంటేనే సబ్సిడీకి అర్హత ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లకు బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఒక కిలోవాట్ అవర్ (kWh) కు రూ. 2,500 చొప్పున గరిష్టంగా రూ. 5,000 వరకు సబ్సిడీ లభిస్తోంది.
నిధుల లభ్యత - ఒక హెచ్చరిక:
పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకం కోసం కేంద్రం మొత్తం రూ. 10,900 కోట్లు కేటాయించింది. అయితే ఇది ఒక ఫండ్-లిమిటెడ్ పథకం. అంటే.. ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఈ నిధులు పైన పేర్కొన్న గడువు తేదీల కంటే ముందే అయిపోతే, అప్పటికప్పుడు ఈ పథకాన్ని నిలిపివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎటువంటి రాయితీ దరఖాస్తులను స్వీకరించరు. ఇప్పటికే ఈ-త్రీవీలర్ (L5 కేటగిరీ) విభాగం తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంతో గతేడాది డిసెంబర్లోనే ఆ విభాగానికి సబ్సిడీని నిలిపివేశారు.
పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం..పెట్రోల్, డీజిల్ దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ రాయితీలను అందిస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కొనాలనుకునే వారు ఈ సవరించిన గడువులను దృష్టిలో పెట్టుకుని, నిధులు ముగియక ముందే తమ వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
