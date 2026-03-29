PM E-DRIVE: ఎలక్ట్రిక్ వాహనదారులకు శుభవార్త.. పీఎం ఈ-డ్రైవ్ గడువు పొడిగింపు..ఆ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి!

PM E-DRIVE:  కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకం గడువును సవరించింది. ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ల సబ్సిడీ గడువును జూలై 31, 2026 వరకు పొడిగించగా, త్రీ-వీలర్లకు మార్చి 2028 వరకు అవకాశం ఉంది. రూ. 1.5 లక్షల లోపు ధర గల టూ-వీలర్లకు గరిష్టంగా రూ. 5,000 రాయితీ లభిస్తుంది. నిధులు ముగిసేలోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారికే ఈ ప్రయోజనం దక్కుతుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 29, 2026, 08:37 AM IST

Hyderabad Free Petrol: హైదరాబాద్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా పెట్రోలు ఇచ్చిన యువకుడు..!
5
Hyderabad petrol shortage
Hyderabad Free Petrol: హైదరాబాద్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా పెట్రోలు ఇచ్చిన యువకుడు..!
Mukesh Ambani House Facts: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ఒక్క ఏసీ కూడా ఉండదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా..!
5
Mukesh Ambani
Mukesh Ambani House Facts: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ఒక్క ఏసీ కూడా ఉండదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా..!
Tamil nadu Elections: తమిళనాడు ఎన్నికల బరిలో ప్రముఖ హీరోయిన్ భర్త.. గర్వంగా ఉందంటూ పోస్ట్.!..
6
Tamil Nadu
Tamil nadu Elections: తమిళనాడు ఎన్నికల బరిలో ప్రముఖ హీరోయిన్ భర్త.. గర్వంగా ఉందంటూ పోస్ట్.!..
IPL 2026: నేటి నుంచే ఐపీఎల్ 2026.. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీతో తలపడ‌నున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌ హైదరాబాద్
5
IPL 2026
IPL 2026: నేటి నుంచే ఐపీఎల్ 2026.. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీతో తలపడ‌నున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్‌ హైదరాబాద్
PM E-DRIVE: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వినియోగాన్ని పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న పీఎం ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ రివల్యూషన్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ వెహికల్ ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ (PM E-DRIVE) పథకంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. గతంలో ఉన్న 'ఫేమ్' (FAME) పథకం స్థానంలో వచ్చిన ఈ పీఎం ఈ-డ్రైవ్ గడువును పెంచుతూ కేంద్ర భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.

కొత్త గడువు తేదీలు :
గత నిబంధనల ప్రకారం, ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లకు సబ్సిడీ పొందే గడువు మార్చి 31, 2026 తో ముగియాల్సి ఉంది. అయితే తయారీదారులు, వినియోగదారుల అభ్యర్థన మేరకు దీనిని జూలై 31, 2026 వరకు పొడిగించారు. అంటే.. ఈ లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలకు మాత్రమే ప్రభుత్వ రాయితీ లభిస్తుంది. ఇక ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు (ఈ-రిక్షాలు, ఈ-కార్టులు) విషయానికి వస్తే.. వీటికి మునుపటి గడువు తేదీ అయిన మార్చి 31, 2028 వరకు రాయితీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

ధరల పరిమితి, సబ్సిడీ వివరాలు:

-అన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ఈ రాయితీ వర్తించదు. దీనికోసం కేంద్రం నిర్దిష్టమైన ధరల పరిమితిని విధించింది:

ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లు: వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.5 లక్షల లోపు ఉండాలి.

ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లు: వీటి ధర రూ. 2.5 లక్షల లోపు ఉంటేనే సబ్సిడీకి అర్హత ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్లకు బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఒక కిలోవాట్ అవర్ (kWh) కు రూ. 2,500 చొప్పున గరిష్టంగా రూ. 5,000 వరకు సబ్సిడీ లభిస్తోంది.

Also Read: Silver Price Drop Today: రికార్డుల నుంచి కిందికి.. వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలు ఇవే..!!  

నిధుల లభ్యత - ఒక హెచ్చరిక:
పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకం కోసం కేంద్రం మొత్తం రూ. 10,900 కోట్లు కేటాయించింది. అయితే  ఇది ఒక  ఫండ్-లిమిటెడ్ పథకం. అంటే.. ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఈ నిధులు పైన పేర్కొన్న గడువు తేదీల కంటే ముందే అయిపోతే, అప్పటికప్పుడు ఈ పథకాన్ని నిలిపివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎటువంటి రాయితీ దరఖాస్తులను స్వీకరించరు. ఇప్పటికే ఈ-త్రీవీలర్ (L5 కేటగిరీ) విభాగం తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంతో గతేడాది డిసెంబర్‌లోనే ఆ విభాగానికి సబ్సిడీని నిలిపివేశారు.

పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం..పెట్రోల్, డీజిల్ దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ రాయితీలను అందిస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కొనాలనుకునే వారు ఈ సవరించిన గడువులను దృష్టిలో పెట్టుకుని, నిధులు ముగియక ముందే తమ వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.

Also Read: Gold Rate Today: పసిడి ధరలకు బ్రేక్.. మార్చి 29వ తేదీ ఆదివారం విజయవాడ, హైదరాబాద్‎లో ధరలు ఇవే..!!  

 

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

