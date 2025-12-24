PM Jan Aushadhi VS Dawa India: పీఎం జన ఔషధి వర్సెస్ దవా ఇండియా.. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి? ఎందులో తక్కువ ధరకు ఔషధాలు లభిస్తాయి..!!

PM Jan Aushadhi VS Dawa India: నేడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు, లివర్ సంబంధిత వ్యాధులు, నరాల బలహీనతలు, బ్రెయిన్ సంబంధిత వ్యాధులు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో దేశంలో అధిక ధరల కారణంగా చాలా మంది పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు అవసరమైన ఔషధాలను కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నారు. భారతదేశంలో వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. తక్కువ ధరలకు నాణ్యమైన మందులు అందించడమే లక్ష్యంగా రెండు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ముందుకొచ్చాయి. అవే పీఎం జన ఔషధి కేంద్రాలు, దావా ఇండియా స్టోర్లు. రెండింటి ఉద్దేశం ఒకటే అయినా.. నిర్వహణ విధానం, ధరల నిర్ణయం, విస్తరణ విధానంలో స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయి.
పీఎం జన ఔషధి అంటే ఏమిటి?
ప్రధానమంత్రి జన ఔషధి కేంద్రం అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకం. 2008లో ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేత్రుత్వంలో విస్త్రుతంగా అమలు అవుతోంది. భారతదేశ ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు దారి తీసిన ప్రధాన కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒకటి. ఈ జన ఔషధి ఔషధాలు అధిక ఖర్చుతో కూడిన బ్రాండ్ ఔషధాలకు బదులుగా ప్రజలకు తక్కువ ధరకే లభించడం వల్ల వారిపై ఉన్న వైద్య ఖర్చుల భారాన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నాయి. గ్రామీణ, అర్బన్ పేద ప్రజలు కూడా తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన ఔషధాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభించింది. ఈ స్కీమును దీనిని Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) నిర్వహిస్తోంది.
ఈ కేంద్రాల్లో ప్రధానంగా జెనరిక్ మందులు విక్రయిస్తారు. అంటే బ్రాండ్ పేరు లేకుండా.. అదే ఫార్ములాతో తక్కువ ధరకు ఔషధాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 10,000కు పైగా జన ఔషధి కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇవి పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ విస్తరించాయి. దేశంలో అత్యధికంగా ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత కర్నాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోనూ వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి.
దవా ఇండియా అంటే ఏమిటి?
దవా ఇండియా ఒక ప్రైవేట్ ఫార్మసీ చైన్. దీనిని డాక్టర్ సుజయ్ సన్దర్ స్థాపించారు. దవా ఇండియా కూడా జెనరిక్ మందులనే విక్రయిస్తుంది. కానీ ఇది పూర్తిగా ఫ్రాంచైజీ మోడల్ మీద నడుస్తుంది. ప్రస్తుతం దావా ఇండియా స్టోర్లు 15కిపైగా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. వేగంగా విస్తరిస్తూ, మెట్రో నగరాలు, టియర్-2, టియర్-3 పట్టణాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతోంది. సాధారణ దుకాణాలతో పోలిస్తే జనరిక్ షాపుల్లో మెడిసిన్స్ ధర తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ప్రజలు జనరిక్ మెడికల్ షాపులను వెతుక్కుంటూ వెళ్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దావా ఇండియా ఏర్పడింది. ఈ కంపెనీ ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉంది. దవా ఇండయా స్టోర్లు దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. జనరిక్ ఔషధాలు, ఓటీసీ, సౌందర్య సాధనాలు, న్యూట్రాస్యూటికల్స్, ప్రొటీన్ సప్లిమెంట్స్, ఆయుర్వేద ఉత్పత్తుల విభాగంలో దవా ఇండియా సేవలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా జనరిక్ ఔషధాలను తక్కువ ధరలకు అందించడం దీనికి ప్రధాన లక్ష్యం.
ఈ రెండింటిలో ఔషధాల ధరలు ఎందులో తక్కువ?
-ధరల విషయంలో రెండు కూడా బ్రాండ్ మందుల కంటే 50శాతం నుంచి 90శాతం వరకు తక్కువ ధరలకు ఔషధాలను అందిస్తాయి.
-పీఎం జన ఔషధి మందులు ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉండటం వల్ల సాధారణంగా అత్యల్ప ధరలు ఉంటాయి.
-దవా ఇండియా మందులు కూడా చౌకగానే ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో జన ఔషధి కంటే స్వల్పంగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు.
-అయితే దవా ఇండియా స్టోర్లలో ఒకే చోట అన్ని రకాల మందులు అందుబాటులో ఉండటం కొంతమందికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
ఔషధాల నాణ్యతలో తేడా ఉందా?
ఈ రెండు వేదికల్లో విక్రయించే మందులు భారత ఔషధ నియంత్రణ సంస్థల అనుమతితో తయారవుతాయి. పీఎం జన ఔషధి మందులు ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో తయారవుతాయి. దవా ఇండియా కూడా WHO-GMP ప్రమాణాలు పాటించే తయారీదారుల నుంచే మందులు తీసుకుంటుంది. అందువల్ల నాణ్యత పరంగా పెద్దగా తేడా లేదు. బ్రాండ్ పేరు మాత్రమే మారుతుంది.
అవుట్లెట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ?
-పీఎం జన ఔషధి: గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్న పట్టణాల్లో విస్తృతంగా ఉన్నాయి.
-దవా ఇండియా: నగరాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
సామాన్య ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది?
-వైద్య ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి.
-దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల మందులు చౌకగా లభిస్తాయి.
-ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఎంపికలు రెండూ అందుబాటులో ఉంటాయి.
-ఆరోగ్య భద్రత పెరుగుతుంది.
మీకు తక్కువ ధరకే మెడిసిన్స్ లభ్యం కావాలంటే.. పీఎం జన ఔషధి మంచిది. సులభంగా లభ్యత, ప్రైవేట్ సర్వీస్ అనుభవం కావాలంటే దవా ఇండియా అనుకూలం. రెండు కూడా సామాన్యుల ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగకరమైన వ్యవస్థలే అని చెప్పాలి.
