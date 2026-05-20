/Melody Chocolate: మెలోడీ ఇత్నీ చాక్లెటీ క్యూ హై? ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో వేల కోట్ల బిజినెస్.. దీని వెనుక ఉన్న మైండ్ బ్లోయింగ్ స్ట్రాటజీ ఇదే..!!

PM Modi Melody Toffee: సాధారణంగా దేశాధినేతల విదేశీ పర్యటనలు అంటే రొటీన్ రాజకీయాలు.. రక్షణ ఒప్పందాలు.. బిజినెస్ డీల్స్.. ఇవే గుర్తొస్తాయి. ఆ సమయంలో ఇచ్చిపుచ్చుకునే బహుమతులు కూడా అంతే ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. కానీ.. తాజాగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటలీ పర్యటనలో ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి ఇచ్చిన ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. ఆ గిఫ్ట్ మరేదో కాదు.. మన దేశంలో దశాబ్దాలుగా పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే ఒక రూపాయి మెలోడీ చాక్లెట్ ప్యాకెట్.
ద్వైపాక్షిక పర్యటన నిమిత్తం రోమ్ చేరుకున్న మోదీ.. మే 20న మెలోనితో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆమెకు ఈ తియ్యటి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన ఈ క్రేజీ గిఫ్ట్కు ఫిదా అయిపోయిన జార్జియా మెలోని.. ఆ చాక్లెట్ ప్యాకెట్ ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ థాంక్స్ చెప్పారు. దాంతో అటు ఇటలీలోనూ.. ఇటు ఇండియాలోనూ అసలు ఈ మెలోడీ చాక్లెట్ కథేంటి? ఒక సాధారణ చాక్లెట్ అంతర్జాతీయ దౌత్య నీతిలో ఎలా చోటు సంపాదించుకుంది? అనే చర్చ మొదలైంది. ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అసలు ఈ మెలోడీ టాఫీ వెనకున్న కథేంటి?
ఇటలీ ప్రధాని మెలోని, భారత ప్రధాని మోదీల మధ్య మంచి ఆత్మీయ అనుబంధం ఉంది. వీరిద్దరూ అంతర్జాతీయ వేదికలపై కలిసినప్పుడల్లా నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో మెలోడీ అనే హాష్ ట్యాగ్ను తెగ ట్రెండ్ చేస్తుంటారు. జార్జియా మెలోని పేరులోని మొదటి నాలుగు అక్షరాలు మెలో, నరేంద్ర మోదీ పేరులోని చివరి రెండు అక్షరాలు డీ కలిపితే ఈ మెలోడీ అనే పదం పుట్టింది. ఇంగ్లీషులో మెలోడీ అంటేనే మాధుర్యం లేదా మధురమైన సంగీతం అని అర్థం. తమ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీపై నెటిజన్లు చేసే ఈ అల్లరిని, మీమ్స్ను వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ సీరియస్గా తీసుకోలేదు. పైగా చూసి సరదాగా నవ్వుకుంటారు. అందుకే ఈసారి ఏకంగా ప్రధాని మోదీనే స్వయంగా మెలోడీ టాఫీ ప్యాకెట్ పట్టుకెళ్లి ఇవ్వడంతో ఆ దౌత్య సంబంధాలకు మరింత మాధుర్యం అబ్బినట్లయింది.
రూ. 90,000 కోట్ల పార్లే సామ్రాజ్యం..:
ఈ మెలోడీ చాక్లెట్ను తయారు చేసేది మరెవరో కాదు.. మనందరికీ బాగా తెలిసిన స్వదేశీ సంస్థ పార్లే ప్రొడక్ట్స్ . దేశ స్వాతంత్ర్యానికి ముందే, భారతదేశ స్వదేశీ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో 1929లో ముంబైలోని విలే పార్లేలో మోహన్లాల్ దయాల్ చౌహాన్ ఈ సంస్థను స్థాపించారు. ప్రస్తుతం విజయ్ చౌహాన్.. ఆయన కుటుంబం ఈ కంపెనీ బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. పార్లే కుటుంబం కాలక్రమేణా విడిపోయినప్పటికీ.. మిగిలిన బ్రాండ్లు వేర్వేరు సభ్యుల చేతుల్లో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు ఫ్రూటీ, ఆపీ వంటి డ్రింక్స్ ఉన్న పార్లే ఆగ్రో ను ప్రకాష్ చౌహాన్, ఆయన కుమార్తెలు షానా, అలీషా, నాడియా నడుపుతుండగా.. ప్రసిద్ధ వాటర్ బాటిల్ బ్రాండ్ బిస్లరీ ఇంటర్నేషనల్ ను రమేష్ చౌహాన్ చూసుకుంటున్నారు. పార్లే ప్రొడక్ట్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కాకపోయినప్పటికీ.. దీని మార్కెట్ విలువ దాదాపు 8 నుండి 10 బిలియన్ డాలర్లు మన దేశీ కరెన్సీలో సుమారు రూ.80,000 కోట్ల నుండి రూ. 90,000 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
మెలోడీ ఇత్నీ చాక్లెటీ క్యూ హై? .. మార్కెట్ను షేక్ చేసిన మాస్టర్ స్ట్రోక్:
పార్లే సంస్థ 1983లో మెలోడీ టాఫీని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అప్పట్లోనే చాక్లెట్ మార్కెట్లో రారాజుగా ఉన్న క్యాడ్బరీ వంటి పెద్ద బ్రాండ్లను ఢీకొట్టడం పార్లేకు అంత సులువు కాలేదు. ఎందుకంటే క్యాడ్బరీ అప్పట్లో ప్రీమియం బ్రాండ్. వారి చాక్లెట్ బాక్స్లు రూ.10 నుండి రూ.100 వరకు ఉండేవి. సామాన్యులు వాటిని కొనాలంటే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించేవారు. సరిగ్గా ఇక్కడే పార్లే ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ స్ట్రాటజీని వాడింది. సాధారణ చాక్లెట్ బార్స్లా కాకుండా.. బయట నమలడానికి వీలుగా ఉండే క్యారమెల్ లేయర్, లోపల రిచ్ చాక్లెట్ సిరప్ ఉండేలా ఈ టాఫీని డిజైన్ చేసింది. అన్నింటికీ మించి.. దీని ధరను కేవలం 50 పైసలు, రూపాయికే అందుబాటులో ఉంచింది.
దీనికి తోడు వారు వాడిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ అని చెప్పాలి. మెలోడీ ఇత్నా చాక్లెటీ క్యూ హై? (మెలోడీ ఎందుకు ఇంత చాక్లెటీగా ఉంటుంది?) అనే ఒక ప్రశ్నను జనాల మైండ్లోకి వదిలారు. దానికి సమాధానంగా మెలోడీ ఖావో ఖుద్ జాన్ జావో (మెలోడీ తినండి, మీకే తెలుస్తుంది) అంటూ సరికొత్త ట్యాగ్లైన్తో టీవీ యాడ్స్ వదిలారు.
అప్పట్లో టీవీలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న కాలం కావడంతో.. ఇండియాలో క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నప్పుడు, పాపులర్ టీవీ సీరియల్స్, పిల్లల కార్టూన్ షోల మధ్యలో ఈ యాడ్ను విపరీతంగా టెలికాస్ట్ చేశారు. దాంతో ప్రతి ఒక్కరి నోటా ఈ డైలాగ్ నానేది. ప్రశ్న అడిగి వదిలేయడం వల్ల జనాలు క్యూరియాసిటీతో ఈ చాక్లెట్ను కొని రుచి చూడటం మొదలుపెట్టారు. అలా అది ఒక తరం బాల్య జ్ఞాపకంగా మారిపోయింది.
పల్లెటూరి కిరాణా కొట్టు వరకు తీసుకెళ్లిన నెట్వర్క్:
కేవలం ప్రకటనలు మాత్రమే కాదు, పార్లేకు ఉన్న బలమైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ కూడా మెలోడీ విజయానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. పార్లే-జి బిస్కెట్ల పుణ్యమా అని అప్పటికే దేశంలోని మారుమూల పల్లెటూరి కిరాణా దుకాణం వరకు పార్లేకు గట్టి పట్టుంది. అదే దారిలో మెలోడీ చాక్లెట్లను కూడా గ్రామీణ మార్కెట్లలోకి సులభంగా తీసుకెళ్లగలిగారు. నాడు 90 కిడ్స్ నుంచి నేటి తరం వరకు అందరి చేతుల్లోనూ ఆడుతున్న ఈ రూపాయి చాక్లెట్.. ఇప్పుడు ఏకంగా ఇద్దరు ప్రపంచ దేశాల అధినేతల మధ్య దౌత్య వేదికపైకి చేరి సరికొత్త టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలిచింది. ఇది మెలోడీ చాక్లెట్ వెనుకున్న కథ.
