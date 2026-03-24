PM Modi Mozambique Gas Project: భారతదేశ ఇంధన భద్రత, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు ఇప్పుడు సత్ఫలితాలను ఇచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. మన దేశం తన ఇంధన అవసరాల కోసం విదేశాల పైన ఎంతగా ఆధారపడుతుందో మనందరికీ తెలిసిందే. భారతదేశంలో క్రూడ్ ఆయిల్.. సహజవాయు నిక్షేపాలు మన అవసరాలకు సరిపడా లేవు. దీనివల్ల మనం వినియోగిస్తున్న ఇంధనంలో దాదాపు 90 శాతం విదేశీ దిగుమతుల నుంచే వస్తోంది.
సుమారు 40 దేశాల నుంచి మనం ముడి చమురును సేకరిస్తున్నప్పటికీ, గల్ఫ్ దేశాల పైన మనకు ఉన్న ఆధారపడటం ఒక బలహీనతగా మారింది. ఇటీవల నెలకొన్న గల్ఫ్ సంక్షోభం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గట్టిగానే తాకింది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడం వల్ల అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతిన్నది. దీని ప్రభావం మన వంటిళ్లపై పడింది. ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం, కమర్షియల్ సిలిండర్ల కొరతతో హోటల్స్ మరియు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మూతపడే పరిస్థితి రావడం మన ఇంధన భద్రత ఎంతటి ప్రమాదంలో ఉందో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపింది.
అయితే.. ఈ విపత్కర పరిస్థితులను ముందుగానే ఊహించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వేటలో భాగంగా ఆఫ్రికా ఖండంపై దృష్టి సారించారు. ఇందులో అత్యంత కీలకమైనది మొజాంబిక్ దేశంలోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఓఎన్జీసీ విదేశ్ ఈ ప్రాజెక్టులో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టింది. మొజాంబిక్ తీరంలోని రోవుమా ఏరియా-1 లో సుమారు 75 ట్రిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించడం ఒక గొప్ప పరిణామమని చెప్పాలి. ఈ ప్రాజెక్టులో భారత్కు 16 శాతం వాటా ఉండటం గమనార్హం. ఇక్కడ వెలికితీసిన గ్యాస్ను ద్రవ రూపంలోకి మార్చి నౌకల ద్వారా నేరుగా మన దేశ తీరానికి తరలించాలనేది అసలు వ్యూహం. కానీ, 2021లో ఆ ప్రాంతంలో తలెత్తిన ఉగ్రవాద అస్థిరత వల్ల పనులు నిలిచిపోయి భారత్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది.
ఇక్కడే ప్రధాని మోదీ తనదైన దౌత్య వ్యూహంతో రంగంలోకి దిగారు. కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతో కాకుండా, మొజాంబిక్ దేశంతో ఉన్న సంబంధాలను వ్యూహాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. ఆ దేశంలో ఉగ్రవాద సమస్యను పరిష్కరించడానికి భారత్ తరపున రక్షణ సహకారాన్ని అందించడమే కాకుండా, మొజాంబిక్ ప్రభుత్వంతో నిరంతర సంప్రదింపులు జరిపారు. అలాగే G20 సదస్సులో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ను శాశ్వత సభ్యురాలిగా చేర్చడం ద్వారా ఆఫ్రికా దేశాల నమ్మకాన్ని భారత్ గెలుచుకుంది. ఈ చొరవ వల్ల మొజాంబిక్-భారత్ బంధం మరింత బలోపేతమైంది. మోదీ చేసిన ఈ కృషి వల్లనే ప్రాజెక్ట్ ఆపరేటర్ అయిన ఫ్రాన్స్కు చెందిన 'టోటల్ ఎనర్జీస్' సంస్థ 2025 నవంబర్ 12 నుంచి పనులను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ముందుకు వచ్చింది. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఓఎన్జీసీకి అదనంగా 5,000 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడంతో ఈ ప్రాజెక్టుకు కొత్త ఊపిరి పోసినట్లయింది.
ఈ ఏడాది జనవరి 29వ తేదీన మొజాంబిక్ అధ్యక్షుడు డేనియల్ చాపో అధికారికంగా పనుల పునఃప్రారంభాన్ని ప్రకటించడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం సుమారు 4,000 మంది కార్మికులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. 2029 నాటికి ఇక్కడ నుంచి గ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రారంభం అవుతుందని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైతే మన దేశానికి కలిగే లాభాలు సామాన్యుడికి సైతం అందుతాయి. ఆఫ్రికా తూర్పు తీరం నుంచి మన దేశ పశ్చిమ తీరానికి గ్యాస్ తరలించడం రవాణా పరంగా చాలా చౌక. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గ్యాస్ ధరలు పెరిగినా మనకు మాత్రం 16 శాతం వాటా ఉండటం వల్ల తక్కువ ధరకే గ్యాస్ లభిస్తుంది.
భవిష్యత్తులో అక్కడ ఉగ్రవాద సమస్య తలెత్తకుండా భద్రతా పరమైన హామీలను కూడా భారత్ అందించింది. అంతేకాకుండా గ్యాస్ను ద్రవ రూపంలో మార్చే భారీ లిక్విఫికేషన్ ప్లాంట్ను కూడా నిర్మించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది పూర్తయితే రాబోయే రోజుల్లో ఇంధనం కోసం మనం గల్ఫ్ దేశాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రధాని మోదీ ముందుచూపుతో చేపట్టిన ఈ మొజాంబిక్ మిషన్, భారతదేశాన్ని ఇంధన రంగంలో ఒక స్వతంత్ర శక్తిగా నిలబెట్టబోతోంది. వంట గ్యాస్ ధరలు సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండటమే కాకుండా, పారిశ్రామిక రంగానికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప వరంగా మారనుంది.
