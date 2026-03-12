PM-RAHAT Scheme: రోడ్డు ప్రమాదాలకు రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉచిత నగదు-రహిత చికిత్స.. అర్హులు ఎవరు.. ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి..!!

PM-RAHAT Scheme: దేశంలో ప్రతి ఏడాది వేలాది మంది రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడుతుంటే..అందులో చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సరైన వైద్యం అందకపోవడం కూడా మరణాలకు మరో కారణమని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు వెంటనే వైద్యం అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం రహత్ అనే ప్రత్యేక స్కీమును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీమ్ కింద రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి రూ. 1.5లక్షల వరకు క్యాష్ లెస్ ట్రీట్ మెంట్ అందిస్తుంది. ఈ స్కీమ్ ప్రధాన లక్ష్యం కూడా ఇదే. వైద్యులు చెబుతున్నట్లుగా ప్రమాదం జరిగిన మొదటి గంట అనేది అత్యంత కీలంగా ఉంటుంది. దీన్నే గోల్డెన్ అవర్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఈ గోల్డెన్ అవర్ లో బాధితుడిని ఆసుపత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందించినట్లయితే ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని సుప్రీంకోర్టు కూడా ప్రమాద బాధితులకు తక్షణ వైద్యం అందించాలని సూచించింది. ఆ మార్గదర్శకాల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కీమును అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది.
ప్రమాదం తేదీ నుంచి 7 రోజుల వరకు:
PM-RAHAT పథకం ప్రకారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రతి వ్యక్తికి ప్రమాదం జరిగిన తేదీ నుంచి గరిష్టంగా 7 రోజుల వరకు చికిత్సకు ప్రభుత్వం ఖర్చు భరిస్తుంది. మొత్తం రూ.1.5 లక్షల వరకు నగదు రహిత వైద్య సేవలు అందుతాయి. చిన్న గాయాల సందర్భాల్లో కనీసం 24 గంటలపాటు చికిత్స అందించాల్సి ఉంటుంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అయితే 48 గంటల వరకు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించాలి. ఈ పథకం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే బాధితుడు ముందుగా ఆసుపత్రికి డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రభుత్వం గుర్తించిన ఆసుపత్రుల్లో నేరుగా చికిత్స ప్రారంభించవచ్చు. రోడ్డు ప్రమాదం ఏ రహదారిపై జరిగినా సరే, అర్హత కలిగిన ప్రతి బాధితుడికి ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
తక్షణ సహాయం అందించేందుకు:
ప్రమాద సమయంలో తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ఈ పథకాన్ని 112 ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సపోర్ట్ సిస్టమ్తో అనుసంధానించారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బాధితుడు, సహాయకుడు లేదా అక్కడ ఉన్న ఎవరైనా 112కి కాల్ చేస్తే సమీపంలోని గుర్తించిన ఆసుపత్రి వివరాలు అందిస్తారు. అవసరమైతే అంబులెన్స్ సేవలు కూడా అందిస్తారు. ఈ పథకం అమలులో సాంకేతిక వ్యవస్థను కూడా వినియోగిస్తున్నారు. ప్రమాద వివరాలను నమోదు చేయడానికి eDAR (Electronic Detailed Accident Report) అనే డిజిటల్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తారు. అలాగే చికిత్స వివరాలు, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం TMS 2.0 (Transaction Management System) ప్లాట్ఫారమ్ను అనుసంధానించారు. దీంతో ప్రమాదం నమోదు నుంచి ఆసుపత్రి చికిత్స, క్లెయిమ్ చెల్లింపు వరకు మొత్తం ప్రక్రియ డిజిటల్గా నమోదవుతుంది.
ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి?
ఆసుపత్రులకు చెల్లింపులు Motor Vehicle Accident Fund (MVAF) ద్వారా జరుగుతాయి. వాహనం బీమా చేసి ఉంటే బీమా కంపెనీలు ఈ నిధికి సహకరిస్తాయి. బీమా లేని లేదా హిట్-అండ్-రన్ కేసులలో ప్రభుత్వ బడ్జెట్ నుంచి ఖర్చు భరిస్తారు. క్లెయిమ్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఆసుపత్రులకు సాధారణంగా 10 రోజుల్లోపు చెల్లింపులు చేయాలని ప్రభుత్వం నిబంధనలు రూపొందించింది.
ఈ పథకం Motor Vehicles Act 1988లోని సెక్షన్ 162 ప్రకారం అమలు చేస్తోంది. 2025లో దీనికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విడుదల కాగా, 2026 ఫిబ్రవరిలో అధికారికంగా PM-RAHATగా ప్రారంభించారు. ప్రమాదం తర్వాత కీలకమైన సమయంలో తక్షణ వైద్య సహాయం అందించడం ద్వారా మరిన్ని ప్రాణాలను కాపాడాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఇది దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల జరిగే మరణాలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ పథకం కింద.. పర్యవేక్షణ.. ఫిర్యాదుల పరిష్కార ఏర్పాట్లు మూడు స్థాయిలలో చేశారు. జిల్లా స్థాయి: జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ, రాష్ట్ర స్థాయి: రాష్ట్ర రోడ్డు భద్రతా మండలి, జాతీయ స్థాయి: అంతర్ మంత్రిత్వ శాఖల స్టీరింగ్ కమిటీ.. జిల్లా స్థాయిలో సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే, ఈ విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్, రాష్ట్ర మండలికి తెలియజేయవచ్చు.
