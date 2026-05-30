/PM Shram Mandhan Yojana: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేకపోయినా నెలనెలా Pension.. కేవలం రూ. 55 పెట్టుబడితో ప్రతి నెలా రూ. 3,000 మీ అకౌంట్లోకి..!!

PM Shram Mandhan Yojana: వయస్సులో ఉన్నప్పుడు బాధ్యతలన్నీ భుజనా మోసినవాళ్లు.. వృద్ధాప్యం తర్వాత తమ పరిస్థితి ఏంటన్న ఆందోళన చెందుతుంటారు. ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయకుండా రోజువారీ కూలీగా జీవించేవారికి ఈ ఆందోళణ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీధి వ్యాపారులు, రిక్షాలాగేవాళ్లు, కూలీలు, చిన్న దుకాణదారులు వయస్సు పైబడి, శరీరం సహకరించనప్పుడు తమ ఇంటి ఖర్చులతోపాటు కనీస అవసరాలను తీర్చుకోవడం ఎలా అని ఆలోచిస్తుంటారు.
అలాంటి వారిని అక్కున చేర్చుకునేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి శ్రమ్ యోగి మాంధన్ యోజన అనే ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ స్కీమ్ అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే.. మీరు ప్రతినెలా కేవలం ఒక చిన్న మొత్తాన్ని అంటే రూ. 55 జమ చేస్తే చాలు.. దానికి బదులుగా 60ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత మీకు నెలకు రూ. 3000 హామీతో కూడిన పెన్షన్ లభిస్తుంది.
2019లో ప్రారంభించిన.. ఈ పథకం ప్రధానంగా అసంఘటిత రంగంలోని కార్మికుల కోసం తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకం సరళమైన సూత్రం ఏమిటంటే, మీరు ఎంత ఎక్కువ డబ్బు జమ చేస్తే, ప్రభుత్వం మీ ఖాతాలో అంత ఎక్కువ జమ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు.. మీ వయస్సు ఆధారిత వాయిదా రూ. 100 అయితే, మీరు రూ. 100 చెల్లిస్తారు. ప్రభుత్వం రూ. 100 జతచేస్తుంది. అంటే, ప్రతి నెలా మీ ఖాతాలో రూ. 200 జమ అవుతాయి. మీకు 60 ఏళ్లు నిండినప్పుడు, మీరు ప్రతి నెలా కనీసం రూ. 3,000 పెన్షన్ అందుకోవడం ప్రారంభిస్తారు.
అర్హులు ఎవరు?
ఈ ప్రభుత్వ పథకం ప్రయోజనాలను పొందడానికి, ప్రభుత్వం కొన్ని షరతులను పెట్టింది. అవేంటంటే..
వృత్తి: మీరు వీధి వ్యాపారి, రిక్షా లాగేవారు, గృహ సహాయకులు, నిర్మాణ కార్మికులు, వ్యవసాయ కూలీలు, చిన్న దుకాణదారులు లేదా అటువంటి ఏదైనా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేవారై ఉండాలి.
వయస్సు: దరఖాస్తుదారుని వయస్సు 18 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
తక్కువ ఆదాయం: మీ నెలసరి ఆదాయం రూ. 15,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి.
పన్నులు, ఇతర పథకాలు: మీరు ఆదాయపు పన్ను చెల్లించకూడదు. మీరు EPFO, ESIC, లేదా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ వంటి ఏ ఇతర పథకంలోనూ సభ్యులుగా ఉండకూడదు.
ప్రతి నెలా ఎంత మొత్తం జమ చేయాల్సి ఉంటుంది?
ఈ పథకం కింద మీ జేబు నుండి తీసివేసే మొత్తం మీ వయస్సుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీకు 18 ఏళ్లు ఉంటే, మీరు నెలకు కేవలం రూ. 55 మాత్రమే జమ చేయాలి. మీరు గరిష్టంగా 40 ఏళ్ల వయస్సులో చేరితే, నెలకు రూ. 200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఈ పథకంలో చేరిన తర్వాత, మీకు 60 ఏళ్లు వచ్చే వరకు మీ నిర్ణీత నెలవారీ వాయిదాను చెల్లిస్తూ ఉండాలి.
ఈ పథకం ఎన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది?
జీవిత భాగస్వామి ప్రయోజనాలు: భార్యాభర్తలిద్దరూ ఈ పథకానికి అర్హులైతే, వారు విడివిడిగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ విధంగా, 60 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత, కుటుంబం నెలకు మొత్తం రూ. 6,000 పింఛను పొందవచ్చు.
కుటుంబ పింఛను: పింఛను ప్రారంభమైన తర్వాత లబ్ధిదారుడు మరణిస్తే, అతని/ఆమె జీవిత భాగస్వామి పింఛనులో సగం అంటే ప్రతి నెలా రూ. 1,500 పొందడం కొనసాగిస్తారు.
స్కీములో నుంచి మధ్యలోనే వైదొలగవచ్చా?
మీరు ఏ కారణం చేతనైనా పథకం నుండి వైదొలగాలనుకుంటే, ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిబంధనలను ఏర్పాటు చేసింది. మీరు 10 సంవత్సరాల లోపు పథకం నుండి వైదొలిగితే, మీ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలోని వడ్డీతో పాటు మీ డబ్బు మీకు తిరిగి వస్తుంది. అయితే, మీరు పథకం ప్రారంభించిన 10 సంవత్సరాల తర్వాత, 60 ఏళ్ల వయస్సు రాకముందే పథకాన్ని నిలిపివేస్తే, మీ పెన్షన్ ఫండ్పై వచ్చిన అసలు వడ్డీతో పాటు మీ డబ్బు మీకు వాపసు ఇస్తుంది. మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఒక వాయిదా చెల్లించడంలో విఫలమైతే, బకాయి ఉన్న మొత్తాన్ని వడ్డీతో పాటు చెల్లించి, దానిని తర్వాత మళ్లీ ప్రారంభించవచ్చు.
అకౌంట్ ఎలా తీసుకోవాలి?
మీ సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)ని సందర్శించండి
మీ ఆధార్ కార్డు, మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను (పాస్బుక్ లేదా క్యాన్సిల్ చెక్కు వంటివి) మీతో పాటు తీసుకువెళ్లండి.
మొదటి వాయిదా మీ నుండి నగదు రూపంలో తీసుకుంటారు.
తదుపరి వాయిదాల కోసం ఆటో డెబిట్ సౌకర్యం ఉంటుంది.
ఈ పథకంలో పెట్టుబడులు సురక్షితమైనవి, ఎందుకంటే వీటికి కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ ఉంది. అయితే, 60 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత అందే రూ. 3,000 పింఛను మొత్తం స్థిరంగా ఉంటుందని, ద్రవ్యోల్బణంతో పాటు అది పెరగదు.
