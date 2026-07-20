/300 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్.. మీకు కనెక్షన్ ఉందా? లేదా? 5 నిమిషాల్లో ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!

PM Surya Ghar Yojana: విద్యుత్ గురించి టెన్షన్ అక్కర్లేదు. మీ ఇంటి పై కప్పుపైనే సోలార్ ప్యానెల్లు ఏర్పాటు చేసుకుని.. ఇంటికి సరిపడే విద్యుత్ ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. దీనికోసం కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీ అందిస్తోంది. ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన స్కీమ్ ద్వారా ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. అంతేకాదు అవసరానికి ఎక్కువైన విద్యుత్ ను ప్రభుత్వానికి విక్రయించి మీరు ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు. సాంప్రదాయ విద్యుత్ వనరులపై ఆధారపడటం తగ్గించి.. పర్యావరణ రహితమైన విద్యుత్ ను ప్రోత్సహించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ప్రధాన మంత్రి సూర్యఘర్ ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మీరు కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే https://pmsuryaghar.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ 2024లో పీఎం సూర్యఘర్ యోజన స్కీమును ప్రారంభించారు. దేశంలో కోటి ఇళ్ల పైకప్పులపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యాన్ని నిర్ణేశించారు. ప్రభుత్వ గణాంకాలను పరిశీలించినట్లయితే.. మార్చి 2026 నాటికి ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా 26.19లక్షల ఇళ్లకు వెలుగును అందిస్తోంది. ఈ సంఖ్య ప్రతి ఏడాది పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ స్కీమ్ కింద కనెక్షన్ తీసుకున్న వెంటనే మీకు 300 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ విద్యుత్ లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా మీ ఇంటి పై కప్పుపై సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీని కూడా అందిస్తుంది. దీనిని నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారు. సోలాన్ ప్యానెల్ కెపాసిటిని బట్టి ఈ పీఎం సూర్య ఘర్ సిబ్సిడీ గరిష్టంగా రూ. 78000 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇక ప్రభుత్వం సోలార్ ప్యానెళ్ల కెపాసిటిని బట్టి వేర్వేరు సబ్సిడీలను అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు 0 నుంచి 150 యూనిట్ల విద్యుత్ కోసం 1 నుంచి 2 కిలోవాట్ల సోలార్ ప్యానెల్ ను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే.. దానికి ఖర్చు 30 వేల నుంచి 60 వేల వరకు అవుతుంది. 150 నుంచి 300 యూనిట్ల విద్యుత్ కోసం అవసరమయ్యే 2 నుంచి 3 కిలోవాట్ల ప్యానెల్స్ కు లేదా 3 కిలోవాట్ల కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న ప్యానెల్ కు 60వేల నుంచి 78 వేల వరకు సబ్సిడీ అందిస్తుంది. ఇంటి పైకప్పులపై ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానెళ్లు రెండు దశాబ్దాలుకు పైగా విద్యుత్ బిల్లు కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సోలార్ ప్యానెళ్ల జీవితకాలం సాధారణంగా సుమారు 25ఏళ్లకుపైగానే ఉంటుంది.
ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన స్కీమ్ ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు :
https://pmsuryaghar.gov.in వెబ్సైట్ కు వెళ్ళండి.
హోమ్పేజీలో 'రూఫ్టాప్ సోలార్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి' అనే ఎంపికను ఎంచుకోండి.
కొత్త పేజీలో రాష్ట్ర విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థను ఎంచుకోండి.
ఇప్పుడు విద్యుత్ వినియోగదారుడి నంబర్, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఎంటర్ చేయండి.
కొత్త పేజీలో వినియోగదారు నంబర్, మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
ఇప్పుడు ఫారంలోని మార్గదర్శకాల ప్రకారం RTS ప్యానెల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి.
దీని తర్వాత మీకు సాధ్యాసాధ్యాల ఆమోదం లభిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీ డిస్కామ్లో నమోదైన విక్రేత ద్వారా మీరు మీ సోలార్ ప్యానెళ్లను ఇన్స్టాల్ చేయించుకోగలుగుతారు. ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత, మీరు ప్లాంట్ వివరాలతో నెట్ మీటర్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. డిస్కామ్ ద్వారా మీటర్ ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేసిన తర్వాత..ఒక కమిషనింగ్ సర్టిఫికేట్ జారీ అవుతుంది. అది అందిన తర్వాత, మీరు పోర్టల్ ద్వారా మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, క్యాన్సిల్ చెక్ చెక్కును అందించాలి. దీని ద్వారా సబ్సిడీ అందుతుంది.
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