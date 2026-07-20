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300 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్.. మీకు కనెక్షన్ ఉందా? లేదా? 5 నిమిషాల్లో ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!

PM Surya Ghar Yojana:  ప్రధాన మంత్రి సూర్యఘర్ ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మీరు కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే https://pmsuryaghar.gov.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:26 PM IST
300 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్.. మీకు కనెక్షన్ ఉందా? లేదా? 5 నిమిషాల్లో ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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300 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ స్కీమ్.. మీకు కనెక్షన్ ఉందా? లేదా? 5 నిమిషాల్లో ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!
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