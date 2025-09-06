Govt Scheme: మోదీ సర్కార్ సూపర్ సూపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే రూ. 90వేల వరకు లోన్.. పూర్తి వివరాలివే..!!

PM SVANidhi yojana: చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ప్రారంభమైన ప్రధాన మంత్రి స్వనిధి యోజన (PM SVANidhi Yojana) ఇప్పుడు 2030 మార్చి 31 వరకు పొడిగించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది మంది చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారులు మరింత కాలం పాటు తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, అదనపు ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎటువంటి పూచీకత్తు లేకుండా రుణాలు అందించడం ఈ పథకానికి ప్రత్యేకత.
పథకం ఎందుకు ప్రారంభించారు?
కోవిడ్-19 కాలంలో చిన్న వ్యాపారులు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వారికి అత్యవసర నిధులు అందించడానికి, వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పెంచడానికి 2020 జూన్లో ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. సాధారణంగా వీధి వ్యాపారులకు బ్యాంకుల నుంచి రుణం తీసుకోవడం సులభం కాదు. కానీ ఈ పథకం ద్వారా పూచీకత్తు లేకుండా రుణాలు ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరించారు.
Also Read: AP DSC 2025: ఏపీ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెలలోనే టీచర్ నియామకాలు..!!
కొత్త మార్పులు ఏమిటి?
*ఆగస్టు 27, 2025న కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ పథకాన్ని పొడిగించడంతో పాటు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
*పథకం గడువు ఇప్పుడు 2030 మార్చి 31 వరకు ఉంటుంది.
*దీని అమలుకు ప్రభుత్వం రూ. 7,332 కోట్లను ఖర్చు చేయనుంది.
రుణ పరిమితి పెంపు:
*మొదటి విడతలో రుణ పరిమితి రూ. 10,000 నుండి రూ. 15,000కు పెంచింది.
*రెండో విడతలో రూ. 20,000 బదులు రూ. 25,000 రుణం లభిస్తుంది.
*మూడో విడతలో మునుపటిలాగే రూ. 50,000 రుణం అందుతుంది.
Also Read: Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
*ఈ మూడు విడతల రుణాలు కూడా ఎటువంటి పూచీకత్తు లేకుండా లభించడం చిన్న వ్యాపారులకు పెద్ద మద్దతు లభిస్తుంది.
డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రయోజనాలు:
ఈ పథకం కింద సమయానికి రుణ వాయిదాలు చెల్లించే లబ్ధిదారులకు రూపే క్రెడిట్ కార్డులు అందిస్తుంది. దీని ద్వారా వ్యాపార అవసరాలకు సులభంగా డబ్బు వాడుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసే వారికి గరిష్టంగా రూ. 1,600 వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. ఈ చర్య డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా చిన్న వ్యాపారులను డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగం చేస్తుంది.
పథకం నిర్వహణ, ప్రయోజనాలు:
ఈ పథకాన్ని గృహనిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అమలు చేస్తుంది. రుణాలు, క్రెడిట్ సౌకర్యాలను ఆర్థిక సేవల శాఖ బ్యాంకుల ద్వారా అందిస్తోంది. జూలై 30, 2025 వరకు 68 లక్షల మంది వ్యాపారులు ఈ స్కీమ్ కింద 96 లక్షలకు పైగా రుణాలు పొందారు. ఇది చిన్న వ్యాపారుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా వారిని ఆర్థికంగా బలపరిచింది. ప్రధాన మంత్రి స్వనిధి యోజన పొడిగింపు చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారుల భవిష్యత్తుకు కొత్త ఆశను ఇచ్చింది. తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, డిజిటల్ సౌకర్యాలు, అదనపు ప్రయోజనాలతో ఈ పథకం వారిని ఆర్థికంగా మరింత బలపరుస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.