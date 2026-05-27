PM YASHASVI Yojana: ప్రపంచంలో విద్య గొప్ప ఆయుధం మరొకటి లేదు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్నత చదువులకు నోచుకోలేక మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారు. తమ పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించలేక ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాంటి విద్యార్థులను అక్కున చేర్చుకునేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ముందుకు వచ్చింది. ఉన్నత విద్యకు దూరం అవుతున్న విద్యార్థులకు ఉచితంగా స్కాలర్ షిప్ అందించి వారిని పై చదువులకు ప్రోత్సహించే విధంగా పీఎం యశస్వి యోజన అనే ఒక అద్భుతమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్న విద్యను అభ్యసించలేకపోతున్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఈ స్కీము ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. అసలీ పీఎం యశస్వి పథకం అంటే ఏమిటీ.. ఎంత స్కాలర్ షిప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.. అర్హులు ఎవరు ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పిఎం యశస్వి స్కాలర్షిప్ పథకం అంటే ఏమిటి?
ఈ పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాజిక న్యాయ సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తున్న ఒక ప్రధాన స్కాలర్ షిప్ స్కీమ్. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఉన్నత విద్యను అభ్యసించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాల పిల్లలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావడమే ఈ స్కీము ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా విద్యార్థులకు ఫీజులు, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ, ఇతర విద్యా ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. దీనివల్ల వేలాది కుటుంబాలపై విద్యా భారం తగ్గి, పిల్లలకు వారి కలలను సాకారం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
పిఎం యశస్వి స్కాలర్షిప్ ఎవరికి లభిస్తుంది?
ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా అందరూ ప్రయోజనం పొందలేరు. వెనబడిన తరగతులు, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులవుతారు. అంతేకాదు కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 2.5 లక్షలకు మించి ఉండకూడదు. ఈ స్కాలర్ షిప్ పొందాలంటే విద్యార్థి 9వ లేదా 11వ తరగతిలో ఉండాలి. వారి పాఠశాల బోర్డు 100శాతం ఫలితాలను సాధించాలి. ఈ ప్రమాణాలను పాటించే విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు అవుతారు.
ఎంత ఆర్థిక సహాయం అందుబాటులో ఉంది?
ఈ పథకం కింద అందే మొత్తం విద్యార్థి గ్రేడ్ స్థాయి ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. 9, 10వ తరగతి విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి రూ. 75,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. 11, 12వ తరగతి విద్యార్థులకు ఈ మొత్తం సంవత్సరానికి రూ. 1,25,000కి పెరుగుతుంది. అదనంగా.. ఉన్నత విద్య లేదా వృత్తి విద్యా కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు ట్యూషన్ ఫీజులు, పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు జీవన భృతిని కూడా పొందుతారు. చాలా సందర్భాలలో, వారి చదువుకు సహాయపడటానికి ల్యాప్టాప్ల వంటి అవసరమైన వస్తువులు కూడా అందిస్తారు.
దరఖాస్తుకు అవసరమైన పత్రాలు:
-గుర్తింపు కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ID,ఆధార్ కార్డు వంటి గుర్తింపు కార్డు ఉండాలి.
-కుల ధృవీకరణ పత్రం
-ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం
-గత తరగతి మార్కుషీటు
-బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం
-పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో
-యాక్టివ్ మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఐడి
ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలి?
మీరు ఈ పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి ఆసక్తిగా ఉంటే, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) వెబ్సైట్లో మీకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అక్కడ మీరు సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
-ముందుగా NTA అధికారిక వెబ్సైట్కు వెళ్లండి ( https://nta.ac.in/ ).
-అక్కడ మీకు రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
-కొత్త పేజీలో అవసరమైన మీ వివరాలను నమోదు చేసి, కొత్త పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకుంటే మీ అకౌంట్ ఎంటర్ చేసుకోవాలి.
-రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఒక PDF ఫారం డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అందులో మీ దరఖాస్తు సంఖ్యరాసి ఉంటుంది. దానిని భద్రంగా ఉంచుకోండి.
-దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత, మీరు మీ స్టేటస్ ఆన్లైన్లో తెలుసుకోవచ్చు.
-ఈ పథకం కింద స్కాలర్షిప్ నిధులు డీబీటీ ద్వారా నేరుగా విద్యార్థి బ్యాంక్ ఖాతాకు ట్రాన్స్ ఫర్ అవుతాయి. తద్వారా మోసానికి ఎలాంటి ఆస్కారం ఉండదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook