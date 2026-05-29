/PMAY Urban Yojana: PMAY-అర్బన్ పథకం అంటే ఏమిటి? PM Awas Yojana కింద ఇల్లు కావాలా? అర్హతలు, దరఖాస్తు పూర్తి ప్రాసెస్ ఇదే..!!

PMAY Urban Yojana: నగరాల్లో నివసిస్తున్న పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహాలను అందించడానికి భారత ప్రభుత్వం 2015 సంవత్సరంలో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ అనే స్కీమును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం అందరికీ గృహ వసతి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో 25 జూన్ 2015న ప్రారంభించింది. దేశంలోని ప్రతి పట్టణ కుటుంబానికి గృహ వసతి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో PMAY-అర్బన్ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. దేశంలోని ప్రతి పట్టణ కుటుంబానికి అన్ని ప్రాథమిక సౌకర్యాలతో కూడిన సురక్షితమైన, పటిష్టమైన ఇల్లు ఉండాలన్నది ఈ స్కీము ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. నేటికీ.. దేశంలోని అనేక నగరాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు మురికివాడలలో లేదా అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తున్నారు. అటువంటి కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహాలను అందించడంలో ఈ పథకం చాలా కీలకంగా మారింది.
PMAY-అర్బన్ పథకం అర్హులు ఎవరు?
PMAY-అర్బన్ ప్రయోజనాలు కొన్ని షరతులకు లోబడి ఉన్నవారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ పథకం ప్రత్యేకంగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గం, అల్ప ఆదాయ వర్గం, మధ్య ఆదాయ వర్గం-1 మధ్య ఆదాయ వర్గం-2, పట్టణ మురికివాడలలో నివసించే ప్రజల కోసం రూపొందించింది. ఈ పథకంలో అత్యంత ముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే, లబ్ధిదారునికి భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఇప్పటికే పక్కా ఇల్లు ఉండకూడదు. ఎవరైనా గతంలో ఏదైనా ప్రభుత్వ గృహ నిర్మాణ పథకాన్ని పొంది ఉంటే, వారు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు అవుతారు.
PMAY-అర్బన్ పథకం ప్రధాన అంశాలు
ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరికీ చేరేలా దీనిని వివిధ భాగాలుగా విభజించారు.
1. లబ్ధిదారుల నేతృత్వంలోని నిర్మాణం:
ఈ పథకం కింద, భూమి ఉండి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి డబ్బు లేని వారికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. వారు తమ సొంత ఇళ్లను నిర్మించుకోవచ్చు లేదా మెరుగుపరచుకోవచ్చు.
2. భాగస్వామ్యంలో సరసమైన గృహనిర్మాణం:
ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ కంపెనీల, బిల్డర్లతో కలిసి సరసమైన గృహాలను నిర్మిస్తుంది, వాటిలో కొన్ని EWS కుటుంబాల కోసం కేటాయిస్తారు.
3. ఇన్-సిటు స్లమ్ రిహాబిలిటేషన్
ఈ పథకం కింద, మురికివాడలను అదే ప్రదేశంలో పునరాభివృద్ధి చేసి, అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలకు కొత్త పక్కా ఇళ్లను అందిస్తారు.
4. వడ్డీ రాయితీ పథకం
ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం గృహ రుణాలపై వడ్డీ రాయితీలను అందించి, ఇల్లు కొనడాన్ని లేదా కట్టుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. దీనివల్ల ఈఎంఐ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
PMAY-అర్బన్ పథకానికి అర్హత:
ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందడానికి కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి. దరఖాస్తుదారు భారత పౌరుడై ఉండాలి. కుటుంబ ఆదాయం EWS, LIG, లేదా MIG వర్గాల పరిధిలోకి రావాలి. కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికీ సొంత శాశ్వత గృహం ఉండకూడదు. వారు ఇంతకు ముందు మరే ఇతర కేంద్ర గృహ నిర్మాణ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొంది ఉండకూడదు. మీరు దరఖాస్తు చేస్తున్న నగరంలో నివాసం ఉండటం తప్పనిసరి. ఆధార్ కార్డు ద్వారా గుర్తింపు ధృవీకరణ తప్పనిసరి.
PMAY-అర్బన్ పథకానికి ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
-ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ
-ముందుగా PMAY-అర్బన్ పోర్టల్కు వెళ్లండి.
-PMAY-U 2.0 కోసం దరఖాస్తు చేసుకోండి అనే ఎంపికను ఎంచుకోండి.
-ఆధార్ OTPతో గుర్తింపును ధృవీకరించండి.
-మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, కుటుంబ సమాచారం, ఆదాయానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పూరించండి.
-బ్యాంకు ఖాతా, రుణ సమాచారాన్ని నమోదు చేయండి (వర్తిస్తే).
-సరైన ప్రణాళికను ఎంచుకోండి.
-అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
-ఫారం సమర్పించి, దాని కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోలేని వారు ఆఫ్లైన్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:-
-సమీపంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC)ని సందర్శించండి.
-రూ. 25 + GST చెల్లించి దరఖాస్తు ఫారం పొందండి.
-ఫారమ్ను సరిగ్గా పూరించండి.
-అవసరమైన అన్ని పత్రాలను జతచేయండి.
-దీనిని CSCకి సమర్పించండి.
-PMAY-అర్బన్ పథకానికి అవసరమైన పత్రాలు
-దరఖాస్తు సమయంలో కొన్ని పత్రాలు అవసరం:-
ఆధార్ కార్డు
-గుర్తింపు కార్డు (పాన్ కార్డు, ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మొదలైనవి)
-ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం
-చిరునామా రుజువు
-బ్యాంకు పాస్బుక్ మరియు ఖాతా స్టేట్మెంట్
-పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో
-అఫిడవిట్ (గతంలో పక్కా ఇల్లు లేదని)
-EWS/LIG/MIG సర్టిఫికేట్ (వర్తిస్తే)
-జీతం స్లిప్ లేదా ITR (మధ్యతరగతి వారికి)
PMAY-అర్బన్ స్కీమ్ దరఖాస్తు తర్వాత ప్రక్రియ
దరఖాస్తును సమర్పించిన తర్వాత, సంబంధిత శాఖ ద్వారా మొత్తం సమాచారం ధృవీకరిస్తారు. అర్హులుగా తేలితే, పథకం ప్రకారం లబ్ధిదారునికి సహాయం అందుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, రుణంపై వడ్డీ రాయితీని నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాకు లేదా రుణ ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు. దరఖాస్తుదారు ఏవైనా సమస్యలను ఎదుర్కొంటే, వారు తమ సమీపంలోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేదా పట్టణ స్థానిక సంస్థ కార్యాలయాన్ని సందర్శించి సహాయం పొందవచ్చు.
PMAY-అర్బన్ పథకం ప్రాముఖ్యత
పీఎంఏవై-అర్బన్ పథకం నగరాల్లో నివసిస్తున్న లక్షలాది పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పును తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకం కేవలం ఇళ్లను అందించడానికే పరిమితం కాకుండా, ప్రజలకు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. శాశ్వత నివాసం ఉండటం భద్రతను పెంచడమే కాకుండా, సామాజిక, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ అనేది భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒక ముఖ్యమైన పథకం. ఇది ప్రతి కుటుంబానికి సొంత ఇల్లు అందించాలనే లక్ష్యాన్ని వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తోంది. సులభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ, వడ్డీ రాయితీలు, ప్రభుత్వ మద్దతుతో, ఈ పథకం లక్షలాది మందికి ఆశాకిరణంగా మారింది. మీరు అర్హులైతే, ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీ కలల ఇంటిని సొంతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేయవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి