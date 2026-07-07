/రూ. 2259120990 బంగారం.. చైనా కాదు.. ఆ చిన్న దేశం 18,000కిలోల పసిడి ఎందుకు కొనేసింది.. అసలేం జరుగుతోంది..?

Gold: ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే దేశం ఏదంటే అది చైనానే. కానీ అది ఒక్కప్పుడు. ఇప్పుడు కాదు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తాజా రిపోర్టు ప్రకారం.. బంగారం కొనుగోళ్లలో ఒక ఐరోపా దేశం చైనాను పక్కకు నెట్టింది. సింగపూర్ వంటి చిన్న దేశాలు కూడా తమ బంగారం నిల్వలను వేగంగా పెంచుకుంటున్నాయి. మే 2026 కోసం వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ విడుదల చేసిన తాజాగా డేటా ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారంపై స్థిరమైన ఆసక్తిని చూపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సారి బంగారం మార్కెట్లో ఏ దేశాలు ఆధిపత్యం చెలాయించాయో చూద్దాం.
చైనాను అధిగమించిన పోలాండ్:
మే నెల డేటా ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు మొత్తం 41 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తే.. ఇందులో అధిక భాగం పోలాండ్ 18 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. ఇది పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా కంటే చాలా తక్కువ. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు పోలాండ్ 64 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేసి 700 టన్నుల బంగారాన్ని నిల్వ చేయాలన్న లక్ష్యానికి దగ్గరలో ఉంది. చైనా కూడా ఏమాత్రం తీసిపోలేదు. తన నిల్వలను మరింత పెంచుకునేందుకు 10టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేసింది.
చిన్న దేశాలు పెద్ద మొత్తంలో బంగారం కొనుగోలు:
సింగపూర్ ద్రవ్య ప్రాధికార సంస్థ సెప్టెంబర్ 2025 తర్వాత తొలిసారిగా నికరంగా బంగారం కొనుగోలు చేసింది. సింగపూర్ 4 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడంతో.. దాని మొత్తం బంగారు నిల్వలు 197 టన్నులకు చేరుకున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఒక ప్రధాన బంగారు కేంద్రంగా మారడానికి సింగపూర్ సన్నద్ధమవుతోందని ఈ లెక్కలను బట్టి అర్థమవుతోంది. సింగపూర్, పోలాండ్ తోపాటు ఉజ్బెకిస్తాన్ (9 టన్నులు), కజకిస్తాన్ (7 టన్నులు), చెక్ రిపబ్లిక్ (2 టన్నులు), జోర్డాన్ (1 టన్ను) వంటి దేశాలు కూడా గణనీయంగా బంగారం కొనుగోలు చేశాయి.
కేంద్ర బ్యాంకుల భవిష్యత్ ప్లాన్ ఏంటి?
ఈ బ్యాంకులు ఇంత బంగారం ఎందుకు కొంటున్నాయి? అనేది ప్రశ్న. సెంట్రల్ బ్యాంక్ గోల్డ్ రిజర్వ్ సర్వే 2026 ప్రకారం.. రాబోయే 12 నెలల్లో ప్రపంచ బంగారు నిల్వలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని 89శాతం సెంట్రల్ బ్యాంకులు భావిస్తున్నాయి. 45శాతం బ్యాంకులు తమ సొంత సంస్థల బంగారు నిల్వలను పెంచాలని యోచిస్తున్నట్లు కూడా ప్రకటించాయి. బ్యాంకులు నేరుగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండగా, బ్యాంక్ ఆఫ్ కొరియా ఇప్పటికే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో పెట్టుబడి పెడుతోంది. చిలీ, గ్వాటెమాల, బొలీవియా, ఉరుగ్వే వంటి లాటిన్ అమెరికా దేశాలలోని కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా బంగారంపై తమ ఆసక్తిని పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టాయి.
బంగారాన్ని భారీగా విక్రయించిన దేశాలు:
ప్రపంచం బంగారం కొనుగోలు చేస్తుంటే.. రష్యా, టర్కీలు ఈ నెలలో బంగారాన్ని విక్రయించాయి. రష్యా కేంద్ర బ్యాంకు తన నిల్వలను 6 టన్నులు తగ్గించగా, టర్కీ కేంద్ర బ్యాంకు తన నిల్వలను 3 టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించింది. మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్పై నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాలు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను సురక్షితం చేసుకోవడానికి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి.
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