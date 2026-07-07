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  • /రూ. 2259120990 బంగారం.. చైనా కాదు.. ఆ చిన్న దేశం 18,000కిలోల పసిడి ఎందుకు కొనేసింది.. అసలేం జరుగుతోంది..?

రూ. 2259120990 బంగారం.. చైనా కాదు.. ఆ చిన్న దేశం 18,000కిలోల పసిడి ఎందుకు కొనేసింది.. అసలేం జరుగుతోంది..?

Gold: బంగారం కొనుగోళ్లలో పోలాండ్ చైనాను బీట్ చేసింది. ప్రపంచంలోని అతి చిన్న దేశమైన పోలాండ్ మే నెలలో చైనా 10 టన్నులు అంటే.. ఏకంగా 18 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. అంతేకాదు సింగపూర్ వంటి చిన్న దేశాలు కూడా భారీ ఎత్తున బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:21 PM IST
రూ. 2259120990 బంగారం.. చైనా కాదు.. ఆ చిన్న దేశం 18,000కిలోల పసిడి ఎందుకు కొనేసింది.. అసలేం జరుగుతోంది..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రూ. 2259120990 బంగారం.. చైనా కాదు.. ఆ చిన్న దేశం 18,000కిలోల పసిడి ఎందుకు కొనేసింది.. అసలేం జరుగుతోంది..?
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