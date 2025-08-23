Mutual Funds In Post Office: FD-RDని పక్కన పెట్టండి.. పోస్టాఫీసులో మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రారంభిస్తే ధనవంతులు కావడం ఖాయం..!!

Mutual Funds In Post Office: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ను మరింత మందికి చేరువ చేసేందుకు భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ అసోసియేషన్ ఏఎంఎఫ్ఐ రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టల్ సిబ్బంది ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ను విక్రయించే ఛాన్సేస్ కనిపిస్తున్నాయి. దాదాపు 1 లక్ష మంది పోస్టల్ సిబ్బందిని మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు పోస్టాఫిస్, మ్యూచువల్ ఫండ్ అసోసియేషన్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడుల పరిధిని మరింత పెంచుతుంది. సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇక నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ముంబైలో జరిగిన AMFI 30వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకల్లో ఈ విషయంలో తపాలా శాఖ, AMFI మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం 2025 ఆగస్టు 22 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది, 2028 ఆగస్టు 21 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు అవసరమైతే దానిని మరింత పొడిగించడానికి కూడా ఒక నిబంధన ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం తర్వాత ఇండియన్ పోస్ట్ తన విస్తారమైన నెట్వర్క్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిని ప్రోత్సహిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది పోస్టాఫీసులు ఉన్నాయి. వీటిని ప్రజలు ఎంతగానో విశ్వసిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పోస్టాఫీసుల ద్వారా పెట్టుబడి సౌకర్యాలు అందిస్తాయి. దీనితో ఇప్పటివరకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కు దూరంగా ఉన్న గ్రామాలు, చిన్న పట్టణాల ప్రజలు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతారు.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, పోస్టాఫీసు శాఖ ఉద్యోగులు మ్యూచువల్ ఫండ్ పంపిణీదారుల పాత్రను పోషించనున్నారు. వారు పెట్టుబడిదారులకు సరైన సమాచారాన్ని అందించి.. పెట్టుబడి ప్రక్రియను పూర్తి చేయడంలో వారికి సహాయం చేస్తారు. ఇప్పటివరకు మ్యూచువల్ ఫండ్లకు ప్రాప్యత పట్టణ, విద్యావంతుల తరగతికి మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. కానీ ఈ దశతో చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు.
ఈ అవగాహన ఒప్పందం పెట్టుబడిదారుల డేటా భద్రత, సేవల పారదర్శకతపై ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి వారికి మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడానికి సమగ్ర భద్రతా చర్యలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశ ఆర్థిక సేవల రంగంలో కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.పోస్టాఫీసుల నెట్వర్క్ను ఉపయోగించడం ద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ మందికి మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ఈ చొరవ ప్రధాన లక్ష్యం అని కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ చెప్పింది. భారతదేశంలో పోస్టల్ శాఖ ప్రతి గ్రామం, పట్టణానికి ప్రాప్యతను కలిగి ఉంది. ఈ నమ్మకం, ప్రాప్యత కలిసి ఆర్థిక చేరిక కలను నిజం చేయగలవు.
భారతదేశంలో పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడం.. కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలతో ప్రజలను అనుసంధానించడం చాలా ముఖ్యమైనదని AMFI విశ్వసిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ఆ దిశలో ఒక పెద్ద అడుగు. AMFI, పోస్ట్స్ శాఖ రెండింటి లక్ష్యం ఏమిటంటే.. ప్రజలు తమ డబ్బును పొదుపు ఖాతాలలో మాత్రమే ఉంచకుండా, దానిని పెట్టుబడి పెట్టి దీర్ఘకాలంలో వారి సంపదను పెంచుకోవాలి.
