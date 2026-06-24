Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Post Office Big Update: పోస్టాఫీస్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై పేపర్‌లెస్ లావాదేవీలు.. EKYCతో సరికొత్త రూల్స్..!!

Post Office Big Update: పోస్టాఫీస్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై పేపర్‌లెస్ లావాదేవీలు.. EKYCతో సరికొత్త రూల్స్..!!

Post Office e-KYC: పోస్టాఫీస్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. పోస్టాఫీసుల్లో నగదు డిపాజిట్, విత్ డ్రా నిబంధనలను మరింత సులభతరం చేసింది. ఆధార్ ఈ కేవైసీ ద్వారా ఇక నుంచి చిన్న మొత్తాల్లో లావాదేవీలకు పేపర్ వర్క్ నుంచి రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ నిర్వహించుకునే సదుపాయాన్ని తీసుకువచ్చింది. సెప్టెంబర్ 1,2026 నుంచి మొబైల్ నెంబర్ అనుసంధానం లేని ఖాతాలు డ్రీమ్ యాప్ ద్వారా ఎటువంటి లావాదేవీలు చేయలేవని పోస్టాఫీస్ తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:16 PM IST
Post Office Big Update: పోస్టాఫీస్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై పేపర్‌లెస్ లావాదేవీలు.. EKYCతో సరికొత్త రూల్స్..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒక కిలో CNG అమ్మితే పంప్ ఓనర్‌కు వచ్చే కమిషన్ ఎంత? నెలకు ఎంత లాభం మిగులుతుందో తెలుసా
CNG50 min ago
2
Lohagad Fort Murder Case1 hr ago
3
Bharath Bhushan1 hr ago
4
Coffee1 hr ago
5
Platform 65 Hotel2 hrs ago