Post Office e-KYC: పోస్టాఫీస్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అప్ డేట్ వచ్చింది. పోస్టాఫీసుల్లో నగదు డిపాజిట్, విత్ డ్రా నిబంధనలను మరింత సులభతరం చేసింది. ఆధార్ ఈ కేవైసీ ద్వారా ఇక నుంచి చిన్న మొత్తాల్లో లావాదేవీలకు పేపర్ వర్క్ నుంచి రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్స్ నిర్వహించుకునే సదుపాయాన్ని తీసుకువచ్చింది. రూ .50,000 వేల వరకు డిపాజిట్లు, రూ. 20,000 వరకు విత్ డ్రాలకు ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. జూన్ 22 నుంచే ఈ విధానం అమల్లోకి తీసుకవచ్చినట్లు పోస్టాఫీస్ వెల్లడించింది. ఈ సౌకర్యం కేవలం సింగిల్ అకౌంట్స్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుందని తెలిపింది. మైనర్ లేదా జాయింట్ అకౌంట్స్ కు ఈ రూల్స్ వర్తించవని స్పష్టం చేసింది.
ఇక పోస్టాఫీస్ బ్రాంచుల్లో సుకన్య సమ్రుద్ధి యోజన, రికరింగ్ డిపాజిట్, సేవింగ్స్ ఖాతాదారులు ఇక నుంచి ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటింకేషన్ ద్వారా ఎలాంటి పే ఇన్ స్లిప్ లేకుండా 50వేల వరకు డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు.అంతేకాదు ఎలాంటి విత్ డ్రాయల్ స్లిప్ లేకుండానే బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ద్వారా 20వేల వరకు విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం కల్పించింది. అంతకంటే ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్లు తప్పనిసరిగా పేపర్ ఆధారిత ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.
ఇక ఆధార్ అథెంటికేటేడ్ ఈకేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న ఖాతాదారులు త్వరలో ఏ పోస్టాఫీస్ బ్రాంచులోనైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ నిర్వహించుకోవచ్చు. ఆధార్ అనుసంధానం లేని అకౌంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కేవలం వారు అకౌంట్ ఒపెన్ చేసిన హోం బ్రాంచులోనే సాగుతాయని తెలిపింది. ఇకేవైసీ, బయోమెట్రిక్ ఆర్థిక లావాదేవీలకు మొబైల్ నెంబర్ తప్పనిసరి చేసింది. ఈ నిబంధన 1సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి డ్రీమ్ యాప్ ద్వారా జరిగే లావాదేవీలకు మొబైల్ నెంబర్ లింక్ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. మొబైల్ నెంబర్ లింక్ చేయని అకౌంట్లో ఈ యాప్ ద్వారా ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కు అనుమతి ఉండదు.
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