Post Office Investment: ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీమ్‌ గురించి తెలుసా.. ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు.. ప్రతినెలా రూ. 6 వేలు లాభం

How to Make ₹6,000 Every Month: డబ్బు ఎంతున్నా ఇంకా కావాలని అందరికీ ఉంటుంది. అందుకే డబ్బు సంపాదించడానికి అందరూ తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా దాచుకున్న డబ్బును వివిధ రకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చూస్తుంటారు. అయితే మీరు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు చాలా మార్గాలున్నాయి. సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ లాభాలను అందుకోవాలని భావిస్తుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసమే పోస్టాఫీస్ కొత్త కొత్త పథకాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సురక్షితమైన స్కీమ్స్ ద్వారా మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. అయితే దీని కోసం ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఒక్కటే.. ఏ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుందో అని తెలుసుకోవడమే.
పోస్టాఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (POMIS) అనేది అలాంటి ఒక అద్భుతమైన పథకమే. ఈ స్కీమ్లో ఒక్కసారి డబ్బు జమ చేస్తే, ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. ఉదాహరణకు ప్రతి నెలా 6 వేల రూపాయలు ఇందులో పొందవచ్చు. ఈ పథకం చిన్నవారి నుండి మొదలు వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీ డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది.. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వ పథకం.
మీ సమీపంలోని పోస్టాఫీసుకు వెళ్లి ఆధార్ కార్డు, సేవింగ్స్ అకౌంట్ వివరాలతో ఖాతా తెరవవచ్చు. ఈ స్కీమ్లో ఒక్కసారి డబ్బు జమ చేస్తే.. 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రతి నెలా వడ్డీ వస్తుంది. మీరు ఒంటరిగా లేదా మీ భాగస్వామితో కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ తెరవవచ్చు. సింగిల్ ఖాతాలో గరిష్టంగా 9 లక్షల రూపాయలు.. జాయింట్ ఖాతాలో 15 లక్షల రూపాయల వరకు జమ చేయవచ్చు. 2023 అక్టోబర్ నుంచి ఈ పథకం 7.4% వార్షిక వడ్డీ ఇస్తోంది. ఉదాహరణకు 10 లక్షల రూపాయలు జమ చేస్తే.. నెలకు 6,167 రూపాయలు లేదా సంవత్సరానికి 74,004 రూపాయలు వస్తాయి. ఈ డబ్బు మీ పోస్టాఫీసు సేవింగ్స్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
ఈ పథకం రిటైర్మెంట్ అయినవారికి చాలా ఉపయోగకరం. రెగ్యులర్ ఆదాయం లేనప్పుడు ఈ స్కీమ్ ద్వారా నెలవారీ ఆదాయం పొందవచ్చు. మీ పిల్లల పేరుతో కూడా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయవచ్చు. 10 ఏళ్లలోపు పిల్లలైతే తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్స్ ఖాతా తెరవవచ్చు. 10 ఏళ్లు దాటిన పిల్లలు స్వయంగా ఈ అకౌంట్ను నిర్వహించవచ్చు. ఈ స్కీమ్ 5 సంవత్సరాలు మెచ్యూరిటీ కలిగి ఉంటుంది.. కానీ మీరు చేస్తే మరో 5 సంవత్సరాలు పొడిగించవచ్చు.
మధ్యలో డబ్బు తీసుకోవాలనుకుంటే కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఒక సంవత్సరం తర్వాత తీస్తే 2% తగ్గుతుంది.. 3 సంవత్సరాల తర్వాత తీస్తే 1% తగ్గుతుంది. స్థిరమైన, రిస్క్ లేని ఆదాయం కోరుకునే వారికి ఈ పథకం ఎంతో మంచిది. మీ భాగస్వామితో కలిసి జాయింట్ ఖాతా తెరిచి ఎక్కువ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టి, ఎక్కువ ఆదాయం పొందవచ్చు.
