Post Office Scheme: వడ్డీ ద్వారానే నెలకు రూ. 2.54 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. సూపర్ డూపర్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Post Office Recurring Deposit Scheme: ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే సురక్షితమైన భద్రతతో కూడిన స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీ మొత్తంలో సంపద వ్రుద్ధి అవుతుందని భావిస్తారు. అలాంటి నమ్మకమైన పథకం భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD పథకం) పథకం. ఇది దాని భద్రత, స్థిరమైన వడ్డీ రేట్లు, అద్భుతమైన రాబడికి బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ పథకంలో నెలవారీ చిన్న పొదుపుతో మీరు రూ. 2.54 లక్షల వడ్డీని సంపాదించుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వం 6.7శాతం సురక్షితమైన, బలమైన వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది:
ప్రభుత్వ పథకాల అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీ పెట్టుబడి పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. RD పథకంలో మీరు ప్రతి నెలా రూ. 5,000 జమ చేస్తే.. ఐదు సంవత్సరాలలో రూ. 3 లక్షలు అవుతుంది. ప్రభుత్వం దీనికి 6.7శాతం వడ్డీని అందిస్తుంది. ఇది అనేక ఇతర పొదుపు పథకాల కంటే చాలా మంచిది. మీరు ఈ పెట్టుబడిని ఎక్కువ కాలం కొనసాగిస్తే.. మీ రాబడి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
కేవలం వడ్డీతో రూ. 2.54 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసుకోండి:
మొదటి 5 సంవత్సరాలు:
నెలవారీ డిపాజిట్: రూ.5,000
మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.3,00,000
మొత్తం వడ్డీ (6.7%): రూ.56,830
మెచ్యూరిటీ మొత్తం: రూ.3,56,830
తదుపరి 5 సంవత్సరాలు (ఖాతాను పొడిగిస్తే):
10 సంవత్సరాలలో మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.6,00,000
మొత్తం వడ్డీ (6.7%): రూ.2,54,272
10 సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం నిధులు: రూ.8,54,272
అంటే .. మీకు వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 2.54 లక్షల కంటే ఎక్కువ లభిస్తుంది. మీ డిపాజిట్ చేసిన మూలధనం కూడా సురక్షితంగా రెట్టింపు అవుతుంది.
100 రూపాయల ఖాతా, ముగింపు సౌకర్యం, రుణం కూడా:
పోస్ట్ ఆఫీస్ RD ఖాతాను సమీపంలోని ఏదైనా పోస్టాఫీసులో సులభంగా తెరవవచ్చు.
కనీస పెట్టుబడి: రూ.100
ఖాతాను 5 సంవత్సరాల ముందు మూసివేయవచ్చు.
1 సంవత్సరం తరువాత.. మీరు డిపాజిట్ మొత్తంలో 50శాతం వరకు రుణం కూడా పొందవచ్చు.
ఈ రుణంపై 2శాతం అదనపు వడ్డీ మాత్రమే చెల్లిస్తుంది.
