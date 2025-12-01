English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Post Office Scheme: వడ్డీ ద్వారానే నెలకు రూ. 2.54 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. సూపర్ డూపర్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Post Office Recurring Deposit Scheme: ప్రతిఒక్కరూ తాము సంపాదించిన సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేయాలని భావిస్తారు. అందుకోసం సురక్షిత పెట్టుబడుల కోసం అన్వేషిస్తుంటారు. ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి భద్రత ఉండటంతోపాటు వడ్డీ ఎక్కువగా వచ్చే  స్కీములు అయితే బాగుండని ఆలోచిస్తుంటారు. అందుకే చాలా వరకు నమ్మకమైన పథకాల్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అందులో పోస్టాఫీస్ స్కీములు ముందు వరుసలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి పూర్తిగా భారత ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటాయి.. తాము ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బుకు భద్రత ఉంటుందని నమ్ముతుంటారు. అలాంటి పథకాల్లో ఒకటి పోస్టాఫీస్ రికరిండ్ డిపాజిట్ స్కీము. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే నెలకు రూ. 2.54లక్షలు పొదవచ్చు ఎలాగో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 1, 2025, 10:29 AM IST

Post Office Scheme: వడ్డీ ద్వారానే నెలకు రూ. 2.54 లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. సూపర్ డూపర్ స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

Post Office Recurring Deposit Scheme: ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే సురక్షితమైన భద్రతతో కూడిన స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీ మొత్తంలో సంపద వ్రుద్ధి అవుతుందని భావిస్తారు. అలాంటి నమ్మకమైన పథకం భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించే  పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD పథకం) పథకం. ఇది దాని భద్రత, స్థిరమైన వడ్డీ రేట్లు, అద్భుతమైన రాబడికి బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ పథకంలో నెలవారీ చిన్న పొదుపుతో మీరు రూ. 2.54 లక్షల వడ్డీని సంపాదించుకోవచ్చు.

ప్రభుత్వం 6.7శాతం సురక్షితమైన, బలమైన వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది:
ప్రభుత్వ పథకాల  అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే మీ పెట్టుబడి పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. RD పథకంలో మీరు ప్రతి నెలా రూ. 5,000 జమ చేస్తే.. ఐదు సంవత్సరాలలో రూ. 3 లక్షలు అవుతుంది.  ప్రభుత్వం దీనికి 6.7శాతం వడ్డీని అందిస్తుంది. ఇది అనేక ఇతర పొదుపు పథకాల కంటే చాలా మంచిది. మీరు ఈ పెట్టుబడిని ఎక్కువ కాలం కొనసాగిస్తే.. మీ రాబడి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

కేవలం వడ్డీతో రూ. 2.54 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసుకోండి:

మొదటి 5 సంవత్సరాలు:

నెలవారీ డిపాజిట్: రూ.5,000

మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.3,00,000

మొత్తం వడ్డీ (6.7%): రూ.56,830

మెచ్యూరిటీ మొత్తం: రూ.3,56,830

తదుపరి 5 సంవత్సరాలు (ఖాతాను పొడిగిస్తే):

Also Read: Gold: వామ్మో.. ఈ భూమి మీద ఎంత బంగారం ఉందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. దాని విలువ తెలిస్తే మూర్ఛ రావడం పక్కా..!!  

10 సంవత్సరాలలో మొత్తం పెట్టుబడి: రూ.6,00,000

మొత్తం వడ్డీ (6.7%): రూ.2,54,272

10 సంవత్సరాల తర్వాత మొత్తం నిధులు: రూ.8,54,272

అంటే .. మీకు వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 2.54 లక్షల కంటే ఎక్కువ లభిస్తుంది. మీ డిపాజిట్ చేసిన మూలధనం కూడా సురక్షితంగా రెట్టింపు అవుతుంది.

100 రూపాయల ఖాతా, ముగింపు సౌకర్యం, రుణం కూడా:

పోస్ట్ ఆఫీస్ RD ఖాతాను సమీపంలోని ఏదైనా పోస్టాఫీసులో సులభంగా తెరవవచ్చు.

కనీస పెట్టుబడి: రూ.100

ఖాతాను 5 సంవత్సరాల ముందు మూసివేయవచ్చు.

Also Read: Pension: నేటి నుంచి వీరందరికీ పెన్షన్ కట్.. ఆ జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!

1 సంవత్సరం తరువాత.. మీరు డిపాజిట్ మొత్తంలో 50శాతం వరకు రుణం కూడా పొందవచ్చు.

ఈ రుణంపై 2శాతం అదనపు వడ్డీ మాత్రమే చెల్లిస్తుంది. 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

