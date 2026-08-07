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రూ.18 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. కోళ్లు పెంచుతూ ఏటా రూ.80 లక్షల సంపాదిస్తున్న అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Arvind Kumar Srivastava Poultry Farming Success Story: ఏడాదికి రూ. 1లక్షల ప్యాకేజీ. బ్యాంకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పి.. కోళ్ల పెంపకం వైపు అడుగులు వేశారు. కోవిడ్ దెబ్బకు  తన ప్లే స్కూల్ మూతపడింది. అయినా ఏమాత్రం వెనకంజ వేయలేదు. భయపడలేదు. అగ్రిఫామ్ ప్రారంభించాడు. 22 లక్షల పెట్టుబడితో మొదలై.. ఏటా రూ. 80లక్షల టర్నోవర్ సాధిస్తూ.. నెలకు రూ. 3లక్షలకు పైగా నికర లాభం ఆర్జిస్తున్న అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:46 AM IST
రూ.18 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. కోళ్లు పెంచుతూ ఏటా రూ.80 లక్షల సంపాదిస్తున్న అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సక్సెస్ స్టోరీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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