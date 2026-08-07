/రూ.18 లక్షల ఉద్యోగం వద్దనుకున్నాడు.. కోళ్లు పెంచుతూ ఏటా రూ.80 లక్షల సంపాదిస్తున్న అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Poultry Farming Success Story: లక్షల రూపాయల జీతం.. ఏసీ క్యాబిన్ లో సౌకర్యం.. బ్యాంకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎంతో గౌరవం.. ఇవన్నీ వదులుకుని.. ఎవరైనా మట్టిలో, కోళ్లతో పనిచేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారా? ఏ సాధారణ వ్యక్తి అయినా దాని గురించి వందసార్లు ఆలోచించాలంటేనే భయపడతాడు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఈ సాహసం చేశారు. ఆయన సంవత్సరానికి 18 లక్షల రూపాయల జీతాన్ని వదులుకుని వ్యవసాయ రంగంలోకి ప్రవేశించారు. దేశీయ కోళ్ల పెంపకంతో ప్రారంభించి, ఎంతో శ్రద్ధతో ఏడాదికి 80 లక్షల రూపాయల టర్నోవర్ సాధించి ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
బ్యాంకింగ్ రంగం నుండి వ్యవసాయ క్షేత్రాల వరకు.:
అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ.. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆయన 10ఏళ్ల పాటు బ్యాంకింగ్.. బీమా కంపెనీలలో పనిచేశారు. ఆయన ఇండస్ఇండ్, హెచ్డిఎఫ్సి, కోటక్ మహీంద్రా, బజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి ప్రధాన కంపెనీలలో పనిచేశారు. అరవింద్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ పదవిలో సంవత్సరానికి 18 లక్షల రూపాయల జీతం పొందుతున్నారు. కానీ ఏదొ వెలితి. ఉద్యోగం కాదు సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించి పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నది తన కల. ఆ కలను నిజం చేసుకునేందుకు 2013లో ఒక ప్లే స్కూల్ను ప్రారంభించాడు. అది విజయవంతంగా నడుస్తున్న సమయంలో, కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా ప్లే స్కూల్ ను మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ప్లే స్కూల్ మూసివేసిన తర్వాత కూడా, అరవింద్ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు.
ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్ మార్కెట్ను లోతుగా అధ్యయనం చేసినప్పుడు, అక్కడ నాటు కోళ్లకు.. సేంద్రియ గుడ్లకు గిరాకీ ఉందని గ్రహించాడు. 2022లో గ్రేటర్ నోయిడాలోని దాతావలి గ్రామంలో రూ. 22లక్షల పెట్టుబడితో నోయిడా అగ్రి ఫామ్ను ప్రారంభించాడు. సాధారణ బ్రాయిలర్ కోళ్లకు బదులుగా, మార్కెట్లో ఎల్లప్పుడూ గిరాకీ ఉండే సోనాలి, బ్లాక్ ఆస్ట్రోలార్ప్ జాతుల నాటు కోళ్లను పెంచడం ప్రారంభించాడు. మొదట్లో అతని ఫారంలో కేవలం 4,500 కోళ్లు మాత్రమే ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య 12,000కు చేరింది.
రెట్టింపు లాభం:
కార్పొరేట్ పద్ధతిలో కోళ్ల పెంపకాన్ని నడపడం ద్వారా, అరవింద్ ఫారం వార్షిక టర్నోవర్ రూ. 80లక్షలకు చేరుకుంది. కోళ్ల మేత, కార్మికుల జీతాలు, రవాణా, మందులు వంటి అన్ని ఖర్చులను తీసివేసిన తర్వాత కూడా, అతను ఏటా సుమారుగా రూ. 36 లక్షల నికర లాభాన్ని ఆర్జిస్తున్నాడు. అంటే అతను నెలకు సగటున రూ. 300,000 సంపాదిస్తున్నాడు. బ్యాంకులో తాను సంపాదించిన 18లక్షల జీతం కంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తూ తాను సొంతంగా ఆర్జిస్తున్న లాభాలు రెట్టింపు అవ్వడం విశేషమని చెప్పాలి.
అరవింద్ కుమార్ సలహాలు:
కోళ్ల పెంపకం బిజినెస్ లోకి రావాలనుకునేవారికి అరవింద్ కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు. మొదటిది పట్టుదల, కోళ్ల పెంపకాన్ని పూర్తిగా పనివాళ్ల చేతుల్లోనే వదిలేయకూడదు. యజమానిగా మీరు స్వయంగా ఫారంలో ఉండి కష్టపడి పనిచేసినట్లయితే.. సక్సెస్ మీ సొంతం అవుతుందని చెబుతున్నారు.
2. మార్కెట్ అధ్యయనం.. ముందుగా మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఏ జాతి కోళ్లకు గిరాకీ ఉందో కచ్చితంగా తెలుసుకున్న తర్వాతే వాటిని పెంచాలి.
3. ఇక మూడవది వాతావరణ పరిస్థితులు. చలికాలంలో చికెన్ వ్యాపారం భారీగా సాగుతుంది. కానీ మే, జూన్ నెలల్లో ఎండల కారణంగా డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు వ్యాపారాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో అవసరమైన ప్రత్యామ్నాయ వ్యూహాన్ని తెలుసుకోవాలి. రైతులు స్వతంత్రంగా దేశీయ కోళ్ల పెంపకం చేపడితేనే భవిష్యత్తు లాభదాయకంగా ఉంటుందని అరవింద్ కుమార్ సూచిస్తున్నారు.
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