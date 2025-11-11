PPF: మీకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉందా? అయితే మీరు ప్రతినెలా లక్ష సంపాదించే సూపర్ ఛాన్స్.. నమ్మకుంటే ఈ లెక్క చూడండి..!!

PPF Interest Rate: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రభుత్వ చిన్న పొదుపు పథకాల్లో ఒకటి. ఈ దీర్ఘకాలిక పొదుపు స్కీమును కేంద్ర ప్రభుత్వం 1986లో ప్రారంభించింది. ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961లో సెక్షన్ 80సీ కింద పెట్టుబడిదారులకు హామీతో కూడిన రాబడిని అందించడం ఈ స్కీము ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఏడాదికి కనీసం రూ. 500 పెట్టుబడితో ఎవరైనా పోస్టాఫీస్ లేదా బ్యాంకులో పీపీఎఫ్ అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. పీపీఎఫ్ నుంచి నెలకు రూ. 1,06,828 రాబడి ఎలాంటి ట్యాక్స్ చెల్లింపులు లేకుండా పెట్టుబడిదారులు ఎలా సంపాదించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పీపీఎఫ్ అనేది రిటైర్మెంట్ చేసినవారి కోసం తీసుకువచ్చిన స్కీమ్. ఇది ఆదాయపు పన్ను చట్టం 1961లోని సెక్షన్ 80సి సింద హామీ ఇచ్చిన రాబడి, పన్ను ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. జీతం పొందే వారు, వ్యాపార యజమానులతో సహా ఎవరైనా ఈ చిన్న పొదుపు స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అనుమతించిన కనీసం పెట్టుబడి రూ. 500 ఉండగా గరిష్టంగా రూ. 1.5లక్షలు ఉంటుంది.
పీపీఎఫ్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ 15ఏళ్లు. 15ఏళ్ల తర్వాత ఖాతాదారులు తమ అకౌంట్ నుంచి 5ఏళ్ల అన్ లిమిటెడ్ బ్లాక్స్ కు పొడిగించుకోవచ్చు. ఏదైనా పీపీఎఫ్ అకౌంట్ దారుడు 5ఏళ్ల తర్వాత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి అకౌంట్ నుంచి డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆర్థిక అవసరమైతే మీరు నాలుగో ఏడాది చివరిలో లేదా మునుపటి ఏడాది చివరిలో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ 50 శాతం విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఏది తక్కువైతే అంటే 2024-25లో బ్యాలెన్స్ లో 50 శాతం వరకు 31.03.2024 లేదా 31.03.2025 నాటికి ఏది తక్కువైతే అది విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
పీపీఎఫ్ నుండి నెలకు రూ.1,06,828 సంపాదించడానికి, మీరు ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం రూ.1.50 లక్షల పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభించి, 15 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ కాలం వరకు కొనసాగించాలి. వడ్డీని పెంచడానికి, ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1, ఏప్రిల్ 5 మధ్య పెట్టుబడులు పెట్టాలి. ఈ పెట్టుబడి ఒకేసారి రూ.1.5 లక్షలు ఉండాలి.
15 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ:
మీరు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, మీరు 15 సంవత్సరాలలో మొత్తం రూ. 22.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. ఈ కాలంలో, మీరు సుమారు రూ. 18.18 లక్షల వడ్డీని పొందుతారు. తత్ఫలితంగా, మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ. 40,68,209 అవుతుంది. పెట్టుబడిదారులు ఐదు సంవత్సరాల పొడిగింపును పొందవచ్చు. మునుపటిలా ప్రతి సంవత్సరం రూ. 1.50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించవచ్చు.
20, 25 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ:
20 సంవత్సరాలలో, పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 30,00,000 కు పెరుగుతుంది. రూ. 36,58,288 వడ్డీని పొందుతుంది. అందువలన, మెచ్యూరిటీ మొత్తం సుమారు రూ. 66,58,288 అవుతుంది. ఇక్కడ, పెట్టుబడిదారుడు మరో ఐదు సంవత్సరాల పొడిగింపు తీసుకొని ఏటా రూ. 1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించవచ్చు. అదేవిధంగా, 25 సంవత్సరాలలో, రూ. 37.50 లక్షల పెట్టుబడి మొత్తంపై వడ్డీ రూ. 65,58,015. మొత్తం మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ. 1,03,08,015 అవుతుంది.
29 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ మొత్తం ఎంత అవుతుంది?
మీరు PPFలో సంవత్సరానికి రూ. 1.5 లక్షలు 29 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెడితే, ఈ కాలంలో మీరు మొత్తం రూ. 43.50 లక్షలు జమ చేస్తారు. మీరు సుమారు రూ. 99.26 లక్షల వడ్డీని పొందుతారు. అంటే మీ మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ. 1,42,76,621 అవుతుంది. అదేవిధంగా, 32 సంవత్సరాలలో, మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 48,00,000కి పెరుగుతుంది . వడ్డీ సుమారు రూ.1,32,55,534 అవుతుంది. 32 సంవత్సరాల తర్వాత, మీరు మెచ్యూరిటీ సమయంలో రూ. 1,80,55,534 అందుకుంటారు. మీరు మీ పెట్టుబడిని ఇక్కడ ఆపవచ్చు.
ఇప్పుడు మీరు ఈ డబ్బుపై వచ్చే వడ్డీని ప్రతి నెలా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ పథకాన్ని 15 సంవత్సరాలకు మించి పొడిగిస్తే, మీరు సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే వడ్డీని విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మీరు రూ. 1.8 కోట్ల మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని బ్యాంకులో జమ చేస్తే, బ్యాంక్ మీకు ఏటా 7.1శాతం వడ్డీని చెల్లిస్తే, మీరు ఒక సంవత్సరంలో సుమారు రూ. 15.4 లక్షల వడ్డీని పొందుతారు. మీరు ఈ వడ్డీని 12 నెలల్లో విభజిస్తే, మీకు నెలకు సుమారు రూ. 1.6 లక్షలు అందుతాయి.
