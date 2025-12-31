Small Saving Scheme: కొత్త ఏడాదిలో కేంద్ర సర్కార్ బిగ్ షాక్.. PPF, SSY సహా పోస్టాఫీస్ స్కీముల వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..?

SCSS PPF SSY Savings Schemes Interest Rate: మీరు పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి యోజన, సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ లేదా పోస్టాఫీస్ అందించే ఇతర చిన్న పొదుపు పథకాలలో పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లయితే.. మీకు బిగ్ అలర్ట్. ఎందుకంటే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఈ పథకాలపై వడ్డీ రేట్లను సమీక్షిస్తుంది. 2025 డిసెంబర్ 31న మరోసారి ఈ సమీక్ష జరగనుంది. దాని ఆధారంగా కొత్త వడ్డీ రేట్లు ప్రకటించనున్నారు. అయితే ఈ రేట్లు 2026 జనవరి 1 నుంచి మార్చి 31 వరకు అమల్లో ఉంటాయి.
ఇప్పటికే 2025 సంవత్సరంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం 1.25 శాతం మేర రెపో రేటును తగ్గించింది. దీని ప్రభావంతో బ్యాంకులు తమ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లను క్రమంగా తగ్గించాయి. దీంతో పోస్టాఫీస్ చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లలో కూడా కోత పడుతుందా? అనే ప్రశ్న పెట్టుబడిదారుల్లో తలెత్తుతోంది. ప్రస్తుతం అక్టోబర్–డిసెంబర్ 2025 త్రైమాసికానికి గాను SCSS, SSY పథకాలు 8.2 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నాయి. పీపీఎఫ్కు 7.1 శాతం, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్కు 7.7 శాతం, కిసాన్ వికాస్ పత్రకు 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది.
చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లు ఎలా నిర్ణయిస్తారంటే.. 2010లో శ్యామల గోపీనాథ్ కమిటీ చేసిన సిఫార్సులే ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంటారు. ఈ సూత్రం ప్రకారం, 10 ఏళ్ల ప్రభుత్వ బాండ్ (G-Sec) సగటు తీసుకుని.. ప్రతి పథకం మెచ్యూరిటీ కాలాన్ని బట్టి అదనంగా 0.25 శాతం నుంచి 1 శాతం వరకు స్ప్రెడ్ జోడిస్తారు. అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ 2025 వరకు 10 ఏళ్ల G-Sec సగటు దిగుబడి సుమారు 6.54 నుంచి 6.6 శాతం మధ్యలోనే ఉంది. ఈ లెక్కన చూస్తే.. కొన్ని పథకాల వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఉదాహరణకు.. ఈ ఫార్ములాను పీపీఎఫ్పై కచ్చితంగా అమలు చేస్తే వడ్డీ రేటు 7.1 శాతం నుంచి దాదాపు 6.8 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశముంది. తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం, ప్రభుత్వ బాండ్ల దిగుబడి తగ్గడం వంటి అంశాలు కూడా రేట్లపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. అయితే సీనియర్ సిటిజన్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని SCSS వంటి పథకాల వడ్డీని తగ్గించడంపై ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. రాజకీయంగా కూడా ఇది సున్నితమైన అంశం కావడంతో, SCSS వడ్డీ రేటు 8.2 శాతం వద్దనే కొనసాగవచ్చని పలువురు ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
గతంలో RBI వడ్డీ రేట్లు తగ్గించినప్పటికీ చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీని ప్రభుత్వం చాలాసార్లు యథాతథంగా ఉంచింది. కరోనా తర్వాత బ్యాంక్ రేట్లు పెరిగిన దశలో కూడా పీపీఎఫ్ వడ్డీ 7.1 శాతం వద్దే నిలిచింది. అందుకే మీరు పీపీఎఫ్, SSY లేదా SCSSలో కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే.. డిసెంబర్ 31, 2025లోపు ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్ల వద్దనే పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒకసారి రేట్లు తగ్గితే, కొత్త పెట్టుబడులకు తక్కువ వడ్డీనే వర్తిస్తుంది. అదనంగా, పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి పథకాలపై సెక్షన్ 80C కింద ఏటా రూ.1.5 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోవద్దు.
