Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /ముస్లిం దేశంలో 1100 ఏళ్ల నాటి త్రిమూర్తుల వైభవం.. Modi సందర్శించనున్న ఆ పురాతన హిందూ ఆలయం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా..?

ముస్లిం దేశంలో 1100 ఏళ్ల నాటి త్రిమూర్తుల వైభవం.. Modi సందర్శించనున్న ఆ పురాతన హిందూ ఆలయం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా..?

Prambanan Temple Indonesia: భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఇండోనేషియా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఈ మూడు దేశాల పర్యటనలో ఉన్నారు. దీనిలో భాగంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభా ఉన్న ఇండోనేషియాకు మోదీ చేరుకున్నారు. ఆ ముస్లిం దేశంలో ఉన్న చారిత్రక ప్రంబనన్ ఆలయ సముదాయాన్ని మోదీ సందర్శించనున్నారు. ఈ హిందూ ఆలయానికి మోదీ ఎందుకు వెళ్లనున్నారు? 1100 ఏళ్ల నాటి త్రిమూర్తుల వైభవం..ఉన్న ఆ  దేవాలయం వెనకున్న అసలు రహస్యం ఏంటి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:10 PM IST
ముస్లిం దేశంలో 1100 ఏళ్ల నాటి త్రిమూర్తుల వైభవం.. Modi సందర్శించనున్న ఆ పురాతన హిందూ ఆలయం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కుడాలో భారీ కుంభకోణం.. వరంగల్‌లో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతికి పాల్పడుతోంది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
brs party35 min ago
2
central bank gold buying50 min ago
3
Nashik temple57 min ago
4
Zee Telugu Sa Re Ga Ma Pa1 hr ago
5
Kaleshwaram1 hr ago