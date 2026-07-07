/ముస్లిం దేశంలో 1100 ఏళ్ల నాటి త్రిమూర్తుల వైభవం.. Modi సందర్శించనున్న ఆ పురాతన హిందూ ఆలయం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా..?

Narendra Modi Prambanan Temple Indonesia: మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇండోనేషియాకు చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా మోదీ పురాణ ప్రసిద్ధ నగరమైన యోగ్యకార్తాను సందర్శించనున్నారు. ప్రధాని మోదీ వెంట అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో కూడా ఉంటారు. ఈ పర్యటన భారతదేశం, .. ఇండోనేషియాల మధ్య ఉన్న శతాబ్దాల నాటి సాంస్కృతిక సంబంధాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఆలయ పునరుద్ధరణకు సహాయం చేయడంలో భారతదేశం కూడా ఆసక్తి చూపవచ్చు.
ప్రంబనన్ను ఇండోనేషియాలోని అతిపెద్ద హిందూ ఆలయ సముదాయంగా పరిగణిస్తారు. 1,100 సంవత్సరాలకు పైగా ఈ ఆగ్నేయాసియా దేశంతో హిందూ సంస్కృతికి ఉన్న చారిత్రక, పౌరాణిక సంబంధాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్న 9వ శతాబ్దపు పరమబనన ఆలయాన్ని మోదీ సందర్శిస్తారు. ఈ అలయాన్ని 9వ శతాబ్దంలో మాతరం రాజవంశం కాలంలో నిర్మించారు. ఈ సముదాయంలో ఒకప్పుడు మొత్తం 240 దేవాలయాలు ఉండేవి. వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ.. ఈ ఆలయ సముదాయం ఇండోనేషియా చారిత్రక వారసత్వంలో ఇప్పటికీ ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. 2వేల సంవత్సరాలకు పైగానే ఇండోనేషియాతో భారత్ సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇస్లాంకు ముందు.. ఇక్కడ వందల ఏళ్ల పాటు హిందూ, బౌద్ధ రాజులు పాలించారు. ఇండోనేషియా జనాభా 27 కోట్లు కాగా.. అందులో 24కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారు.
పరంబన్ దేవాలయం ప్రాముఖ్యత ఏంటి? ఎక్కడ ఉంది?
పరంబన్ ఆలయం సంజయ వంశానికి చెందిన రాజు రాగై పికటన్ పాలనలో 9వ శతాబ్దం మధ్యలో సుమారు క్రీ.శ 850లో నిర్మించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇది ఇండోనేషియాలోని అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం.. ఆగ్నేసియాలోని అతిపెద్ద దేవాలయాల్లో ఒకటి. ఈ ఆలయ సముదాయంలో మొదట 240 మందిరాలు ఉండేవి. ఇందులో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల త్రిమూర్తుల మందిరం అత్యంత ప్రముఖమైందిగా పేర్కొంటారు. ఈ ఆలయ సముదాయంలో ప్రధాన ఆకర్షణ 47 మీటర్ల ఎత్తైన శివ మహాదేవత. ఇది ప్రంబనన్పైనే అత్యంత ఎత్తైన కట్టడం. ఇందులో విష్ణు, బ్రహ్మలకు అంకితం చేసిన మరో రెండు ప్రధాన ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ శివాలయంలో మహాదేవునితోపాటు పార్వతీదేవి, గణేశుడు, మహార్షి అగస్త్యుల విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని హిందూ ఆలయ వాస్తుశిల్పానికి చక్కటి ఉదాహరణలుగా పరిగణిస్తారు.
ఆలయ గోడలపై రామాయణ కథ:
1991లో.. యునెస్కో ప్రంబనన్ను తన ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో చేర్చింది. గతంలో ఈ ఆలయం భూకంపం వల్ల దెబ్బతిన్నప్పటికీ, తర్వాత పునరుద్ధరించారు. భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణంలోని ఘట్టాలు ఆలయ గోడలపై సుందరంగా చెక్కబడి ఉన్నాయి. ఆలయం చుట్టూ సవ్యదిశలో ప్రదక్షిణ చేస్తే, రామాయణ కథ మొత్తం కనిపించేలా ఈ శిల్పాలను రూపొందించారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సందర్శకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది.
మహాశివరాత్రికి వేలాది మంది భక్తుల సందర్శన:
ప్రంబనన్ కేవలం ఒక పర్యాటక ప్రదేశమే కాకుండా, హిందువులకు ఒక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కూడా. మహాశివరాత్రి వంటి పండుగల సమయంలో వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. మోదీ, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో పరమబనన ఆలయ సముదాయంలోని కొన్ని చిన్న, దెబ్బతిన్న ఆలయాల పరిరక్షణ, పునరుద్ధరణను కూడా ప్రకటించనున్నారు. ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం సహకారంతో పనిచేస్తోంది. ఇండోనేషియానే కాదు కాంబోడియా, థాయ్ లాండ్ వంటి దేశాలు కూడా భారతీయ హిందూ సంస్క్రుతికి స్పష్టమైన ఆధారాలను అందిస్తున్నాయి.
హిందూ రాజులు పాలించారు:
1వ శతాబ్దం నుండి 15వ శతాబ్దం వరకు.. ఇండోనేషియాను కుటాయ్, తారాముంగర, శ్రీవిజయ, మాతారం, కందిరి, సింహసరి.. గొప్ప మజాపహిత్ సామ్రాజ్యం వంటి శక్తివంతమైన హిందూ-బౌద్ధ రాజవంశాలు పాలించాయి. ఈ సామ్రాజ్యాల అవశేషాలు జావా, సుమత్రా, బోర్నియో, బాలి వంటి ద్వీపాలలో దేవాలయాలు, స్థూపాల రూపంలో నేటికీ నిలిచి ఉన్నాయి. ఇండోనేషియాలో, వీటిని ప్రాచీన దేవాలయాలు అని అర్థం వచ్చేలా చండీ అని పిలుస్తారు.
బాలి మాతృ దేవాలయం:
ఇండోనేషియా ద్వీపమైన బాలికి దేవభూమి అని పేరుంది. బాలిలోని బేసాకిహ్ ప్రాంతం, అగుంగ్ పర్వత అగ్నిపర్వత వాలుపై ఉన్న అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయ సముదాయం. ఈ సముదాయంలో 80కి పైగా దేవాలయాలు ఉన్నాయి. దీని కేంద్ర బిందువైన పుర పెనతారన్ అగుంగ్లో, త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, శివులకు ప్రతీకగా మూడు పొడవైన పద్మాసనాలు ఉన్నాయి. 8వ శతాబ్దంలో మార్కండేయ మహర్షి దీనికి పునాది వేశారు. 1963లో అగుంగ్ పర్వతం విస్ఫోటనం చెందినప్పుడు, దాని లావా ఆలయాన్ని వదిలిపెట్టింది. ఇది ఒక దైవ అద్భుతంగా పరిగణిస్తారు.
గరుడ పురాణంతో సంబంధం ఉన్న దేవాలయం:
చండీ కండల్ ఆలయం అనుసపతి రాజు స్మారక చిహ్నం.. గరుడ పురాణంతో ముడిపడి ఉంది. తన తల్లి వినీతను బానిసత్వం నుండి విడిపించడానికి గరుడుడు అమృత కలశాన్ని తీసుకువెళ్లిన కథ ఇక్కడ చెక్కబడి ఉంది. చండీ సింహసారిలో భైరవ రూపంలో ఉన్న శివునికి అంకితం చేసిన ఒక భారీ ఆలయం ఉంది. దీని గర్భగుడిలో ఒక పెద్ద శివలింగం ఉంది. ఇక్కడ సరస్వతి, జ్ఞాన దేవత అయిన ప్రజ్ఞాపారమిత పురాతన విగ్రహాలు కూడా కనిపిస్తాయి.
ఇండోనేషియా అత్యధిక ముస్లిం జనాభా కలిగిన దేశం.
ఇండోనేషియా సుమారు 27 కోట్ల జనాభాలో, 87 శాతం, అంటే 24 కోట్లకు పైగా ముస్లింలు ఉన్నారు. హిందువుల జనాభా సుమారు 45 లక్షలు, అంటే 1.7 శాతం ఉండగా, ఇండోనేషియా ద్వీపమైన బాలిలో హిందువులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. అక్కడ 85 శాతం మంది హిందువులే ఉన్నారు. పాకిస్తాన్లో సుమారు 24 కోట్ల మంది ముస్లింలు, భారతదేశంలో 2 కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారు. అక్కడ సుమారు 12.5 లక్షల మంది భారతీయ ప్రవాసులు ఉన్నారు. తమిళ, సింధీ, గుజరాతీ, పంజాబీ సిక్కులలో గణనీయమైన సంఖ్యలో జకార్తా, మెడాన్, బాలి,సురబయాలలో స్థిరపడ్డారు.
ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్శన భారతదేశం, ఇండోనేషియా మధ్య సాంస్కృతిక, వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. ఆలయ పునరుద్ధరణలో భారతదేశం పాల్గొనడం ఇరు దేశాల మధ్య నాగరిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది.
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