Prashant Kishor Net Worth: బీహార్ లోని బంకిపూర్ స్థానానికి జరిగిన ఉపఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త, జన్ సూరజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేశారు. దాదాపు 3 దశాబ్దాలుగా బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న ఈ స్థానంలో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాపై సుమారు 19, 324 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించి ఆశ్చర్యపరిచారు. సోమవారం 32 విడతల ఓట్ల లెక్కింపు అనంతరం, ప్రశాంత్ కిషోర్కు 64,151 ఓట్లు రాగా, బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్కు 44,827 ఓట్లు లభించాయి. ఆర్జేడీ అభ్యర్థి రేఖా కుమారి 14,273 ఓట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. ఈ విజయంతో ప్రశాంత్ కిషోర్ తొలిసారిగా అసెంబ్లీలోకి ప్రవేశించారు. ఆయన స్థాపించిన జన్ సూరజ్ పార్టీకి కూడా ఇదే తొలి ఎన్నికల విజయం.
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు ఎన్నికైన తర్వాత బంకిపూర్ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. గతంలో పాట్నా వెస్ట్గా పిలవబడిన ఈ స్థానం 1995 నుంచి బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉంది. గత ఏడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జన్ సూరజ్ పార్టీ పలు స్థానాల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ ఒక్కదాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది. పీకే విజయం పార్టీ కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
అయితే ప్రశాంత్ కిషోర్, తన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో తన ఆస్తుల వివరాలను వెల్లడించారు. తన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 96 కోట్లకు (సుమారు $1.2 బిలియన్లు) పైగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనకు రూ.22.19 కోట్ల (సుమారు $1.2 బిలియన్లు) విలువైన చరాస్తులు, రూ.73.87 కోట్ల (సుమారు $1.2 బిలియన్లు) విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఆయన భార్య జాహ్నవి దాస్కు రూ.89.51 కోట్ల (సుమారు $1.2 బిలియన్లు) విలువైన చరాస్తులు, రూ.12.42 కోట్ల (సుమారు $1.2 బిలియన్లు) విలువైన స్థిరాస్తులు ఉన్నాయని కూడా అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు.
అంతేకాదు.. ప్రశాంత్ కిషోర్ తన అఫిడవిట్లో తనపై దాఖలైన కేసుల వివరాలను కూడా అందించారు. పరువు నష్టం, ప్రభుత్వ పనికి ఆటంకం కలిగించడం, మోసం వంటి ఆరోపణలపై తనపై మొత్తం ఎనిమిది కేసులు దాఖలయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ కేసుల్లో దేనిలోనూ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అభియోగాలు నమోదు కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనకు రూ.5.77 కోట్ల బ్యాంకు రుణం ఉందని కూడా ఆయన తెలిపారు.
ఇక ప్రశాంత్ కిషోర్కు ఘజియాబాద్లో రెండు ఫ్లాట్లు, మరో రెండు ఫ్లాట్లలో 50 శాతం వాటా ఉంది. ఆయనకు పాట్నాలోని పాట్లీపుత్ర కాలనీ, ఢిల్లీలోని వసంత్ విహార్, బక్సర్, తన సొంత ఊరిలో కూడా ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఆయన భార్యకు గౌహతిలో రెండు ఫ్లాట్లు, ఒక బంగ్లాలో మూడో వంతు వాటా, నోయిడాలో మరో ఆస్తి ఉన్నాయి. ప్రశాంత్ కిషోర్ వేద వెంచర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యజమాని, కానీ ఆ కంపెనీ 2024-25లో జన్ సూరజ్కు రూ.85 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చిందని అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు 3 కోట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో రూ. 1.24కోట్లు, పోస్టాపీ్ పీపీఎఫ్ పెట్టుబడులు రూ. 58.75 లక్షలు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. పీకేతోపాటు అతని భార్యకు సుమారుగా రూ. 5.34 కోట్ల విలువైన జీవిత బీమా పాలసీలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇక బంగారం వెండి విషయానికి వస్తే.. పీకే కు ఒక బంగారు ఉంగరం మాత్రమే ఉందని తెలిపారు. తన భార్య వద్ద రూ.6.4 మిలియన్లకు పైగా దాదాపు 475 గ్రాముల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 200 గ్రాముల వెండి ఉందని దాని విలువ సుమారు 6,000 ఉంటుందని అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు.
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