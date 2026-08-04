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బంకీపూర్‌లో ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలనం.. పీకే సంపద ఎంత తెలుసా? భార్య ఆయనకంటే ధనవంతురాలు..!!

Prashant Kishor Net Worth: బంకీపూర్ ఉపఎన్నిక ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. జన్ సూరజ్ పార్టీ అభ్యర్థి ప్రశాంత్ కిషోర్ భారీ విజయం సాధించారు. తన నామినేషన్ సమయంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ తన ఆస్తుల వివరాలను ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో వెల్లడించారు. ఆయన ఆస్తుల విలువ మొత్తం రూ. 96కోట్లకు పైగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:50 AM IST
బంకీపూర్‌లో ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలనం.. పీకే సంపద ఎంత తెలుసా? భార్య ఆయనకంటే ధనవంతురాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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