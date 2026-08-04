/పీఆర్సీ పై టీచర్ల పోరు బాట.. సెప్టెంబర్ 1న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల మహా ధర్నా.. డిమాండ్లు ఇవే..!!

PRC: తెలంగాణలో ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ తెలంగాణ (PRTU TS) మరోసారి ఉద్యమ బాట పట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ముఖ్యంగా పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ తో సెప్టెంబర్ 1, 2026న హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద మహాధర్నా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల నుంచి ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకావాలని సంఘం పిలుపునిచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ నేతలు మాట్లాడుతూ…ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల హక్కుల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ ధర్నాను నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయులంతా ఐక్యంగా ఉద్యమంలో పాల్గొనాలని కోరారు. తమ భవిష్యత్తు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ఉపాధ్యాయ సంఘం అభిప్రాయపడింది.
ఈ మహాధర్నాలో ప్రధానంగా మూడు డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందుంచనున్నారు. మొదటిగా కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (CPS)ను పూర్తిగా రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రెండో డిమాండ్ గా 2003 DSC ద్వారా నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ ప్రయోజనాలు కల్పించాలని కోరుతున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు పెండింగ్లో ఉన్న PRCని వెంటనే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చాలా కాలంగా CPS రద్దు అంశాన్ని ప్రధానంగా లేవనెత్తుతున్నాయి. పాత పెన్షన్ విధానంలో ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం జీవితాంతం నిర్ధిష్టమైన పెన్షన్ లభిస్తుండగా, ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న CPS విధానంలో అలాంటి భరోసా లేదని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఈ సందర్భంగా వాదిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు తమ జీతంలో కొంత మొత్తాన్ని, ప్రభుత్వం మరో కొంత మొత్తాన్ని పెన్షన్ నిధికి జమ చేస్తున్నప్పటికీ, పదవీ విరమణ సమయంలో లభించే మొత్తం మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని, ఇది ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించదని ఉద్యోగ సంఘాలు పేర్కొంటున్నారు. ఈ కారణంగానే CPSను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని చాలా సంవత్సరాలుగా ఉద్యమాలు కొనసాగుతున్నాయి.
అలాగే 2003 DSC ద్వారా నియమితులైన ఉపాధ్యాయుల సమస్య కూడా చాలా కాలంగా చర్చనీయాంశంగా ఉంది. తమ నియామక ప్రక్రియ పాత పెన్షన్ విధానం అమలులో ఉన్న కాలంలోనే ప్రారంభమైందని, అందువల్ల తమకు కూడా పాత పెన్షన్ వర్తింపజేయాలని ఆ వర్గానికి చెందిన ఉపాధ్యాయులు చాలాకాలంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ అంశంపై ఇప్పటికే పలు సంఘాలు ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రాలు సమర్పించినప్పటికీ తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు. ఇప్పుడు ఈ డిమాండ్ను కూడా PRTU - TS మహాధర్నాలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించనుంది.
ఇక వేతన సవరణ అంశం కూడా ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తికి కారణమవుతోంది. పెరుగుతున్న ధరలు, జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల వేతనాలను సవరించాల్సిన అవసరం ఉందని సంఘాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే పెండింగ్లో ఉన్న PRCని వెంటనే అమలు చేసి ఉద్యోగులకు తగిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం ముందు డిమాండ్ ఉంచుతున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం పలుమార్లు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపినా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదని సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. దీంతో మరోసారి ఉద్యమ బాట పట్టిన PRTU TS, సెప్టెంబర్ 1న జరిగే మహాధర్నాను విజయవంతం చేయాలని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులకు పిలుపునిచ్చింది.
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