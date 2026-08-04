Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /పీఆర్సీ పై టీచర్ల పోరు బాట.. సెప్టెంబర్ 1న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల మహా ధర్నా.. డిమాండ్లు ఇవే..!!

పీఆర్సీ పై టీచర్ల పోరు బాట.. సెప్టెంబర్ 1న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల మహా ధర్నా.. డిమాండ్లు ఇవే..!!

PRC:  ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ముఖ్యంగా పలు  కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ తో  సెప్టెంబర్ 1, 2026న హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద మహాధర్నా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల నుంచి ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకావాలని సంఘం పిలుపునిచ్చింది

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:50 PM IST
పీఆర్సీ పై టీచర్ల పోరు బాట.. సెప్టెంబర్ 1న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల మహా ధర్నా.. డిమాండ్లు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా 9 రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?
2
3
4
5