/పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే సమ్మె తప్పదు.. ప్రభుత్వంపై యుద్ధమే.. ఉద్యోగుల అల్టిమేటం..!!

Demand The PRC: తెలంగాణ ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న పీఆర్సీ నివేదికపై ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల్లో పెద్ద ఎత్తున అసంతృప్తి వ్యక్తం అవుతోంది. ముఖ్యంగా పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే ప్రభుత్వంపై ఉద్యమం చేపడతామని ఉద్యోగ, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొత్త వేతన స్కేళ్లపై సిఫార్సులు చేయడానికి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి ఎన్. శివశంకర్ అధ్యక్షతన ఇద్దరు సభ్యులతో వేతన సవరణ కమిటీ, పీఆర్సీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. 2023 జూలై 1 నుంచి అమలయ్యే వేతన సవరణపై సిఫార్సులు ఇవ్వాలని కమిటీకి బాధ్యతలు అప్పగించింది. పీఆర్సీ తన నివేదికను ఆరు నెలల్లో సమర్పించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. నివేదిక సమర్పణ ఆలస్యం కావడంతో కమిటీ గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించింది. దీనిపై ఉద్యోగ సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. పీఆర్సీ కమిటీ గడువును సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు పొడిగించారు. దీంతో నివేదిక సమర్పణ మరింత ఆలస్యమైంది.
అయితే మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంటనే పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే ఉద్యమబాట పట్టాల్సి వస్తుందని పీఆర్టీయూటీఎస్ ఉపాధ్యాయ సంఘ నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు సెప్టెంబర్ 1లోపు పీఆర్సీ అమలు చేసి, పెండింగ్ డీఏలను విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పీఆర్టీయూటీఎస్ నేతలు ఇటీవల ఉపాధ్యాయ సంఘాల భేటీల్లో ఈ తరహా డిమాండ్స్ చేయడం గమనించవచ్చు.
అంతేకాదు ప్రతీ ఉపాధ్యాయుడికి హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేయడంతో పాటు, అన్ని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో అవి అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా డిమాండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు 2003 తర్వాత నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ విధానం అమలు చేయాలని కూడా ఉపాధ్యాయ సంఘాల డిమాండ్లలో ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది.
ఎన్నికల హామీ ప్రకారం సీపీఎస్ను రద్దు చేసి ఓపీఎస్ అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పినా, ఇప్పటి వరకు అమలు చేయలేదని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు విమర్శిస్తున్నారు. మరో వైపు సీపీఎస్ కొనసాగడంతో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. అన్ని రకాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు అందేలా ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. .జీవో 25ను సవరించి రేషనలైజేషన్, ఉద్యోగులు-ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు త్వరగా చేపట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పీఆర్సీ విషయంలో కర్ణాటక మోడల్ను పరిశీలిస్తోంది. కర్ణాటకలో అమలు చేసిన విధానాన్ని అధ్యయనం చేసి, దానికి అనుగుణంగా పీఆర్సీ అమలు చేసే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారిక వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే ఉద్యోగ సంఘాలు 40శాతం నుంచి 48 శాతం వరకూ ఫిట్మెంట్ కోరుతుండగా, ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఫిట్మెంట్ శాతాన్ని ప్రకటించలేదు.
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