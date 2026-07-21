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పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే సమ్మె తప్పదు.. ప్రభుత్వంపై యుద్ధమే.. ఉద్యోగుల అల్టిమేటం..!!

Demand The PRC: తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంటనే పీఆర్సీ  అమలు చేయకపోతే ఉద్యమబాట పట్టాల్సి వస్తుందని పీఆర్టీయూటీఎస్ ఉపాధ్యాయ సంఘ నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు   సెప్టెంబర్ 1లోపు పీఆర్సీ అమలు చేసి, పెండింగ్ డీఏలను విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:43 PM IST
పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే సమ్మె తప్పదు.. ప్రభుత్వంపై యుద్ధమే.. ఉద్యోగుల అల్టిమేటం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పీఆర్సీ అమలు చేయకపోతే సమ్మె తప్పదు.. ప్రభుత్వంపై యుద్ధమే.. ఉద్యోగుల అల్టిమేటం..!!
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