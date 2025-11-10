Save Our Handicrafts: అదృశ్యమవుతున్న వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడం ఎలా? అపురూపమైన మన హస్తకళలను కాపాడుకుందాం ఇలా..!!

Save Our Handicrafts: ఒకప్పుడు గ్రామాల వీధుల్లో మట్టి గజ్జెలు, బొమ్మలు అమ్మే బండ్లు, చేతితో నేసిన చీరలు, కంచు వస్తువులు మన కళ్ల ముందు కనిపించేవి. ఇవన్నీ కూడా మన సంస్కృతిలో అల్లుకుపోయాయి. వీటి వెనుక కేవలం శిల్పనైపుణ్యం మాత్రమే కాదు.. తరతరాలుగా వచ్చే కథలు, విశ్వాసాలు, పండుగలు, జీవన విధానాలే ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, పండుగలు, ఉత్సవాల్లో ఆ హస్తకళలకి ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది. ఎందుకంటే భారతదేశం శతాబ్దాల కాలంగా హస్తకళల ఖజానాకు పేరుగాంచింది. కానీ ఇప్పుడు? వాటి స్థానంలో యంత్రాలతో తయారైన చవకబారు వస్తువులు వచ్చేశాయి. మన పాత కళలు నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగవుతున్నాయి.
భారతీయ హస్తకళల వైభవం:
భారతదేశం శతాబ్దాల కాలంగా హస్తకళల పుట్టినిల్లుగా ఉంది. కాశ్మీర్ పాష్మీనా షాల్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కలంకారి పెయింటింగ్స్ వరకు, రాజస్థాన్ బ్లూ పాటరీ నుంచి ఒడిశా పటచిత్ర వరకు.. ప్రతి రాష్ట్రానికీ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన కళ ఉంది. ఈ కళల్లోని రంగులు, ఆకృతులు, డిజైన్లు కేవలం అందం కోసం కాదు.. వాటిలో తరతరాల చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆచారాలు దాగి ఉంటాయి.
ఎందుకు అదృశ్యమవుతున్నాయి?
*యంత్రాల పోటీ: చైనీస్ ఉత్పత్తులు, ఫ్యాక్టరీ తయారీ వస్తువులు తక్కువ ధరలో లభించడం వల్ల చేతిపనులు వెనుకబడుతున్నాయి.
*మార్కెట్ లోపం: గ్రామాల్లో తయారయ్యే వస్తువులు పెద్ద పట్టణాల మార్కెట్లకు చేరడం లేదు.
*తరాల మార్పు: యువత ఈ పనిని కొనసాగించాలనుకోవడం లేదు. ఆదాయం తక్కువగా ఉండటమే కారణం.
*ప్రభుత్వ మద్దతు దక్కకపోవడం: కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నా, అవి సరైన స్థాయిలో అమలు కావడం లేదు.
కళాకారుల పరిస్థితి:
చాలా మంది హస్త కళాకారులు అప్పుల్లో కూరుకుపోయారు. ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి రోజులు, కొన్ని సార్లు వారాల సమయం పడుతుంది. కానీ అమ్మకం ధర మాత్రం కష్టానికి తగ్గట్లుగా ఫలితం లేదు. మధ్యవర్తులే ఎక్కువ లాభం పొందుతున్నారు. అసలు కష్టపడిన కళాకారుడికి మాత్రం అప్పులే మిగులుతున్నాయి.
వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడం ఎలా?
*ప్రత్యక్ష కొనుగోలు: వీలైనంతవరకు కళాకారుల దగ్గరినుంచి నేరుగా కొనుగోలు చేయాలి.
*ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు: హస్తకళ ఉత్పత్తుల కోసం ప్రత్యేక ఈ-కామర్స్ సైట్లు ఏర్పాటుచేయాలి.
*పాఠశాలల్లో అవగాహన: చిన్న పిల్లలకు హస్తకళల విలువ చెప్పాలి. వర్క్షాప్లు, ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహించాలి.
*ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం: ఎగుమతుల ప్రోత్సాహం, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్, రుణ సౌకర్యాలు కల్పించాలి.
*డిజైన్ మోడరన్ చేయడం: పాత కళల్లో కొత్త డిజైన్లు, వినియోగాలు కలపడం ద్వారా మార్కెట్లో పోటీ చేయగలుగుతాయి.
మన బాధ్యత:
మన చేతి పనుల ఉత్పత్తి ఒక వస్తువు మాత్రమే కాదు.. అది మన పూర్వీకుల కష్టం, నైపుణ్యం, కథ. ఒక చీరలో నేసిన ప్రతి తీగలో ఒక మట్టి బొమ్మలో చెక్కిన ప్రతి గీతలో మన సంస్కృతి శ్వాసిస్తోంది. ఇవి కనుమరుగైతే మన చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం శాశ్వతంగా పోతుంది.
