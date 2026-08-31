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కడప రైతు వరదారెడ్డికి ప్రధాని మోదీ కితాబు ‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ప్రత్యేక ప్రస్తావన.. ఎవరీ వరదా రెడ్డి?

PM Narendra Modi: కడప జిల్లాకు చెందిన ఒక సాధారణ రైతు.. దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. సంప్రదాయ పంటలకు భిన్నంగా అవకాడో సాగు చేస్తూ.. మిగతా రైతులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన లింగాల మండలం వెలిదండ్ల గ్రామ రైతు కర్ణ వరదారెడ్డిని ప్రధాని మోదీ తన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో అభినందించడం విశేషం. ఈయన స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాన్ని దేశ ప్రజలకు పరిచయం చేశారు ప్రధాని మోదీ.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:29 AM IST
కడప రైతు వరదారెడ్డికి ప్రధాని మోదీ కితాబు ‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ప్రత్యేక ప్రస్తావన.. ఎవరీ వరదా రెడ్డి?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కడప రైతు వరదారెడ్డికి ప్రధాని మోదీ కితాబు ‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ప్రత్యేక ప్రస్తావన.. ఎవరీ వరదా రెడ్డి?
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