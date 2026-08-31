/కడప రైతు వరదారెడ్డికి ప్రధాని మోదీ కితాబు ‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ప్రత్యేక ప్రస్తావన.. ఎవరీ వరదా రెడ్డి?

PM Narendra Modi: కడప జిల్లాకు చెందిన ఒక సాధారణ రైతు.. దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. సంప్రదాయ పంటలకు భిన్నంగా అవకాడో సాగు చేస్తూ.. మిగతా రైతులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన లింగాల మండలం వెలిదండ్ల గ్రామ రైతు కర్ణ వరదారెడ్డిని ప్రధాని మోదీ తన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో అభినందించడం విశేషం. ఈయన స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాన్ని దేశ ప్రజలకు పరిచయం చేశారు ప్రధాని మోదీ.
ప్రధానమంత్రి మోదీ మాట్లాడుతూ.. సంవత్సరాలుగా టమాటాలు, అరటిపండ్లు వంటి పంటలు పండిస్తున్న వరదారెడ్డి, ఒకసారి తన స్నేహితుడి పొలంలో అవకాడో పంటను చూశారు. యూట్యూబ్ నుండి సాగు వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత, ఆయన విజయవంతంగా 4 టన్నుల పంటను పండించారు. ఇప్పుడు ఆయన నేరుగా స్థానిక మార్కెట్కు సరఫరా చేస్తూ మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. మన రైతుల వినూత్న ఆలోచనలు వ్యవసాయాన్ని ఎలా లాభదాయకంగా మారుస్తున్నాయనడానికి వరదారెడ్డి ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా రైతు వరదారెడ్డి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. "గతంలో నేను పండించిన పంటల వల్ల భారీ నష్టాలను చవిచూశాను. అందుకే అవకాడో సాగును ఎంచుకున్నాను. ఈ మొక్కలు ఎక్కడ పెరుగుతాయి, వాటిపై ఏ తెగుళ్లు దాడి చేస్తాయి. ఎలాంటి ఎరువులు వాడాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత నేను సాగు ప్రారంభించాను. నాలుగేళ్లలో 1.5 టన్నుల పంటను పండించాను. వాటిని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కిలో రూ. 100 చొప్పున అమ్మాను. 'మన్ కీ బాత్' సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మోదీ నన్ను అభినందించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ఆనందాన్ని గ్రామ ప్రజలతో పంచుకున్నాను" అని అన్నారు.
గతంలో మనం కడప రైతు కర్ణ వరదారెడ్డి చేసిన వినూత్న అవకాడో సాగు గురించి ప్రత్యేక కథనంలో వివరంగా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు.. సరిగ్గా అదే సాగు విధానం, ఆయన పడిన శ్రమే ఇప్పుడు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించింది.
కడప రైతు కర్ణ వరదారెడ్డి అవకాడో సాగును ఎలా ప్రారంభించారు? ఆయన ఉపయోగించిన సేంద్రీయ పద్ధతుల గురించి గతంలో ప్రచురించిన పూర్తి కథనం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
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