Procter And Gamble CEO: అమెరికాలోని ది ప్రాక్టర్ & గ్యాంబుల్ కంపెనీ (P&G)కి అధ్యక్షుడు, సీఈఓగా మన హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ (HPS) స్టూడెంట్ నియామకం అయ్యారు. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థి శైలేష్ జెజురికార్ (1984 బ్యాచ్).. P&G సీఈఓగా ఎన్నికైన సందర్భంగా HPS సొసైటీ అధ్యక్షుడు గుస్తి నోరియా అభినందించారు. 187 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన వినియోగదారు-వస్తువుల దిగ్గజానికి నాయకత్వం వహించిన మొదటి HPS విద్యార్థిగా జెజురికార్ ఘనత సాధించారు. వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 జనవరి 1 నుంచి ఆయన ఈ బాధ్యతలను స్వీకరించనున్నారు.
ప్రాక్టర్ & గాంబుల్ సీఈఓగా నియామకమైన శైలేష్ జెజురికర్.. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ (HPS) కమ్యూనిటీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
"హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ కమ్యూనిటీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నేను మీకు అభిమానానికి కృతజ్ఞుడను. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకోవడం వల్ల నా వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. అక్కడి వాతావరణం, అకింత భావంతో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు, ప్రతి క్షణం మద్దతుగా నిలిచే సహచరులు నా జీవితంపై ప్రభావాన్ని చూపారు. హెచ్పీఎస్లో నేను నేర్చుకున్న పాఠాలు, స్నేహాలు నన్ను నడిపిస్తూనే ఉన్నాయి. నా జీవితంలో ఇప్పుడు కొత్త అధ్యయాన్ని ప్రారంభించబోతున్న తరుణంలో ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ నాతో తీసుకెళ్తున్నాను. ప్రపంచమంతా ఉన్న వస్తు వినియోగదారులకు సేవ చేసే అవకాశం ఎదురుచూస్తున్నాను" శైలేష్ జెజురికర్ అని అన్నారు.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీలకు మన దేశం వాళ్లే సీఈఓగా ఉండడం ఇదేమి కొత్త కాదు. గతంలో మెక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓగా సత్య నాదెళ్ల, అడోబ్ కు శంతను నారాయణ్, ప్రేమ్ వాత్సా (ఫెయిర్ఫ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్), అజయ్ బంగా (ప్రపంచ బ్యాంకు) వంటి వారు ఉన్నతస్థాయిలో భారత పతాకాన్ని ఎగరవేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా అమెరికాకు చెందిన వస్తు సేవల దిగ్గజ కంపెనీ ది ప్రాక్టర్ & గ్యాంబుల్ కంపెనీ (P&G)కి అధ్యక్షుడు, సీఈఓగా శైలేష్ జెజురికార్ నియామకం అయ్యారు.
