School maintenance grant dues Telangana: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల పారిశుధ్యం, విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన స్కూల్ ఫెసిలిటీ మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ నిధులను తక్షణమే మంజూరు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. గత ఎనిమిది నెలలుగా.. సిద్దిపేట తదితర జిల్లాల్లో దాదాపు రెండేళ్లుగా ఈ నిధులు సక్రమంగా విడుదల కాకపోవడంతో పాఠశాలల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ మేరకు పీఆర్టీయూ సిద్దిపేట జిల్లా శాఖ ప్రతినిధులు ఎమ్మెల్సీని కలిసి తమ సమస్యలను విన్నవించారు. దీనిపై తక్షణమే స్పందించిన ఎమ్మెల్సీ, పీఆర్టీయూ తెలంగాణ అధికార ప్రతినిధి వంగ మహేందర్ రెడ్డితో కలిసి హైదరాబాద్లోని పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలల సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించి, బకాయి నిధుల విడుదల కోరుతూ ఒక వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి.. పీఆర్టీయూ నేతలు మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక చొరవతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిశుభ్రత కోసం, విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ప్రతి విద్యా సంవత్సరంలో 10 నెలల పాటు స్కూల్ ఫెసిలిటీ గ్రాంట్ మంజూరు చేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అయితే.. గత ఎనిమిది నెలలుగా ఈ నిధులు నిలిచిపోవడంతో పాఠశాలల్లో పారిశుధ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయన్నారు. నిధులు రాకపోవడంతో పాఠశాలల్లో పనిచేసే పేద పారిశుధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని.. వారి జీవనోపాధి కష్టంగా మారిందని సమస్య తీవ్రతను డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
సిద్దిపేట జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిలిచిపోయిన రెండు సంవత్సరాల స్కూల్ ఫెసిలిటీ మెయింటెనెన్స్ బకాయిలన్నింటినీ ఒకేసారి మంజూరు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ను కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన డైరెక్టర్, సమస్య పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీఆర్టీయూ ఆడిట్ కమిటీ చైర్మన్ సోమిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదరాసుపల్లి శశిధర్, మంచిర్యాల జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు కొట్టే శంకర్, బచ్చా మోహన్ రావు తదితర ముఖ్య నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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