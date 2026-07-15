Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /స్కూల్ గ్రాంట్ బకాయిలు ఇవ్వాల్సిందే.. విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌కు ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి వినతి..!!

స్కూల్ గ్రాంట్ బకాయిలు ఇవ్వాల్సిందే.. విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌కు ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి వినతి..!!

School maintenance grant dues Telangana: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల పారిశుధ్యం, విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన  స్కూల్ ఫెసిలిటీ మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ నిధులను తక్షణమే మంజూరు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. గత ఎనిమిది నెలలుగా.. సిద్దిపేట తదితర జిల్లాల్లో దాదాపు రెండేళ్లుగా ఈ నిధులు సక్రమంగా విడుదల కాకపోవడంతో పాఠశాలల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ తీవ్రంగా దెబ్బతింటోందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:34 AM IST
స్కూల్ గ్రాంట్ బకాయిలు ఇవ్వాల్సిందే.. విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌కు ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి వినతి..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
స్కూల్ గ్రాంట్ బకాయిలు ఇవ్వాల్సిందే.. విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌కు ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి వినతి..!!
School maintenance grant dues Telangana2 min ago
2
Sun Jupiter Effect8 min ago
3
Mudragada Padmanabham42 min ago
4
nellore lockup death news1 hr ago
5
Shani Dev1 hr ago