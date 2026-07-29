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PRTU TS కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ సర్వసభ్య సమావేశ ఆహ్వానము..!!

PRTUTS Kamareddy District General Body Meeting: PRTUTS కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ సర్వసభ్య సమావేశ తేదీలో మార్పు చోటుచేసుకుంది. ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్‌ ఆగస్టు 9వ తేదీని మారుస్తూ.. ఈ సమావేశాన్ని ఆగస్టు 8, 2026 (రెండవ శనివారం) ఉదయం 10 గంటలకు నిర్వహించనున్నట్లు యూనియన్ నాయకులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:27 PM IST
PRTU TS కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ సర్వసభ్య సమావేశ ఆహ్వానము..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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