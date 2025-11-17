Career Guide: నేటి వేగవంతమైన ప్రపంచంలో.. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాధాన్యం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఒత్తిడి, నిరాశ, ఆందోళన వంటి సమస్యలు మందులతోనే కాదు, నిపుణులైన మనస్తత్వవేత్తల సలహాతో కూడా సమర్థవంతంగా పరిష్కరించవచ్చని ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారు. ఈ అవగాహన పెరుగుదలతో పాటు, సైకాలజీ ఇప్పుడు అత్యంత ఆశాజనకమైన, గౌరవనీయమైన కెరీర్ రంగంగా మారింది. ఇతరుల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడం, వారి సమస్యలను విని సహాయం చేయడం మీకు ఇష్టం ఉంటే ఈ రంగం మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సైకాలజీ చదివిన తర్వాత విద్యార్థులకు విస్తృతమైన కెరీర్ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా..
- కౌన్సెలర్,
- క్లినికల్ సైకాలజిస్టు,
- కార్పొరేట్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ సైకాలజిస్టు,
- పాఠశాల లేదా విద్యాసంస్థల్లో గైడెన్స్ కౌన్సెలర్,
-ప్రొఫెసర్,
- పరిశోధకుడు,
ఫోరెన్సిక్ లేదా క్రిమినల్ సైకాలజిస్టు లాగా అనేక వైవిధ్యమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రంగంలోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఒకే కోర్సు చేసి ఒకే ఉద్యోగానికి పరిమితం కాకుండా, మీ ఆసక్తి ఏ వైపు ఉందో, ఆ దిశలో నైపుణ్యం పెంచుకోవచ్చు.
సైకాలజీలో కెరీర్ను ఎంచుకోవడానికి మీరు ఎంచుకోగల అనేక కోర్సులు ఉన్నాయి.
అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు: బిఎ ఇన్ సైకాలజీ, బిఎస్సి ఇన్ సైకాలజీ
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు: సైకాలజీ, క్లినికల్ సైకాలజీ, కౌన్సెలింగ్ సైకాలజీలో ఎంఏ/ఎంఎస్సీ.
డిప్లొమా మరియు సర్టిఫికెట్ కోర్సులు: చైల్డ్ సైకాలజీ, క్రిమినల్ సైకాలజీ, ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ మొదలైనవి.
అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు మూడు సంవత్సరాలు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు రెండు సంవత్సరాలు ఉంటాయి. పరిశోధన లేదా స్పెషలైజేషన్ కోసం పీహెచ్డీ కూడా సాధ్యమే.
డిప్లొమా & సర్టిఫికేట్ కోర్సులు
Child Psychology
Criminal Psychology
Organizational Behavior
Counseling Skills
Applied Psychology
ఇవి తక్కువ వ్యవధి కోర్సులు కావడంతో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం వేగంగా సిద్ధమవ్వాలనుకునే వారికి ఉపయోగపడతాయి.
PhD
రిసెర్చ్, టీచింగ్, లేదా స్పెషలైజ్డ్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకునేవారికి PhD ఉత్తమ మార్గం.
సైకాలజీ కోర్సుల ఫీజులు:
సైకాలజీ చదవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఫీజులు కళాశాల, యూనివర్సిటీపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
ప్రభుత్వ కళాశాలలు – సంవత్సరానికి రూ. 10,000 నుండి రూ.50,000 వరకు
ప్రైవేట్ కళాశాలలు – సంవత్సరానికి రూ.50,000 నుండి రూ.2,00,000 వరకు
డిస్టెన్స్ & ఆన్లైన్ కోర్సులు – ప్రభుత్వ కోర్సుల కంటే తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులో ఉంటాయి
అంటే, విద్యార్థులు తాము చెల్లించగలిగే స్థాయిలో, మంచి కెరీర్ను నిర్మించుకోవచ్చు.
సైకాలజీలో కెరీర్ పరిధి:
సైకాలజీలో కెరీర్ పరిధి భారతదేశంలో మాత్రమే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా విస్తృతంగా ఉంది. మానసిక ఆరోగ్యానికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా ఈ రంగంలో ఉద్యోగాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
మీరు పని చేయగలిగే రంగాలు:
ఆసుపత్రులు క్లినిక్స్ – క్లినికల్ సైకాలజిస్టుగా
పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు – కౌన్సెలింగ్, బోధన
కార్పొరేట్ కంపెనీలు – పారిశ్రామిక, సంస్థాగత మనస్తత్వవేత్తగా
ఫోరెన్సిక్ విభాగాలు – క్రిమినల్ సైకాలజీలో
NGOలు – మానసిక ఆరోగ్యం, మహిళా శిశు సంక్షేమ రంగాల్లో
రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ – పరిశోధన, డెవలప్మెంట్
ఇవన్నీ మంచి జీతాలు, ఉద్యోగ భద్రత, స్థిరమైన కెరీర్ అవకాశాలను ఇస్తాయి. మానసిక ఆరోగ్యానికి పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న జాబ్ అవకాశాలు, వ్యక్తిగతంగా సమాజానికి సేవ చేసే అవకాశం ఇవన్నీ మనస్తత్వశాస్త్రాన్ని నేడు అత్యంత ఆశాజనకమైన కెరీర్ ఎంపికలలో ఒకటిగా చేస్తున్నాయి. ఇతరులను అర్థం చేసుకోవడం, వారి భావోద్వేగాలను వినడం, వారికి మార్గదర్శనం చేయడం మీకు సహజంగా వస్తే, సైకాలజీ మీ కెరీర్కు బెస్ట్ ఎంపిక కావచ్చు.
