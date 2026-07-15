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ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడీపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..3ఏళ్ల ఫీజులు రీఫండ్ చేయాలని ఆదేశం..!!

Punjab school Fee Annual Hikes: విద్యార్థుల నుంచి అడ్డగోలుగా ఫీజులు వసూలు చేస్తోన్న ప్రైవేట్ పాఠశాలలపై పంజాబ్ సర్కార్ కొరడా ఝళిపించింది. గత 3ఏళ్లుగా రాష్ట్రంలో ఏటా 5శాతానికి పైగా ఫీజులు పెంచిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఆ అదనపు మొత్తాన్ని వెంటనే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:19 AM IST
ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడీపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..3ఏళ్ల ఫీజులు రీఫండ్ చేయాలని ఆదేశం..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజుల దోపిడీపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..3ఏళ్ల ఫీజులు రీఫండ్ చేయాలని ఆదేశం..!!
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