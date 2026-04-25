Rahul Gandhi: నాపై 36 కేసులు ఉన్నాయ్.. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి.. మోదీపై రాహుల్ సెటైర్లు..!!

Rahul Gandhi: మోదీకి భయపడేది లేదు.. మమతపై ఎలాంటి కనికరం లేదు.. నాపై 36 కేసులు ఉన్నాయి..ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి.. ఇలా బెంగాల్ గడ్డపై రాహుల్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  పశ్చిమ బెంగాల్లో జరిగిన ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోదీ, మమతా బెనర్జీ ఇద్దరిపైనా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తన పై 36కేసులు ఉన్నాయని ప్రధాని మోదీకి తాను భయపడే ప్రసక్తే లేదన్నారు. బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేస్తోందని టీఎంసీ అవినీతి, నిరుద్యోగాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోందంటూ రాహుల్ ఆరోపించారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:25 PM IST

లోకసభ ప్రతిపక్షనాయకుడు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ శనివారం వెస్ట్ బెంగాల్లోని సెరంపూర్, కోల్ కతా, మెటియాబ్రూజ్ లలో జరిగిన మూడు భారీ బహిరంగ సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సభల్లో ప్రధాని మోదీ, కేంద్రప్రభుత్వం, వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీపై రాహుల్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. మెటియాబ్రూజ్ సభలో రాహల్ మాట్లాడుతూ.. తన పై 36కేసులు ఉన్నాయని.. తాను ప్రధాని మోదీకి భయపడటం లేదన్నారు. 

మెటియాబ్రూజ్‌లో జరిగిన ఒక ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. ప్రధాని మోదీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేస్తున్నారు. ఆయన దేశవ్యాప్తంగా ఓట్లను దొంగిలిస్తున్నారు. బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌లతో పోరాడే వారిపై వారు దాడి చేస్తారు. నేను ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ 24 గంటలూ బీజేపీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ల సిద్ధాంతంతో పోరాడుతున్నాను..  అయినా వారు నాపై నిరంతరం దాడి చేస్తూనే ఉంటారు. నాపై 36 కేసులు ఉన్నాయి. నేను ప్రధానమంత్రి మోదీకి భయపడను. బీజేపీని కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఓడించగలదు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఒక సిద్ధాంతపరమైన పార్టీ, మేము బీజేపీతో రాజీపడలేము అంటూ సెటైర్లు విసిరారు. 

అటు రాహుల్ గాంధీ పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీపై కూడా తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.  మమతా బెనర్జీ ఇక్కడ నిరుద్యోగాన్ని వ్యాపింపజేశారు. గత ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలిస్తానని ఆమె వాగ్దానం చేశారు. 5 లక్షల మంది యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తానని చెప్పారు. నేడు బెంగాల్‌లో 84 లక్షల మంది యువత నిరుద్యోగులుగా ఉండి, నిరుద్యోగ భృతిని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మమతా బెనర్జీ శారదా, చిట్ ఫండ్ కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డారు. అధికారంపై ఉన్న దురాశతో బీజేపీ, టీఎంసీలు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం కలిగించాయి. రాష్ట్రమంతా అవినీతి, గూండాయిజంలో కూరుకుపోయింది. ప్రజలు బాధపడుతుంటే, ప్రభుత్వం కేవలం ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయింది అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. 

మమతా బెనర్జీ బెంగాల్‌లో నరేంద్ర మోదీకి, బీజేపీకి మార్గం సుగమం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆమె సరైన ప్రభుత్వాన్ని నడపడం లేదు. అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు. ఆమె ఉద్యోగాలు కల్పించరు. అభివృద్ధిని తీసుకురారు. ఫలితం ఏమిటి? బెంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్నడూ అధికారంలోకి రాకూడదు. కానీ మీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బెంగాల్‌లో బీజేపీకి మార్గం సుగమం చేస్తున్నారు. ఇది నిజం, దీనిని ఎవరూ కాదనలేరు. అధికారంపై ఉన్న దురాశతో రెండు పార్టీలు ప్రజలకు హాని చేశాయి అంటూ మమతా బెనర్జీని లక్ష్యంగా చేసుకుని రాహుల్ ఈ ఆరోపణలు చేశారు. 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

