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TGIIC భూమికి జాక్ పాట్.. రాయదుర్గంలో ఎకరం రూ. 264కోట్లు..!!

Raidurg land auction: తెలంగాణ పరిశ్రమల మౌలిక సదుపాయల సంస్థ టీజీఐఐసీ నిర్వహిస్తున్న భూముల వేలం పాటలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రికార్డుల మోత మోగించింది. నగరంలోని అత్యంత ఖరీదైన ఐటీ కారిడార్ అయిన రాయదుర్గం పరిధిలోని ఫ్లాట్ నెంబర్ పి1కి సంబంధించి నిర్వహించిన ఈ వేలంలో ఎకరం భూమి ఏకంగా రూ. 264కోట్ల రికార్డు ధర పలికి రికార్డు క్రియేట్  చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 21, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:00 PM IST
TGIIC భూమికి జాక్ పాట్.. రాయదుర్గంలో ఎకరం రూ. 264కోట్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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