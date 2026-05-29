Railway Employees: లక్షలాది మంది రైల్వే ఉద్యోగులకు శుభవార్త. పదోన్నతులు, బదిలీలు, పాస్ పోర్టు ఎన్ఓసీలు వంటి ముఖ్యమైన పనుల కోసం ఇక నుంచి ప్రభుత్వ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూ కాగితపు ఫైళ్లను పూర్తి చేయాల్సిన రిస్క్ అవసరం లేదు. ఈ పనులన్నింటికీ ఇ రసదీలును ఉపయోగించి డిజిటల్ గా నిర్వహించాలని రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే బోర్డు తన కార్యాలయాల పనితీరును పరిశీలించింది. అందులో వందకు పైగా ముఖ్యమైన కేసులు వాటి కాగితపు ఫైళ్లు ఒక ఆఫీసు నుంచి మరొక ఆఫీసుకు తిరగడం వల్ల చాలా ఫైల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్న విషయాన్ని గమనించింది. ఈ మందకోడితనం వల్ల రోజువారీ పనులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని.. ఇక నుంచి సాంప్రదాయ ఫైల్ వ్యవస్థ అవసరం లేదని బోర్డు నిర్ణయించింది.
కొత్తగా తీసుకువచ్చిన విధానం ప్రకారం ఉద్యోగుల పదోన్నతులు, బదిలీలకు సంబంధించిన విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ లు.. అంటే అవినీతి లేదా మోసం జరగలేదని విజిలెన్స్ విభాగం నుంచి జారీ చేసే సర్టిఫికేట్లు ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ లోనే అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. క్రమశిక్షణా విభాగం నుంచి క్లీన్ చిట్స్, వార్షిక పురోగతి నివేదిక కార్డులు వంటివి ఇతర అవసరమైన పత్రాలు కూడా ఆన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్న ఉద్యోగులు పాస్ పోర్ట్ కోసం నెలల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎన్ఓసీలను పొందనున్నారు.
ఈ ఆన్ లైన్ ప్రమోషన్లు, ట్రాన్స్ ఫర్స్ వల్ల ఉద్యోగుల అర్హత గుర్తింపు, సీనియార్టీ లిస్టుల తయారీ, బదిలీ ఫైళ్లు ఇక నుంచి ఆన్ లైన్ సాఫ్ట్ వేర్ ద్వారానే డిజిటల్ గా ప్రాసెస్ అవుతాయి కాబట్టి ఉద్యోగులకు మరింత మేలు జరగనుంది. సాధారణంగా రైల్వే సిబ్బందికి పాస్ పోర్ట్ ఎన్ఓసీ వచ్చేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది. అయితే ఈ రసీద్ సిస్టమ్ ద్వారా ఉద్యోగి ఆన్ లైన్లో నే దరఖాస్తు చేసుకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే నేరుగా డిజిటల్ క్లియరెన్స్ అనేది లభిస్తుంది. ఈ డిజిటల్ ఫైల్ ప్రస్తుతం ఏ అధికారి టేబుల్ దగ్గర పెండింగ్ లో ఉందో సిస్టమ్ లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీంతో అధికారులు ఫైళ్లను ఎక్కువ రోజులు తొక్కిపెట్టేందుకు అవకాశం ఉండదు. ఉద్యోగులు కూడా తమ అప్లికేషన్స్ స్టేటస్ ను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్ లైన్ లో ట్రాక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
రైల్వే బోర్డు మే26న జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వు అన్ని జోన్లలో వెంటనే అమల్లోకి వచ్చింది. రైల్వే శాఖ తీసుకున్న ఈ సరికొత్త డిజిటల్ నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది రైల్వే ఉద్యోగులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన తిప్పలు తప్పుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రమోషన్లు, ట్రాన్స్ ఫర్స్ విషయంలో ఎలాంటి సిఫార్సులు, అవినీతికి తావు లేకుండా అర్హులైన సిబ్బందికి వెంటనే న్యాయం జరుగుతుందని రైల్వే బోర్డు వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
Also READ: ఎకరం భూమిని అమ్మితే రూ. 237 కోట్లు వచ్చింది
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook