Railway Employees: లక్షలాది మంది రైల్వే సిబ్బందికి అలర్ట్..ఇక ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పనిలేదు.. ప్రమోషన్లు, పాస్‌పోర్ట్ NOCల కోసం కేంద్రం తెచ్చిన కొత్త సిస్టమ్ ఇదే..!!

Railway Employees: లక్షలాది మంది రైల్వే సిబ్బందికి రైల్వే బోర్డు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఉద్యోగుల ట్రాన్స్ ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, పాస్ పోర్టు ఎన్ ఓసీల ప్రక్రియలో జాప్యాన్ని తొలగించేందుకు రైల్వే బోర్డు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి రైల్వే ఉద్యోగులు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండానే.. ఇ రసీదుల ద్వారా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నట్లు రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది. 
Published: May 29, 2026, 07:55 AM IST|Updated: May 29, 2026, 07:55 AM IST
