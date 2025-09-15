English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు.. రైల్వేలో జాబ్ గ్యారెంటీ.. 368 పోస్టులకు RRB నోటిఫికేషన్ రిలీజ్..!!

RRB Recruitment 2025: భారత రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందాలని కలలు కనే వారికి శుభవార్త. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (RRB) తాజాగా సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 368 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 15, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
7
Old 20 Notes
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Renu Desai: ఆడవాళ్లు ఏమైనా పిల్లల్ని కనే మెషిన్సా..? పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి ఇచ్చిపడేసిన రేణు దేశాయ్.. అసలేం జరిగిందంటే..!
5
Renu Desai Strong Warning
Renu Desai: ఆడవాళ్లు ఏమైనా పిల్లల్ని కనే మెషిన్సా..? పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్‌కి ఇచ్చిపడేసిన రేణు దేశాయ్.. అసలేం జరిగిందంటే..!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Jobs: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు.. రైల్వేలో జాబ్ గ్యారెంటీ.. 368 పోస్టులకు RRB నోటిఫికేషన్ రిలీజ్..!!

RRB Recruitment 2025: భారత రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందాలని కలలు కనే వారికి శుభవార్త. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (RRB) తాజాగా సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 368 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకునే వారు దరఖాస్తుల సమర్పణను చివరి నిమిషానికి వాయిదా వేయకుండా ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

Add Zee News as a Preferred Source

అప్లికేషన్ల ప్రారంభం సెప్టెంబర్ 15 నుండి మొదలై, చివరి తేదీ అక్టోబర్ 14 వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి, అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోపు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలను RRB అధికారిక వెబ్‌సైట్ indianrailways.gov.in  లో పొందుపరిచారు.

అర్హతలు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునేవారు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ లేదా సమాన అర్హత కలిగి ఉండాలి. వయస్సు 20 నుండి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అయితే, SC, ST, OBC, మహిళలు, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు లభిస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు:
అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని చార్జీలు చెల్లించాలి. జనరల్, OBC అభ్యర్థులకు రూ.500, అయితే SC, ST, మహిళలు, దివ్యాంగులు, ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్ అభ్యర్థులకు రూ.250 మాత్రమే అప్లికేషన్ ఫీజుగా నిర్ణయించారు.

Also Read: Mega DSC Final List: బిగ్ అలర్ట్.. మెగా డీఎస్సీ -2025 ఫైనల్ లిస్ట్ రిలీజ్.. డైరెక్ట్‌గా చెక్ చేసుకోండిలా..!!  

ఎంపిక ప్రక్రియ:
ఈ నియామకాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక కఠినమైన పరీక్షల ద్వారా జరుగుతుంది. ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్, అనంతరం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్,  చివరగా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ఫైనల్ సెలెక్షన్ పూర్తవుతుంది. కాబట్టి అభ్యర్థులు అన్ని దశల్లో సన్నద్ధంగా ఉండాలి.

ఎందుకు ఈ అవకాశం ప్రత్యేకం?
భారత రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందడం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చెబుతుంటారు. ఇది కేవలం స్థిరమైన కెరీర్ మాత్రమే కాకుండా, భద్రత, వేతనం, అదనపు ప్రయోజనాలతో కూడిన ఉద్యోగం. ఈ సారి 368 సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టులు నోటిఫికేషన్ రావడంతో, రైల్వేలో ఉద్యోగం ఆశించే యువతకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని చెప్పవచ్చు.

ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని, నిర్ణీత తేదీకి ముందు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వ నియామకాలు సాధారణంగా పోటీ ఎక్కువగా ఉండే కారణంగా, అభ్యర్థులు క్రమబద్ధమైన సన్నద్ధతతో ముందుకు సాగడం అవసరం.

Also Read: Airtel: ఎయిర్‌టెల్ కస్టమర్లకు ఫెస్టివల్ బంపర్ ఆఫర్‌.. ఈ ప్లాన్‎తో ఓటీటీ, గూగుల్ వన్ స్టోరేజీ, ఏఐ, కాలింగ్.. డేటా ఫ్యాక్ ఫ్రీ..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

RRB Recruitment 2025RRB Section Controller NotificationIndian Railways jobsRRB 368 PostsRRB Online Application

Trending News