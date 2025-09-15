Jobs: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు.. రైల్వేలో జాబ్ గ్యారెంటీ.. 368 పోస్టులకు RRB నోటిఫికేషన్ రిలీజ్..!!

RRB Recruitment 2025: భారత రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందాలని కలలు కనే వారికి శుభవార్త. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) తాజాగా సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 368 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకునే వారు దరఖాస్తుల సమర్పణను చివరి నిమిషానికి వాయిదా వేయకుండా ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
అప్లికేషన్ల ప్రారంభం సెప్టెంబర్ 15 నుండి మొదలై, చివరి తేదీ అక్టోబర్ 14 వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి, అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోపు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలను RRB అధికారిక వెబ్సైట్ indianrailways.gov.in లో పొందుపరిచారు.
అర్హతలు :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునేవారు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా డిగ్రీ లేదా సమాన అర్హత కలిగి ఉండాలి. వయస్సు 20 నుండి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అయితే, SC, ST, OBC, మహిళలు, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు:
అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని చార్జీలు చెల్లించాలి. జనరల్, OBC అభ్యర్థులకు రూ.500, అయితే SC, ST, మహిళలు, దివ్యాంగులు, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ అభ్యర్థులకు రూ.250 మాత్రమే అప్లికేషన్ ఫీజుగా నిర్ణయించారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ:
ఈ నియామకాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక కఠినమైన పరీక్షల ద్వారా జరుగుతుంది. ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్, అనంతరం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, చివరగా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ఫైనల్ సెలెక్షన్ పూర్తవుతుంది. కాబట్టి అభ్యర్థులు అన్ని దశల్లో సన్నద్ధంగా ఉండాలి.
ఎందుకు ఈ అవకాశం ప్రత్యేకం?
భారత రైల్వేలో ఉద్యోగం పొందడం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చెబుతుంటారు. ఇది కేవలం స్థిరమైన కెరీర్ మాత్రమే కాకుండా, భద్రత, వేతనం, అదనపు ప్రయోజనాలతో కూడిన ఉద్యోగం. ఈ సారి 368 సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టులు నోటిఫికేషన్ రావడంతో, రైల్వేలో ఉద్యోగం ఆశించే యువతకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని చెప్పవచ్చు.
ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని, నిర్ణీత తేదీకి ముందు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వ నియామకాలు సాధారణంగా పోటీ ఎక్కువగా ఉండే కారణంగా, అభ్యర్థులు క్రమబద్ధమైన సన్నద్ధతతో ముందుకు సాగడం అవసరం.
