Pension Rules Change: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబ పెన్షన్లలో మార్పులు.. మరణిస్తే రూల్స్‌ మారిపోతాయ్.. ప్రయోజనాలు ఎవరికి దక్కవో తెలుసుకోండి..!!

Pension Rules Change: రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మరణానంతరం కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చే ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిబంధనల్లో పెద్ద మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులను రాజస్థాన్ సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) నిబంధనలు, 1996లో సవరణగా ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది. 2025 నుంచే ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి రానుంది. ఈ సవరణ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. పెన్షన్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడంతోపాటు నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ప్రయోజనం చేరేలా చూడటమని పేర్కొంది.
కొత్త నిబంధనలు ఏమిటి?
కొత్త అర్హత ప్రమాణాల ప్రకారం.. ఇకపై నెలవారీ ఆదాయం రూ. 12,500 కంటే తక్కువ ఉన్న పెళ్లి కాని కుమారులు, కుమార్తెలకే కుటుంబ పెన్షన్ అందుతుంది. వారి ఆదాయం ఈ పరిమితిని మించిపోతే లేదా వారు వివాహం చేసుకుంటే, ఆ వ్యక్తులు ఇకపై పెన్షన్ పొందే అర్హత కోల్పోతారు. అయితే, ప్రభుత్వం వైకల్యం ఉన్న పిల్లలకు (శారీరక లేదా మానసికంగా) ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇలాంటి వికలాంగ పిల్లల వైవాహిక స్థితి వారి పెన్షన్ అర్హతను ప్రభావితం చేయదు. కానీ వారి నెలవారీ ఆదాయం రూ. 8,850 (కరువు భత్యంతో కలిపి) దాటకూడదు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం వారు పెన్షన్ పొందుతూనే ఉంటారు. అయితే ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి, తమ ఆదాయం, వైవాహిక స్థితి ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను పాటించకపోతే, వారి పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది.
ఆర్థిక శాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ మార్పులు కుటుంబ పెన్షన్ల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి, అర్హులైన వారికి మాత్రమే లబ్ధి చేకూర్చేందుకు చేసినవని తెలిపారు. వికలాంగుల కోసం రూపొందించిన ప్రత్యేక నిబంధనలు వారి సామాజిక భద్రతను బలోపేతం చేస్తాయని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వీస్ రూల్స్లోని 62, 67 నిబంధనలను సవరించడం ద్వారా ఆధారపడిన పిల్లలకు సాంత్వన కల్పించిందని, అలాగే ఆదాయ పరిమితిని పెంచడం వలన నిజమైన అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులు ప్రయోజనం పొందుతారని తెలిపారు.
ప్రధాన మార్పులు ఇవే:
నెలవారీ ఆదాయం రూ. 12,500 దాటితే ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది.
ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి వివాహ, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించాలి.
వికలాంగులైన కుమారులు, కుమార్తెల వివాహం అర్హతను ప్రభావితం చేయదు.
వికలాంగుల నెలవారీ ఆదాయం రూ. 8,850 వరకు ఉండాలి.
ఈ మార్పులతో, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం పెన్షన్ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా, న్యాయంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేసింది.
