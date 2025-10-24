English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Pension Rules Change: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబ పెన్షన్లలో మార్పులు.. మరణిస్తే రూల్స్‌ మారిపోతాయ్.. ప్రయోజనాలు ఎవరికి దక్కవో తెలుసుకోండి..!!

Pension Rules Change: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబ పెన్షన్లలో మార్పులు.. మరణిస్తే రూల్స్‌ మారిపోతాయ్.. ప్రయోజనాలు ఎవరికి దక్కవో తెలుసుకోండి..!!

Pension  Rules Change: రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  కుటుంబ పెన్షన్ నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. 2025 నుంచి నెలవారీ ఆదాయం రూ. 12,500లోపు ఉన్న పెళ్లి కాని కుమారులు, కుమార్తెలకే పెన్షన్ లభిస్తుంది. అయితే ఇందులో నుంచి వికలాంగ పిల్లలకు మినహాయింపు ఉంది. ప్రతి ఆరు నెలలకు ఆదాయ, వివాహ ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించాలి. నిజమైన లబ్ధిదారులకే ప్రయోజనం చేరేలా చర్యలు తీసుకుంది.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 24, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
Pension Rules Change: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబ పెన్షన్లలో మార్పులు.. మరణిస్తే రూల్స్‌ మారిపోతాయ్.. ప్రయోజనాలు ఎవరికి దక్కవో తెలుసుకోండి..!!

Pension  Rules Change: రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మరణానంతరం కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చే ఫ్యామిలీ పెన్షన్‌ నిబంధనల్లో పెద్ద మార్పులు చేసింది. ఈ మార్పులను రాజస్థాన్ సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) నిబంధనలు, 1996లో సవరణగా ఆర్థిక శాఖ ప్రకటించింది. 2025 నుంచే ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి రానుంది. ఈ సవరణ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం  ఏంటంటే.. పెన్షన్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడంతోపాటు  నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ప్రయోజనం చేరేలా చూడటమని పేర్కొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

కొత్త నిబంధనలు ఏమిటి?

కొత్త అర్హత ప్రమాణాల ప్రకారం..  ఇకపై నెలవారీ ఆదాయం రూ. 12,500 కంటే తక్కువ ఉన్న పెళ్లి కాని కుమారులు, కుమార్తెలకే కుటుంబ పెన్షన్ అందుతుంది. వారి ఆదాయం ఈ పరిమితిని మించిపోతే లేదా వారు వివాహం చేసుకుంటే, ఆ వ్యక్తులు ఇకపై పెన్షన్ పొందే అర్హత కోల్పోతారు. అయితే, ప్రభుత్వం వైకల్యం ఉన్న పిల్లలకు (శారీరక లేదా మానసికంగా) ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇలాంటి వికలాంగ పిల్లల వైవాహిక స్థితి వారి పెన్షన్ అర్హతను ప్రభావితం చేయదు. కానీ వారి నెలవారీ ఆదాయం రూ. 8,850 (కరువు భత్యంతో కలిపి) దాటకూడదు. ఈ నిబంధనల ప్రకారం వారు పెన్షన్ పొందుతూనే ఉంటారు. అయితే ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి, తమ ఆదాయం, వైవాహిక స్థితి ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను పాటించకపోతే, వారి పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది. 

Also Read: EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!   

ఆర్థిక శాఖ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ మార్పులు కుటుంబ పెన్షన్ల దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి,  అర్హులైన వారికి మాత్రమే లబ్ధి చేకూర్చేందుకు చేసినవని తెలిపారు. వికలాంగుల కోసం రూపొందించిన ప్రత్యేక నిబంధనలు వారి సామాజిక భద్రతను బలోపేతం చేస్తాయని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వీస్ రూల్స్‌లోని 62, 67 నిబంధనలను సవరించడం ద్వారా ఆధారపడిన పిల్లలకు సాంత్వన కల్పించిందని, అలాగే ఆదాయ పరిమితిని పెంచడం వలన నిజమైన అర్హులైన కుటుంబ సభ్యులు ప్రయోజనం పొందుతారని తెలిపారు. 

ప్రధాన మార్పులు ఇవే: 

నెలవారీ ఆదాయం రూ. 12,500 దాటితే ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నిలిచిపోతుంది. 

ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి వివాహ, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించాలి.

వికలాంగులైన కుమారులు, కుమార్తెల వివాహం అర్హతను ప్రభావితం చేయదు.

వికలాంగుల నెలవారీ ఆదాయం రూ. 8,850 వరకు ఉండాలి.

ఈ మార్పులతో, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం పెన్షన్ వ్యవస్థను పారదర్శకంగా, న్యాయంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేసింది. 

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. రిటైర్మెంట్‎కు సంబంధించి ఈ 2025లో కీలక మార్పులివే..!!  

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Rajasthan governmentrajasthan government employee pensionRajasthan government employeesRajasthan Newsrajasthan pension rules 1996

Trending News