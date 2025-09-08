Govt Scheme: ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఉండాల్సిందే.. రూ. 2కోట్ల వరకు లోన్ పై 8శాతం వరకు వడ్డీ సబ్సిడీ.. సర్కార్ సరికొత్త స్కీమ్..!!

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం యువతలో స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను ప్రోత్సహించేందుకు విశ్వకర్మ యువ ఉద్యమ ప్రోత్సాహన్ యోజన అనే సరికొత్త స్కీమును తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ అధ్యక్షతన జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ పథకానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని యువతకు తక్కువ వడ్డీ రేట్లపై రుణ సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారు, స్వయం ఉపాధి కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారనుంది.
ఈ పథకం కింద 18 నుండి 45 సంవత్సరాల వయస్సు గల యువతకు బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా రూ. 2 కోట్ల వరకు రుణాలు అందిస్తారు. అందులో 8 శాతం వరకు వడ్డీ సబ్సిడీ లభిస్తుంది. అంటే యువత పెద్ద మొత్తంలో రుణం తీసుకున్నా కూడా వడ్డీ భారం తగ్గి, వ్యాపారంలో ముందడుగు వేయడానికి ఇది తోడ్పడుతుందని చెప్పవచ్చు.
ప్రత్యేక వర్గాలకు అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యాపారం ప్రారంభించే మహిళలు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, దివ్యాంగులు, చేతివృత్తుల కార్మికులు, కార్డు హోల్డర్ నేత కార్మికులు రూ. 1 కోటి నుంచి రూ. 2 కోట్ల మధ్య రుణం తీసుకుంటే అదనంగా 1 శాతం వడ్డీ సబ్సిడీ పొందగలరు. అంతేకాకుండా, ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా ఇచ్చే రుణంపై 25 శాతం లేదా గరిష్టంగా రూ. 5 లక్షల వరకు మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ కూడా ఈ పథకంలో భాగంగా ఇవ్వనున్నారు.
రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా యువతలో వ్యాపార ఆవిష్కరణలకు మార్గం సుగమం చేస్తోంది. స్వయం ఉపాధి కోసం ప్రయత్నించే వారికి ఇది ఆర్థిక భారం తగ్గించేలా ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి గ్రామీణ, వెనుకబడిన వర్గాల యువత ఈ పథకం ద్వారా ప్రోత్సాహం పొందనున్నారు.
ఇక ఆరోగ్యరంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పట్టణాలకు, ఎడారి ప్రాంతాల నుండి గిరిజన ప్రాంతాల వరకు ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కొత్త సాంకేతికతను వైద్య సేవల్లోకి తీసుకురావడంతో దూర ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు కూడా మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు చేరుతున్నాయి. మొత్తం మీద, విశ్వకర్మ యువ ఉద్యమ ప్రోత్సాహన్ యోజన రాష్ట్ర యువతకు స్వయం ఉపాధి దిశగా దోహదపడటమే కాకుండా, గ్రామీణ, వెనుకబడిన వర్గాలకు ఆర్థిక స్థిరత్వం తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
