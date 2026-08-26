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ఒక్క రాఖీ పరిశ్రమ.. వేల కుటుంబాలకు ఉపాధి.. నేషనల్ లెవెల్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సాధించిన తెలంగాణ ఊరు..!!

Rakhi Industry: రంగురంగుల దారాలు.. అందమైన పూసలు..విభిన్న డిజైన్లతో నిత్యనూతనంగా సుమారు 400 కుటుంబాలకు భరోసాగా నిలిచి మహిళకు ఏడాది పొడవునా ఉపాధి కల్పిస్తోంది పెద్దపల్లిలోని రాఖీ పరిశ్రమ.  సుమారు నాలుగు వందలకు పైగా  కుటుంబాలకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 26, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:49 AM IST
ఒక్క రాఖీ పరిశ్రమ.. వేల కుటుంబాలకు ఉపాధి.. నేషనల్ లెవెల్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సాధించిన తెలంగాణ ఊరు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఒక్క రాఖీ పరిశ్రమ.. వేల కుటుంబాలకు ఉపాధి.. నేషనల్ లెవెల్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ సాధించిన తెలంగాణ ఊరు..!!
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