Rakhi Industry: రంగురంగుల దారాలు.. అందమైన పూసలు..విభిన్న డిజైన్లతో నిత్యనూతనంగా సుమారు 400 కుటుంబాలకు భరోసాగా నిలిచి మహిళకు ఏడాది పొడవునా ఉపాధి కల్పిస్తోంది పెద్దపల్లిలోని రాఖీ పరిశ్రమ. ఏడాదిలో ఒక్కరోజు మాత్రమే జరుపుకునే రాఖీ పండగ కోసం వినియోగించే రాఖీలు కావాలంటే నిరంతరాయంగా పనిచేయాలి. ముడిసరుకుల సేకరణ వాటి విభజనతో మారుతున్న డిజైన్లకు అనుగుణంగా తయారు చేసే విధానాన్ని నేర్చుకోవడం.. దీనికి క్రియేటివిటి ని జోడించి రాఖీలు మరింత అందంగా కనిపించేలా ప్యాకింగ్ చేయడం..మార్కెటింగ్, ట్రాన్స్ పోర్ట్, స్టోరింగ్ ఇవన్నీ కూడా మహిళలే నడిపిస్తుండటం విశేషం.
పెద్దపల్లి రాఖీ పరిశ్రమలో మహిళలకు అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన ఉపాధి అవకాశాల గురించి తెలుసుకుందాం. రంగురంగుల దారాలు, అందమైన పూసలతో వివిధ డిజైన్లలో తయారు చేసే రాఖీలు, సుమారు నాలుగు వందలకు పైగా కుటుంబాలకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఏడాది పొడవునా పండుగ సమయంలో కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే పనిచేసే ఈ తయారీ రంగం, మహిళల ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ముడి పదార్థాల కొనుగోలు నుండి మార్కెటింగ్ వరకు, మహిళలు ప్రతి విభాగంలోనూ రాణిస్తూ, తమ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారు.
రాఖీల తయారీకి అవసరమైన ముడి సరుకును గుజరాత్, ముంబై, రాజస్థాన్, చెన్నై, మీరట్ నుండి వస్తాయి. అయితే కొన్ని పూసలు, చమ్కీలు, గాజు రాళ్లు, ప్లాస్టిక్ రాళ్లు, ప్లాస్టిక్ కాయిన్స్, పువ్వులు, ప్యాకింగ్ కవర్లు, అట్ట పెట్టేలు, ప్రింటింగ్ మెటీరియల్స్ లో కొన్నింటిని చైనా నుండి దిగుమతి చేసుకుంటారు. . కంప్యూటర్లను ఉపయోగించి కొత్త డిజైన్లను సృష్టించి, స్థానిక అవసరాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఎగుమతి చేస్తారు. ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు ఈ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరింపజేస్తూ, అంతర్జాతీయ గుర్తింపును పొందుతున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు మహారాష్ట్ర, కర్నాటలకు ఇక్కడి నుంచి పెద్దెత్తున రాఖీలు ఎగమతి చేస్తున్నారు. ఇదే కాదు ఆన్ లైన్ ఆర్డర్లతో కూడా ఈ బిజినెస్ మరింత విస్తరించిందని నిర్వహకులు చెబుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది రాఖీ డిజైన్లు ఉత్పత్తి అవుతూ, వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. యజమాని ఇలెందుల కృష్ణమూర్తి మార్గదర్శకత్వంలో ఈ పరిశ్రమ విజయవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది.
నిరుద్యోగులు.. ఇంటి వద్దనే ఉండే మహిళలకు, యువతులకు ఈ పరిశ్రమ ఎంతో సహాయకారిగా ఉంది. ఇలెందుల రజని పర్యవేక్షణలో, మహిళలు తమ ఇళ్లలో నుంచే సౌకర్యవంతంగా తమ సొంత డిజైన్లలో రాఖీలను సులభంగా తయారు చేస్తున్నారు. వారు చేసే పనిని బట్టి వారికి రోజుకు 250 నుండి 300 రూపాయల వరకు చెల్లిస్తారు. వారికి మొదట సరైన శిక్షణ ఇచ్చి, ఆ తర్వాత ఇంటి నుంచే పనిచేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ ఉపాధి వ్యవస్థ అనేక కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలపడి, మెరుగైన జీవితాలను గడపడానికి సహాయపడుతోంది.
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