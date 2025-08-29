English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Electric Two Wheeler Sales: టీవీఎస్ దుమ్మురేపింది.. ఏథర్‌ అదరగొట్టింది.. ఓలా బొక్కబోర్ల పడింది.. ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ సేల్స్‌లో సీన్ ఇదే..!!

Electric Two Wheeler Sales: ఈవీలో భారత మార్కెట్ ను శాసిస్తున్నాయి. వీటికి భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. తాజాగా ఎలక్ట్రిక్ టూవీలర్ సేల్స్ లో టీవీఎస్ మోటార్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. బజాజ్ ఆటో 5వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఏథర్ ఎనర్జీ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సేల్స్ ను అధిగమించి రెండో స్థానానికి దూసుకువచ్చింది. హీరో మోటో కార్ప్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. చైనా నుంచి రేర్ ఎర్త్స్ దిగుమతులకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో టీవీఎస్ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 29, 2025, 10:54 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Electric Two Wheeler Sales: టీవీఎస్ దుమ్మురేపింది.. ఏథర్‌ అదరగొట్టింది.. ఓలా బొక్కబోర్ల పడింది.. ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ సేల్స్‌లో సీన్ ఇదే..!!

Electric Two Wheeler Sales: ఈవీలో భారత మార్కెట్ ను శాసిస్తున్నాయి. వీటికి భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. తాజాగా ఎలక్ట్రిక్ టూవీలర్ సేల్స్ లో టీవీఎస్ మోటార్ నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. బజాజ్ ఆటో 5వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఏథర్ ఎనర్జీ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సేల్స్ ను అధిగమించి రెండో స్థానానికి దూసుకువచ్చింది. హీరో మోటో కార్ప్ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. చైనా నుంచి రేర్ ఎర్త్స్ దిగుమతులకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో టీవీఎస్ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్... ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన కొనుగోలుదారులు ఈ స్కూటర్ ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించేవారు. కానీ కాలం మారిపోయింది. మార్కెట్లోకి అనేక కొత్త పోటీదారులు రావడంతో..  ఓలా S1 సిరీస్ స్కూటర్ల సర్వీసింగ్‌కు సంబంధించిన ఫిర్యాదుల తర్వాత దీని డిమాండ్ తగ్గింది. ఓలా అంటే జనాలు మర్చిపోయే స్థాయికి చేరుకుంది.  అయితే..  జూలై నెలలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల అమ్మకాల డేటా చూస్తే ఇది కంపెనీకి ఖచ్చితంగా బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. జూలై 2025లో ఓలా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల అమ్మకాల గురించి తెలుసుకుందాం.  మొత్తం 17852 యూనిట్ల S1 సిరీస్ స్కూటర్లు అమ్ముడయ్యాయి.  ఈ సంఖ్య సంవత్సరానికి 57 శాతం పెరుగుదలతో ఉంది. గత సంవత్సరం జూలైలో 41802 యూనిట్ల ఓలా స్కూటర్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఓలా S1 స్కూటర్ విభాగంలో 3 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది. అయితే, ఓలా స్కూటర్ల అమ్మకాలు నెలవారీ ప్రాతిపదికన పెరిగాయి. జూన్‌లో 20,190 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

ఆగస్టు 27 నాటికి టీవీఎస్ మోటార్ టూ వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ మార్కెట్లో 24.8 శాతం వాటాతో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. బెంగళూరుకు చెందిన ఏథర్ ఎనర్జీ 17.9శాతం మార్కెట్ వాటాతో ఓలాను పక్కకు నెట్టి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఓలా 17.3 శాతం మార్కెట్ షేర్ తో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. హీరో మోటాకార్పో 13.4శాతం వాటాతో నాలుగో స్ధానంలో నిలిచింది. ఇక జులై నెలలో రెండో స్థానంలో ఉన్న బజాజ్ ఆటో, ఆగస్టులో 11.3శాతం వాటాతో 5వ స్థానానికి పడిపోయింది. 

రేర్ ఎర్త్ మాగ్రెట్ సరఫరా సమస్యల కారణంగా ఆగస్టులో చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, గోగూ త్రీవీలర్ ఉత్పత్తి పూర్తిగా నిలిపోనున్నట్లు బజాజ్ ఆటో ముందగానే వెల్లడించింది. ఈ కారణంగానే ఈ బైక్స్ ను ఉత్పత్తి చేయలేకపోయింది. ఫలితంగా సేల్స్ భారీగా తగ్గి మార్కెట్ వాటాను కోల్పోయింది. ఈ సమస్య తీరితే మళ్లీ టాప్ ప్లేసులోకి దూసుకువచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!  

ఇక క్యూ 1 ఫలితాల్లో కూడా ఓలా తీవ్ర నిరాశపరిచిందని చెప్పాలి. గత ఏడాదితో పోల్చితే నికర నష్టాలు మరింత పెరిగాయి. రూ. 428కోట్లకు చేరుకున్నాయి. మార్చి త్రైమాసికంలోని రూ. 870 కోట్ల నష్టాలతో పోల్చితే భారీగా తగ్గడం కాస్త ఊరటనిచ్చిందని చెప్పాలి. కంపెనీ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలో రూ. 1644కోట్లుగా ఉంది. ఈసారి రూ. 870 కోట్లకు పడిపోయిందని చెప్పాలి. 

ఈవీలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, రక్షణ పరికరాలతయారీ రేర్ ఎర్త్స్ చాలా కీలకమైంది. ఇది 17 ఖనిజాల సమూహం. చైనా నుంచి వీటి దిగుమతి నిలిచిపోయింది. దీంతో ఉత్పత్తి తగ్గినట్లు కంపెనీలు ప్రకటించాయి. ఆగస్టు సేల్స్ లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కేంద్రం ఈమధ్యే చైనా నుంచి రేర్ ఎర్త్స్ దిగుమతులకు అనుమతి ఇచ్చింది. వీటిపై ఉన్న ఆంక్షలను కూడా తొలగించేసింది. 

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
August e-scooter rankingsElectric Two Wheeler SalesTVS on tope-scooter rankingsAther

Trending News