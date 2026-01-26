Rare Earth Stocks: అరుదైన భూమి ఖనిజాలపై రూ.72 బిలియన్లు ఖర్చు.. ప్లాన్ సక్సెస్ అయితే ఆ మూడు కంపెనీలకు పండుగే!

Rare Earth Stocks: దేశంలో అరుదైన భూమి మూలకాలు (Rare Earth Elements)పై డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా విద్యుత్ వాహనాలు (EVలు) స్వచ్ఛమైన ఇంధన రంగాల విస్తరణ దీనికి ప్రధాన కారణంగా మారింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 19.6 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నమోదు కావడం గతంతో పోలిస్తే 17 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. ఈ పెరుగుదల అరుదైన ఖనిజాల అవసరాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
EV మోటార్లు, బ్యాటరీ వ్యవస్థలు, ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల్లో అరుదైన భూమి పదార్థాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలాగే, పవన విద్యుత్ టర్బైన్ల వంటి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన అధిక సామర్థ్య అయస్కాంతాల తయారీలో కూడా ఇవి తప్పనిసరి. అందుకే.. ఈ రంగం దేశానికి వ్యూహాత్మకంగా చాలా ముఖ్యమవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలో, భారత ప్రభుత్వం అరుదైన భూమి ఖనిజాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, రూ. 72.8 బిలియన్లతో అరుదైన భూమి శాశ్వత అయస్కాంతాల తయారీ కార్యక్రమానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఏరోస్పేస్, రక్షణ, పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి కీలక రంగాల్లో దిగుమతులపై ఆధారాన్ని తగ్గించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఇది భారతదేశం ఈ రంగాన్ని దీర్ఘకాలికంగా బలోపేతం చేయాలనుకుంటోందని స్పష్టమైన సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.
ఈ విధానాల ప్రభావంతో, అరుదైన ఖనిజాలకు సంబంధం ఉన్న కంపెనీలపై పెట్టుబడిదారుల దృష్టి పడింది. ప్రస్తుతం ఈ రంగంపైనే పూర్తిగా దృష్టి సారించిన లిస్టెడ్ కంపెనీలు లేనప్పటికీ, కొన్ని సంస్థలు పరోక్షంగా లేదా విస్తృతంగా ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.ఒవైస్ మెటల్ అండ్ మినరల్ ప్రాసెసింగ్ లోహాలు, ఖనిజాల రంగంలో పనిచేస్తోంది. మాంగనీస్ ఆక్సైడ్, ఫెర్రోమాంగనీస్, క్వార్ట్జ్ స్లాబ్లు, స్లాగ్ వంటి పదార్థాల నుంచి యాజమాన్య సాంకేతికత ద్వారా అరుదైన భూమి ఖనిజాలను రీసైక్లింగ్ చేస్తోంది. ఇవి ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, రక్షణ, కెపాసిటర్ పరిశ్రమల్లో వినియోగంలో ఉంటాయి. జనవరి 24న ఈ కంపెనీ షేర్ రూ.248.25 వద్ద ముగియగా, ఇది దాని 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి నుంచి భారీగా తగ్గిన స్థాయిలో ఉంది.
Also Read: EPF–EPS: పదవీ విరమణ తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? కొత్త ఫార్ములా, నియమాలను తెలుసుకోండి..!!
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన NLC ఇండియా ప్రధానంగా లిగ్నైట్ మైనింగ్, థర్మల్ పవర్ ఉత్పత్తిలో ఉన్నప్పటికీ, కీలక ఖనిజాల అన్వేషణ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. మాలీలో లిథియం బ్లాక్లు, కాంగోలో రాగి–కోబాల్ట్ గనులపై ప్రాథమిక చర్చలు మొదలయ్యాయి. అరుదైన భూమి మూలకాల అన్వేషణను దూకుడుగా కొనసాగించాలని గనులు, బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
ఇక ఎకో రీసైక్లింగ్ దేశంలో ప్రముఖ ఈ-వ్యర్థాల నిర్వహణ సంస్థ. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల నుంచి లోహాలను తిరిగి పొందే సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు, PCBలు, హార్డ్ డ్రైవ్ల నుంచి కోబాల్ట్, నికెల్, మాంగనీస్ వంటి విలువైన లోహాలను రికవరీ చేయడం ద్వారా దేశీయ సరఫరాను పెంచాలన్నది దీని లక్ష్యం. దీంతో దిగుమతులపై ఆధారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా EVలు, స్వచ్ఛమైన శక్తి అవసరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అరుదైన భూమి ఖనిజాలు భారతదేశానికి అత్యంత కీలకమైన వనరులుగా మారుతున్నాయి. ఈ రంగంలో ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, కంపెనీల ప్రయత్నాలు రాబోయే రోజుల్లో మరింత కీలకంగా మారనున్నాయి.
Also Read: EPFO: ఇలా చేస్తే ఇంటి నుంచే PF డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.. ఆధార్ ఉంటే సరిపోతుంది..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి