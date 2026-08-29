/రాయదుర్గంలో రికార్డుల సునామీ.. ఎకరం భూమి రూ.269 కోట్లు.. ఖజానాకు రూ.1,447 కోట్ల ఆదాయం..!!

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లో భూముల ధరలు మరోసారి కొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. నగరంలోని ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతమైన రాయదుర్గంలో ప్రభుత్వ భూమి ఎకరాకు రూ. 269 కోట్లకు అమ్ముడుపోయి.దీంతో గత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (టీజీఐఐసీ) నిర్వహించిన ఆన్లైన్ వేలంలో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీల మధ్య నెలకొన్న తీవ్రమైన పోటీ భూముల ధరలలో భారీ పెరుగుదలకు దారితీసింది. చివరకు, వంశీరామ్ బిల్డర్స్ అత్యధిక ధరకు భూమిని దక్కించుకుంది. టీజీఐఐసీ రైదుర్గంలోని సర్వే నెం. 83/1లో ఉన్న 5.38 ఎకరాల ప్లాట్ను వేలం కోసం ఉంచింది. ఇది ఎకరాకు ₹175 కోట్ల కనీస ధరను నిర్ధారించింది.
వేలంలో పాల్గొన్న కంపెనీలు ₹10 కోట్ల ప్రారంభ ధర చెల్లించాల్సి ఉండగా, ప్రధాన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు పోటీ పడ్డాయి. చివరకు, వంశీరామ్ బిల్డర్స్ ఎకరాకు ₹269 కోట్లు బిడ్ వేసి మొత్తం 5.38 ఎకరాల భూమిని గెలుచుకుంది. ఈ వేలం ద్వారా ప్రభుత్వానికి గణనీయమైన ఆదాయం సమకూరింది. 5.38 ఎకరాల భూమికి, ఎకరాకు ₹269 కోట్ల చొప్పున, ₹1,447.22 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయి. దీంతో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో టీజీఐఐసీ భూ వేలం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాయదుర్గం ప్రాంతంలో భూముల ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్న విషయాన్ని ఈ తాజా వేలం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. వారం క్రితం, ఇదే ప్రాంతంలోని ఒక ఎకరం భూమి టీజీఐఐసీ వేలంలో ₹264 కోట్లకు అమ్ముడైంది. తాజా వేలం ఆ రికార్డు ధరను అధిగమించింది. ఎకరా ధర ₹5 కోట్లు పెరిగి ₹269 కోట్లకు చేరడం గమనార్హం. కొంతకాలంగా, రాయదుర్గం , పనమకట వంటి ప్రాంతాల్లో జరిగే ప్రభుత్వ భూ వేలంపాటలకు భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ఐటీ కంపెనీలు, అంతర్జాతీయ కంపెనీలు, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు హైదరాబాద్లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తుండటంతో, ప్రీమియం వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో భూములకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
రాయదుర్గం హై-టెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ , నాలెడ్జ్ సిటీ వంటి హైదరాబాద్లోని కీలక ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉంది. ఐటీ, వాణిజ్య కార్యకలాపాల కోసం చక్కగా అభివృద్ధి చెందిన మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రధాన రహదారులతో అనుసంధానం వంటి కారణాల వల్ల ఈ ప్రాంతంలో భూముల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రధాన నిర్మాణ సంస్థలు, రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లు ప్రీమియం ప్రాజెక్టుల కోసం రాయదుర్గం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇది ప్రభుత్వ భూముల వేలంపాటలలో పోటీని కూడా పెంచుతోంది. ఇటీవల ఎకరాకు ₹269 కోట్ల ధర పలకడం, హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లోని బలమైన డిమాండ్కు నిదర్శనమని చెప్పాలి.
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