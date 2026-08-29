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రాయదుర్గంలో రికార్డుల సునామీ.. ఎకరం భూమి రూ.269 కోట్లు.. ఖజానాకు రూ.1,447 కోట్ల ఆదాయం..!!

Rayadurg Land Auction: హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ లో భూములకు రెక్కలు వచ్చాయి. ఇక్కడి భూములు మరోసారి రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. రాయదుర్గంలో 5.38 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమికి టీజీఐఐసీ నిర్వహించిన వేలంలో ఎకరానికి రూ. 269కోట్ల ధర పలికింది. ఈ భూమిని వంశీరాం బిల్డర్స్ అత్యధిక బిడ్ తో దక్కించుకుంది. దీంతో మొత్తం 5.38 ఎకరాల వేలం ద్వారా ప్రభుత్వానికి సుమారు రూ. 1,447 కోట్ల ఆదాయం వచ్చి చేరింది. వారం క్రితం ఇదే ప్రాంతంలో ఎకరం ధర రూ. 264 కోట్లకు పైగా విక్రయమై రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా వేలం ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:40 AM IST
రాయదుర్గంలో రికార్డుల సునామీ.. ఎకరం భూమి రూ.269 కోట్లు.. ఖజానాకు రూ.1,447 కోట్ల ఆదాయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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