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రాయలసీమను తవ్వుకుంటే అంతా బంగారమే.. జొన్నగిరే కాదు.. మరో చోట కూడా బంగారు గనులు గుర్తింపు..!!

Gold: ఎన్ పి కుంట మండలం జౌకల, రామగిరి ప్రాంతాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ప్రభుత్వం పరిశోధనలను మరింత వేగవంతం చేసింది. జౌకల ప్రాంతంలో 6 బ్లాకుల్లో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ బ్లాకుల్లో 4 దశల్లో విస్త్రుత పరిశోధనలు త్వరలోనే చేపట్టనున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:39 PM IST
రాయలసీమను తవ్వుకుంటే అంతా బంగారమే.. జొన్నగిరే కాదు.. మరో చోట కూడా బంగారు గనులు గుర్తింపు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రాయలసీమను తవ్వుకుంటే అంతా బంగారమే.. జొన్నగిరే కాదు.. మరో చోట కూడా బంగారు గనులు గుర్తింపు..!!
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