/రాయలసీమను తవ్వుకుంటే అంతా బంగారమే.. జొన్నగిరే కాదు.. మరో చోట కూడా బంగారు గనులు గుర్తింపు..!!

Gold: ఏపీ దశ దిశ మారుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా మారుతుంది. ఇప్పటికే రాయలసీమ ప్రాంతంలోని జొన్నగిరిలో ఏపీ ప్రభుత్వం బంగారు గనుల అన్వేషణను స్పీడప్ చేసింది. జొన్నగిరి, చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ప్రాంతాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు గుర్తించి తవ్వకాలు జరుపుతున్న క్రమంలోనే ఆంధ్రామేడ్ బంగారం బిస్కెట్లను సైతం మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసువచ్చింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో కూడా భారీగా బంగారు గనులు ఉన్నట్లు పలు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఎన్ పి కుంట మండలం జౌకల, రామగిరి ప్రాంతాల్లో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించిన ప్రభుత్వం పరిశోధనలను మరింత వేగవంతం చేసింది. జౌకల ప్రాంతంలో 6 బ్లాకుల్లో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ బ్లాకుల్లో 4 దశల్లో విస్త్రుత పరిశోధనలు త్వరలోనే చేపట్టనున్నారు.
6 ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు ఈ పనులు చేపట్టి నివేదికలు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. పరిశోధనలు పూర్తవ్వగానే నిక్షేపాల స్థాయి, నాణ్యతపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత మైనింగ్ కార్యకలాపాలకు అనుమతులు ఇస్తారు. ఈ ప్రాంతం కర్ణాటకలోని కోలార్ గ్రీన్ స్టోన్ బెల్ట్ ను పోలీ ఉండటం ప్రధాన విశేషమంటున్నారు. 20215లో మినరల్ ఎక్స్ ప్లోరేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ట్రస్ట్ జౌకల ప్రాంతంలో పరిశోధనలు చేపట్టి బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారణకు వచ్చింది.
2022లో జీ4 దశలోనే పనులు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ పనులను మళ్లీ ప్రారంభించింది. జౌకల వెలిగల్లు గ్రీన్ స్టోన్ బెల్ట్ లోని కొత్తపల్లి బ్లాక్ తో పాటు 5,560 హెక్టార్లలో అన్వేషిస్తున్నారు. రామగిరి, రొద్దం ప్రాంతాల్లో కూడా బంగారు గనులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ గనుల వేలం నిర్వహించి ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో ఇప్పటికే ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. అటు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ప్రాంతంలో కూడా బంగారు గనులు గుర్తించారు. తాజాగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో గుర్తించిన నిక్షేపాలు రాష్ట్ర ఖనిజను మరింత సంపదగా మార్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి రాయలసీమలో బంగారు గనులు ఆర్థికాభివ్రుద్ధికి కొత్త మార్గాలు తెరుస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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