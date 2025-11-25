RBI: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు RBI బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. ఇది జరిగితే లక్షలాది మందికి ఊరట..!!

RBI Governor Malhotra: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తాజా ఇంటర్వ్యూలో.. భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఇంకా తెరిచి ఉందని స్పష్టం చేశారు. గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో జరిగిన ద్రవ్య విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ) సమావేశంలోనే.. అవసరమైతే పాలసీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాన్ని కేంద్ర బ్యాంక్ సూచించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. అప్పటి నుండి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించినప్పుడు, రేట్లు తగ్గించే అవకాశాన్ని తగ్గించే ఎలాంటి ప్రతికూల సంకేతాలు కనిపించలేదని కూడా తెలిపారు. అయితే, రాబోయే సమావేశంలో ఎంపీసీ ఈ అంశంపై నిర్ణయం తీసుకుంటుందా లేదా అనేది పూర్తిగా కమిటీ విచక్షణపరమైనదేనని ఆయన అన్నారు.
ఈ సంవత్సరం మొదటి అర్ధంలో ఎంపీసీ మొత్తం 100 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపును చేసింది. కానీ ఆగస్టు నుండి, విధాన రేట్లు యథాతథంగా ఉన్నాయి. ఇటీవల విడుదలైన అక్టోబర్ సమావేశ మినిట్స్ ప్రకారం.. దేశ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి మెరుగ్గా మారుతున్నందున.. త్వరలోనే మళ్లీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
భారతదేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం అక్టోబర్ నెలలో 0.25శాతం అనే రికార్డు కనిష్టానికి చేరడం ముఖ్య కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఆహార ధరలు తగ్గడంతో పాటు, అవసరమైన వస్తువులపై పన్ను తగ్గింపులు కూడా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కుదించాయి. ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు తగ్గడంతో డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్ల కోతలకు అవకాశాలు మరింత పెరిగాయి. గవర్నర్ వ్యాఖ్యల అనంతరం... 10 ఏళ్ల ప్రభుత్వ బాండ్ దిగుబడులు స్వల్పంగా తగ్గాయి. కొంతమంది ఆర్థిక నిపుణులు తదుపరి విధాన సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని ఆశిస్తున్నా.. ఓవర్నైట్ ఇండెక్స్డ్ స్వాప్ రేట్లు మాత్రం రేట్లు మారకపోవచ్చనే సూచనలు ఇస్తున్నాయి.
Also Read: Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ 5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!
రూపాయి ఇటీవల బలహీనపడడంపై కూడా గవర్నర్ స్పందించారు. రూపాయి పడిపోవడం ప్రస్తుత ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో సహజమే అన్నారు. ఆర్బీఐ కరెన్సీ తీవ్రంగా ఒడిదుడుకులకు గురయ్యే సమయంలో మాత్రమే జోక్యం చేసుకుంటుందని తెలిపారు. వార్షికంగా రూపాయి 3-3.5శాతం వరకు తగ్గడం సహజ పరిధిలోనే ఉందని తెలిపారు. ఇటీవల రూపాయి 89.49 వద్ద రికార్డు కనిష్టానికి చేరింది. అమెరికాతో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రూపాయి బలహీనతకు కారణమయ్యాయి.
ఈ సంవత్సరం రూపాయి 4శాతం కంటే ఎక్కువగా తగ్గింది. దీంతో ఇది ఆసియా కరెన్సీలలో అతితక్కువ పనితీరు కనబరుస్తున్న కరెన్సీల జాబితాలో చేరింది. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడం రేటు కోతలకు అవకాశం ఇస్తున్నప్పటికీ.. కరెన్సీ మార్కెట్లో ఉన్న అనిశ్చితి ఆర్బీఐను జాగ్రత్తతో వ్యవహరించేలా చేస్తోంది. రాబోయే ఎంపీసీ నిర్ణయం మార్కెట్లకు అత్యంత కీలకం కానుంది.
Also Read: Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్ ఇన్కమ్ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.