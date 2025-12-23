English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • RBI Repo Rate Cut: లోన్‌ తీసుకునేవారికి గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన ఆర్బీఐ.. EMIల తగ్గనున్నాయ్..పూర్తి వివరాలివే..!!

RBI Repo Rate Cut: లోన్‌ తీసుకునేవారికి గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన ఆర్బీఐ.. EMIల తగ్గనున్నాయ్..పూర్తి వివరాలివే..!!

  RBI may Reduce the Repo Rate by Another 25 Basis Points Bringing it Down to 5 Percent: హోంలోన్, వెహికల్ లోన్ తోపాటు పలు రకాల లోన్స్ తీసుకునే వారికి ఆర్భిఐ గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కీలక పాలసీ రేట్లను మరోసారి 25 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని యూబీఐ రిపోర్టు వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరీ పాలసీ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. లోన్స్ నెలలవారీ ఈఎంఐలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:58 AM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్‌లోనే రావాలి: టీటీడీ
5
Tirumala Vaikunta Dwara Darshan
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. భక్తులు ఆ టైమ్‌లోనే రావాలి: టీటీడీ
Bank Holidays: రేపు సోమవారం బ్యాంకులు బంద్.. కారణమేమిటంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: రేపు సోమవారం బ్యాంకులు బంద్.. కారణమేమిటంటే..?
Grahana Yogam 2026: సూర్యుడు- రాహువు గ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులకు 2026 చాలా డేంజర్‌..!
5
Grahana Yogam 2026
Grahana Yogam 2026: సూర్యుడు- రాహువు గ్రహణం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులకు 2026 చాలా డేంజర్‌..!
Realme 16 5G: త్వరలో OLED డిస్‌ప్లేతో రియల్‌మీ 16 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములు లేదు భయ్యా!
6
REALME
Realme 16 5G: త్వరలో OLED డిస్‌ప్లేతో రియల్‌మీ 16 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములు లేదు భయ్యా!
RBI Repo Rate Cut: లోన్‌ తీసుకునేవారికి గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన ఆర్బీఐ.. EMIల తగ్గనున్నాయ్..పూర్తి వివరాలివే..!!

Add Zee News as a Preferred Source

RBI Repo Rate Cut: హోమ్ లోన్, వెహికల్ లోన్, పర్సనల్ లోన్ వంటి రుణాలు తీసుకున్న వారికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మరోసారి భారీ ఊరట కల్పించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కీలక పాలసీ రేట్లపై సానుకూల నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా ఆర్‌బీఐ అడుగులు వేయవచ్చని యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (UBI) విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక సూచిస్తోంది. వచ్చే ఫిబ్రవరి 2025లో జరగనున్న మానీటరీ పాలసీ కమిటీ సమావేశంలో రెపో రేటును మరో 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం రెపో రేటు 5.25 శాతంగా కొనసాగుతోంది. ఆర్‌బీఐ మరోసారి 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గిస్తే.. రెపో రేటు నేరుగా 5 శాతానికి దిగి వస్తుంది. ఇది రెపో రేటుకు అనుసంధానమైన అన్ని రకాల రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గేందుకు దారి తీస్తుంది. ముఖ్యంగా హోమ్ లోన్, వెహికల్ లోన్ వంటి దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీసుకున్న వారికి నెలవారీ ఈఎంఐలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో కుటుంబ బడ్జెట్‌పై ఉన్న భారం కొంతమేర తగ్గుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

యూబీఐ నివేదిక ప్రకారం.. ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు క్రమంగా నియంత్రణలోకి వస్తుండటం ఆర్‌బీఐకి అనుకూలంగా మారుతోంది. అంతర్గత ధరల ఒత్తిళ్లు తగ్గుముఖం పట్టిన నేపథ్యంలో వడ్డీ రేట్లలో మరింత కోతకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. బంగారం ధరల వల్ల వచ్చే ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. మొత్తం ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు ఇంకా మితంగా ఉన్నట్లు నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

Also Read: 8th Pay Commission: కొత్త పే స్కేల్‌పై రచ్చ.. ఆందోళనలో ఉద్యోగులు.. అసలు ఈ వివాదమేంటి? ఎంప్లాయిస్‌ డిమాండ్ ఏంటి..?

ఇదే క్రమంలో 2026 ఫిబ్రవరి లేదా ఏప్రిల్‌లో జరిగే ద్వైమాసిక మానీటరీ పాలసీ సమీక్షలో కూడా మరోసారి 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని యూబీఐ అంచనా వేస్తోంది. అగ్రెసివ్ పాలసీ వైఖరి కొనసాగితే.. 2026 ఫిబ్రవరి సమావేశంలో తుది దశ వడ్డీ కోత జరిగి రెపో రేటు 5 శాతానికి చేరుకోవచ్చని నివేదిక తెలిపింది. అయితే ఇది చివరి తగ్గింపు అవుతుందా? లేదా అంతకంటే దిగువకు కూడా వెళ్లే అవకాశముందా? అనే అంశంపై ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదని పేర్కొంది.

ఇటీవలే డిసెంబర్‌లో జరిగిన మానీటరీ పాలసీ సమావేశంలో ఆర్‌బీఐ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రెపో రేటును తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. దాంతో బ్యాంకులు కూడా తమ రెపో ఆధారిత రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాయి. అదే విధంగా వచ్చే ఫిబ్రవరిలో మరోసారి రేటు కోత జరిగితే, రుణగ్రహీతలకు మరింత ప్రయోజనం కలగనుంది. ముందున్న పాలసీ సమావేశాల్లో కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (CPI).. దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు (GDP) వంటి అంశాలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. మొత్తం మీద చూస్తే.. వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుల పరంపర కొనసాగితే.. రాబోయే కాలంలో రుణగ్రహీతలకు మరింత ఊరట లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: EPS Pension: రూ. 1000 నుంచి రూ. 7500కు పెన్షన్ పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక అప్‌డేట్..!!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Repo rate cutRBI Policy MeetReserve Bank of IndiaUBI ReportHome Loan EMI

Trending News