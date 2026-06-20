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RBI New Rules for KCC 2026: రైతులకు బిగ్ అలర్ట్.. Kisan Credit Card కొత్త నిబంధనలు.. ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

RBI New Rules for KCC: దేశంలో వ్యవసాయ లోన్స్ ప్రక్రియను మరింత సులభం చేసేందుకు లోన్స్ ఆమోదం.. తిరిగి చెల్లింపు విధానాల్లో ఏకరూపత తీసుకువచ్చేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు స్కీములో కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలు 2027 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆదాయం గుర్తింపు, ఆస్తి వర్గీకరణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పంటల కాలం నిర్వచనాన్ని ఆర్బిఐ ప్రామాణీకరించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST
RBI New Rules for KCC 2026: రైతులకు బిగ్ అలర్ట్.. Kisan Credit Card కొత్త నిబంధనలు.. ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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