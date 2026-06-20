/RBI New Rules for KCC 2026: రైతులకు బిగ్ అలర్ట్.. Kisan Credit Card కొత్త నిబంధనలు.. ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే..!!

RBI New Rules for KCC: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కమర్షియల్ బ్యాంకులు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు నిబంధనలను సవరించింది. ఆర్బిఐ ఆదేశాల మేరకు సవరించిన నిబంధనలను వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. కేంద్ర బ్యాంకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కేసీసీ స్కీమ్ కింద వ్యవసాయం, అనుబంధ కార్యకలాపాల్లో ఉన్న రుణగ్రహీతలకు వారి నిర్వహాణ మూలధనం, పెట్టుబడి రుణ అవసరాల కోసం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా సకాలంలో లోన్ అందించడం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ ప్రయోజనం కోసం మరింత సులభమైన, ప్రామాణికమైన విధానాలతో కూడిన ఏకీక్రుత సౌకర్య ఫ్రేమ్ వర్క్ అభివ్రుద్ధి చేసింది.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం పంటల కాలం 12 నెలలు, 18 నెలలు:
ఆదాయ గుర్తింపు, ఆస్తి వర్గీకరణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆర్బిఐ పంట కాలం నిర్వచనాన్ని సవరించింది. కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. కెసిసి పథకం కింద పంట కాలాన్ని స్వల్పకాలిక పంటలకు 12 నెలలు.. దీర్ఘకాలిక పంటలకు 18 నెలలుగా ప్రామాణీకరించనున్నారు. పంట విత్తినప్పటి నుండి దాని కోత, విక్రయం వరకు ఉన్న కాలాన్ని పంట కాలం అని ఈ మార్గదర్శకాలు పేర్కొంటున్నాయి. సవరించిన కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకం ముసాయిదా మార్గదర్శకాలపై ఫిబ్రవరిలో ప్రజలు, భాగస్వాముల నుంచి సూచనలు కోరినట్లు కేంద్ర బ్యాంకు పేర్కొంది.
రూ.2లక్షల వరకు ఎలాంటి పూచీకత్తు అవసరం లేదు:
అయితే అసురక్షిత రుణాల పరిమితిని పెంచాలన్న సూచనను ఆర్బిఐ తిరస్కరించింది. ఈ పరిమితిని ఇటీవలే డిసెంబర్ 2024లో పెంచినట్లు, ప్రస్తుతం దానిని మరింత పెంచే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని బ్యాంకు తెలిపింది. పూచీకత్తు, మార్జిన్ నిబంధనలకు సంబంధించి, వ్యవసాయం, అనుబంధ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన రుణాలపై, ఒక్కో రుణగ్రహీతకు రూ. 2 లక్షల వరకు బ్యాంకులు పూచీకత్తు, మార్జిన్ అవసరాలను మినహాయిస్తాయని ఆర్బిఐ పేర్కొంది.
రూ. 3లక్షల వరకు తాకట్టు మినహాయింపునకు ఛాన్స్:
అంతేకాదు.. 2 లక్షల పూచీకత్తు రహిత పరిమితిలోపు వ్యవసాయ లోన్స్ కోసం బంగారం లేదా వెండిని స్వచ్ఛందంగా తాకట్టు పెట్టడాన్ని, వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన పూచీకత్తు రహిత రుణ మార్గదర్శకాల ఉల్లంఘనగా పరిగణించరు. రూ. 2 లక్షలకు పైబడిన రుణాల కోసం, బ్యాంకులు తమ రుణ విధానం, ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేసే ఆర్బిఐ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పూచీకత్తు, మార్జిన్ అవసరాలను నిర్ధారిస్తాయని ఆర్బిఐ పేర్కొంది.
ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, పంటలు లేదా పశువులను తాకట్టుగా పెట్టి కిరాయి వ్యవసాయ క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ తీసుకుంటే రూ. 3 లక్షల వరకు రుణాలకు బ్యాంకులు తాకట్టు నిబంధనను మాఫీ చేయవచ్చు . బ్యాంకులు తమ రుణ విధానాలకు అనుగుణంగా పంట సాగు, సంబంధిత కార్యకలాపాల కోసం స్వల్పకాలిక పరిమితులను కూడా సమీక్షించి, పునరుద్ధరించాలి.
రైతులకు ఏవిధంగా ఉపయోగపడుతుంది?
ఆర్బిఐ తీసుకువచ్చిన ఈ మార్పుల వల్ల వ్యవసాయ రుణాల ఆమోదం వేగవంతంగా పూర్తవుతుంది. లోన్స్ చెల్లింపు షెడ్యూళ్ల విషయంలో స్పష్టత వస్తుంది. చిన్న, మధ్య తరహా రైతులకు లోన్స్ ఈజీగా లభిస్తాయి. అంతేకాదు తాకట్టు, గ్యారెంటీ భారం కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యవసాయ రంగానికి అవసరమైన క్రెడిట్ అందుబాటు అనేది మెరుగుపడుతుందని చెప్పాలి.
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