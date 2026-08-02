RBI Paper Notes: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పాలిమర్ నోట్లను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ తరుణంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కాగితపు నోట్ల పరిస్థితి ఏంటన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. నిజానికి కాగితపు నోట్లు రద్దయ్యిన తర్వాత వాటిని తగలబెట్టడం కాని.. పారేయడం కానీ జరగదు. ఆర్బిఐ క్లీన్ నోట్ పాలసీ ప్రకారం పాత నోట్లను పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్, అత్యంత సురక్షితమైన.. పర్యావరణ అనుకూలమైన పద్ధతిలో నాశనం చేసి, రీసైకిల్ చేస్తారు. దీనివల్ల వాటిని మళ్లీ ఎప్పటికీ దుర్వినియోగం చేయలేరని ఆర్బిఐ నిర్ధారిస్తుంది. వినియోగదారులు డిపాజిట్ చేసిన చిరిగిన, మురికిగా ఉన్న లేదా పాడైపోయిన నోట్లను వాణిజ్య బ్యాంకులు సేకరించడంతో ఈ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ నోట్లను ఆర్బిఐ కరెన్సీ చెస్ట్లకు పంపుతారు. అక్కడ వాటిపై పలు రకాల చెకింగ్స్ జరుగుతాయి.
నోట్లను కరెన్సీ ధృవీకరణ .. ప్రాసెసింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా పంపడం జరుగుతుంది. ఇది సెకనుకు సుమారు 50 నుండి 60 నోట్లను చెక్ చేసే ఒక ఆటోమెటిక్ యంత్రం ద్వారా.. నకిలీ నోట్లను గుర్తించడానికి ఈ వ్యవస్థ కాగితం నాణ్యత, సెక్యూరిటీ థ్రెడ్, వాటర్మార్క్లు.. ఇతర భద్రతా లక్షణాలను తనిఖీ చేస్తుంది. దొరికిన ఏవైనా నకిలీ నోట్లను విడిగా జప్తు చేస్తారు. ఇకపై చలామణికి పనికిరాని అసలు నోట్లను వెంటనే వాటి మనుగడ లేకుండా చేస్తారు.
ఆర్బిఐ పాత కరెన్సీ నోట్లను ఎందుకు తగలబెట్టదు?
గతంలో పాత నోట్లను తగలబెట్టేది. అయితే.. కాలుష్యాన్ని, గ్రీన్హౌస్, ఉద్గారాలను తగ్గించడానికి ఆర్బిఐ ఈ పద్ధతిని నిలిపివేసింది. దానికి బదులుగా, చిరిగిన నోట్లను ఒక యంత్రాన్ని ఉపయోగించి వేగంగా ముక్కలు చేయడం ద్వారా నాశనం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఈ ప్రక్రియ పర్యావరణానికి మరింత సురక్షితంగా, నమ్మదగినదిగా మారింది.
పాత నోట్లను ఎలా ముక్కలు చేస్తారు?
నోట్ల గడువు తేదీ ముగిసినప్పుడు, అవి CVPSకు అనుసంధానించిన పారిశ్రామిక ష్రెడర్ యంత్రాలలోకి ఆటోమెటిగ్గా పంపిస్తారు. ఈ యంత్రాలు మైక్రో-ష్రెడ్డింగ్ చేస్తాయి. అంటే, అవి ప్రతి నోటును చాలా సన్నని వంకరటింకర ముక్కలుగా కత్తిరిస్తాయి. ఆ ముక్కలు చాలా చిన్నవిగా .. వివిధ పరిమాణాలలో ఉండటం వలన, నోట్లను తిరిగి అతికించడం దాదాపు అసాధ్యం అవుతుంది. దీనివల్ల దుర్వినియోగం జరిగే ప్రమాదం తొలగిపోతుంది.
నోట్లను ముక్కలు చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు?
ముక్కలు చేసిన కాగితాన్ని వాయు పీడనాన్ని ఉపయోగించి వాయు గొట్టాల ద్వారా బ్రాకెటింగ్ యూనిట్కు రవాణా చేస్తారు. ఇక్కడ, శక్తివంతమైన హైడ్రాలిక్ ప్రెస్లు విడివిడి కాగితపు ముక్కలను చిన్న ఇటుకలు లేదా స్థూపాల ఆకారంలో ఉండే ఘనమైన దిమ్మెలుగా కుదిస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో ఎలాంటి విషపూరిత రసాయనాలు లేదా జిగురులను ఉపయోగించరు. ఈ కుదించిన దిమ్మెలు ఆర్బిఐ సేఫ్ నుండి బయలుదేరే ముందు, ప్రతి విడతను జాగ్రత్తగా తూకం వేసి నమోదు చేస్తారు. ఇది పూర్తి భద్రతా జాడను నిర్ధారిస్తుంది.
నాశనం చేసిన నోట్లను ఎలా పునర్వినియోగం చేస్తారు?
చించివేసిన కరెన్సీ నోట్లను వ్యర్థంగా పరిగణించకుండా, వాటిని పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం పునర్వినియోగం చేసేలా ఆర్బిఐ నిర్ధారిస్తుంది. సంపీడనం చేసిన ఈ బ్లాకులను సెల్యులోజ్ గుజ్జుగా మార్చి, దానిని వర్జిన్ ఫైబర్లతో కలిపి ఆఫీస్ ఫైల్ ఫోల్డర్లు, క్లిప్బోర్డ్లు, క్యాలెండర్లు, డైరీలు, స్టేషనరీలను తయారు చేస్తారు. కొన్ని బ్రిక్వెట్లను ధృవీకరించిన పారిశ్రామిక యూనిట్లకు సరఫరా చేస్తారు. అక్కడ వాటిని తక్కువ కాలుష్యం కలిగించే.. పర్యావరణ అనుకూలమైన బాయిలర్ ఇంధనంగా ఉపయోగిస్తారు. రీసైకిల్ చేసిన ఫైబర్లను మోల్డెడ్ ఫైబర్బోర్డ్, ఇన్సులేషన్ బోర్డులు, బల్క్ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ తయారీకి కూడా ఉపయోగిస్తారు.
రద్దు చేసిన నోట్ల ద్వారా ఆర్బిఐ డబ్బు సంపాదిస్తుందా?
రీసైకిల్ చేసిన నోట్ల నుండి లభించే ముడి పదార్థం నుంచి కూడా ఆర్బిఐ డబ్బు సంపాదిస్తుంది. ముక్కలు చేసిన నోట్లతో తయారు చేసిన బ్రికెట్లను, అధికారిక టెండర్ ప్రక్రియ ద్వారా అర్హతగల పారిశ్రామిక కొనుగోలుదారులకు విక్రయిస్తారు. ఇది పారదర్శకతను నిర్ధారించడంతో పాటు, రీసైకిల్ చేసిన ముడి పదార్థాన్ని ఉత్పాదక పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం తిరిగి ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
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