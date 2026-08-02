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ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చాక.. కాగితపు నోట్లను ఆర్‌బిఐ ఏం చేస్తుంది.. వాటిని ఎలా రద్దు చేస్తుంది?

RBI Paper Notes: దేశంలో త్వరలోనే ప్లాస్టిక్ నోట్లు ప్రవేశపెట్టే దిశగా జోరుగా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. మొదట రూ. 10, రూ. 20  ప్లాస్టిక్ నోట్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే ప్లాస్టిక్ నోట్లు మార్కెట్లోకి వచ్చాక.. కాగితపు నోట్లను రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తీసుకుంటుంది. మరి ఆ కాగితపు నోట్లను ఆర్బిఐ ఏం చేస్తుంది? వాటిని ఎలా రద్దు చేస్తుంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:40 PM IST
ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ వచ్చాక.. కాగితపు నోట్లను ఆర్‌బిఐ ఏం చేస్తుంది.. వాటిని ఎలా రద్దు చేస్తుంది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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