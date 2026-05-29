  • /RBI Polymer Notes: సామాన్యులకు అలర్ట్.. మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ.. నీటిలో నానినా చిరగవు.. TOP 5 లాభాలు ఇవే..!!

RBI Polymer Notes: భారతదేశంలో త్వరలోనే మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్లాస్టిక్ నోట్లు రాబోతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా కరెన్సీ నోట్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను తీర్చేందుకు రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెట్టే విషయాన్ని పునఃపరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ కాగితపు నోట్ల కంటే కనీసం 3 నుంచి 5 రెట్లు ఎక్కువ కాలం చెలామణీలో ఉండనున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం పదే పదే కరెన్సీ ముద్రించే ఖర్చు భారీగా తగ్గుతుంది. కాగితపు నోట్ల స్థానంలో పాలిమర్ నోట్లను ఆర్బిఐ ఎందుకు తీసుకురావాలనుకుంటుంది.. వాటి వల్ల కలిగే 5 ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. 
Written ByBhoomi
Published: May 29, 2026, 09:24 AM IST|Updated: May 29, 2026, 02:07 PM IST
Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

