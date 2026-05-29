/RBI Polymer Notes: సామాన్యులకు అలర్ట్.. మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్లాస్టిక్ కరెన్సీ.. నీటిలో నానినా చిరగవు.. TOP 5 లాభాలు ఇవే..!!

Plastic currency notes India: భారత రిజర్వు బ్యాంక్.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ఆధునీకరించేందుకు నిరంతరం కీలకమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. డిజిటల్ చెల్లింపులు, ఈ రూపాయి సక్సెస్ తర్వాత ఆర్బిఐ మరో సరికొత్త విప్లవానికి త్వరలోనే శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. మన చేతుల్లో నగదు రూపంలో అంటే.. నోట్ల రూపంలోని సాంకేతికతలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దేశంలో కరెన్సీకి పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను .. కాగితపు నోట్లను వాడకంలో ఉన్న ఇబ్బందులను ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని.. ఆర్బిఐ త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా పాలిమర్ నోట్లను ప్రవేశపెట్టబోతోంది.
ఈ నోట్లను ఒక ప్రత్యేక ప్లాస్టిక్ పదార్థంతో తయారు చేస్తారు. బిజినెస్ స్టాండర్డ్ రిపోర్టు ప్రకారం.. ఈ కొత్త నోట్లను ఎలా తయారు చేస్తారు? అవి ఎలా ఉంటాయి.. ప్రస్తుత నోట్లకు ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయి.. సాధారణ వినియోగదారులకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తాయన్న విషయాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రజల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఆర్బిఐ తీసుకోబోతున్న ఈ చర్య కరెన్సీ చరిత్రలో ఒక కొత్త మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
పాలిమర్స్ నోట్లు ఎలా ఉంటాయి?
ఆర్బిఐ కొత్త ప్రవేశపెట్టబోతున్న పాలిమర్ నోట్లు.. ప్రస్తుతం చెలామణిలో ఉన్న నోట్లకు ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. మనం రోజు వాడుతున్న నోట్లు పూర్తిగా కాగితంతో తయారు చేసినవి కావు. అందులో పత్తి, కొన్ని రసాయనాల మిశ్రమంతో తయారు చేశారు. అందుకే ఆ నోట్లు నీటిలో తడవగానే పాడైపోతాయి. జేబులో మడిచిపెట్టినప్పుడు వాటి గట్టిదనం కోల్పోతాయి. ఎక్కువ రోజులు చెలామణిలో ఉన్న తర్వాత మురికిగా, పాతబడిపోతాయి.
అయితే పాలిమర్ నోట్లు ఈ నోట్లకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. వీటిని ఒక ప్రత్యేకమైన సింథటిక్ ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేస్తారు. ఈ నోట్లు కూడా ప్రస్తుతం వాడుతున్న నోట్ల మాదిరిగానే కాగితం వలే కనిపిస్తాయి. కానీ వాటి బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిజైన్ లో కూడా మరింత ఆధునికత ఉంటుంది. ఫేక్ కరెన్సీని అరికట్టేందుకు అత్యంత అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఈ నోట్లను ప్రవేశపెట్టబోతోంది ఆర్బిఐ.
పాలిమర్ కరెన్సీ వల్ల కలిగే 5 ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం:
1. చెరగవు, కరగవు: పాలిమర్ నోట్ల అతిపెద్ద ప్రయోజనం వాటి బలం. నీటిలో తడిసినా చెరగవు. బట్టలు ఉతికేటప్పుడు, వర్షంలో తడిసినప్పుడు జేబులో ఉంచినా పాడైపోవు. పాలిమర్ నోట్లు పూర్తిగా వాటర్ రెసిస్టెంట్ తో ఉంటాయి. నీళ్లు, కాఫీ, టీ వాటిపై ఒలికినా.. ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు. అంతేకాదు వాటిని చించినా పాడైపోవు. చాలా కాలం మన్నికగా కొత్త నోట్ల వలే ఉంటాయి.
2. తక్కువ నిర్వహణ, దీర్ఘకాలం మన్నిక: ఈ నోట్లు అంత ఈజీగా పాడైపోవు. కాబట్టి జీవితం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నోట్ల కంటే కనీసం 3 నుంచి 4 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాగితపు నోట్లు త్వరగా మురికిగా, జిడ్డుగా మారుతాయి. అందుకే ఆర్బిఐ వాటిని పదే పదే వెనక్కి తీసుకుంటుంది. కానీ పాలిమర్ నోట్లు దీర్ఘకాలం మన్నికగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రభుత్వానికి, ఆర్బిఐకి నోట్ల ముద్రణ ఖర్చులతో కోట్లాది రూపాయాలు ఆదా అవుతాయి.
3. మురికి బ్యాక్టీరియా నుంచి రక్షణ: ప్రస్తుతం ఉన్న కాటన్ నోట్లు నిరంతరం చేతులు మారడం వల్ల దుమ్ము పట్టి, ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా వైరస్లు వాటిపై పేరుకుపోతాయి. కానీ పాలిమర్ నోట్లకు రంధ్రాలు లేని ఉపరితలం ఉంటుంది. అంటే అవి దుమ్ము, చెమట లేదా మురికిని ఆకర్షించవు. ఈ నోట్లు పూర్తిగా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు వీటిని సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు.
4. ఫేక్ కరెన్సీని అరికట్టడం: దేశంలో ఫేక్ కరెన్సీ చలామణి పెద్ద సమస్యగా ఉంది. పాలిమర్ నోట్ల ముద్రణ సాంకేతికత ఎంత సంక్లిష్టంగా, అధునాతనంగా ఉంటుందంటే, నకిలీ నోట్లను తయారుచేసేవారు వాటిని యథాతథంగా ఫేక్ చేయడం దాదాపు అసాధ్యం. ఈ నోట్లలో సాధారణ కాగితం లేదా ప్రింటర్లను ఉపయోగించి కాపీ చేయలేని పారదర్శక కిటికీలు, హోలోగ్రామ్లు ఉంటాయి. ఇది దేశ భద్రతను, ఆర్థిక వ్యవస్థను రెండింటినీ బలోపేతం చేస్తుంది.
5. పర్యావరణ అనుకూలం: ఇవి ప్లాస్టిక్లా అనిపించినప్పటికీ.. పాలిమర్ నోట్లు పూర్తిగా రీసైక్లింగ్ చేయవచ్చు. ఈ నోట్లు పాతపడితే లేదా పనికిరాకుండా పోయినప్పుడు, వాటిని నాశనం చేయడానికి బదులుగా రీసైక్లింగ్ చేసి ఇతర ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు.
