RBI Repo Rate Cut: భారీ గుడ్ న్యూస్ వినిపించిన ఆర్బిఐ.. వడ్డీ రేట్లపై మరో పావు శాతం కోత.. సామాన్యులకు తగ్గనున్న EMI భారం..!!

RBI Interest Rates: ఈ ఏడాది ఇప్పటికే వడ్డీ రేట్లపై ట్రిపుల్ బొనాంజా ప్రకటించిన రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరోసారి శుభవార్త చెప్పింది. కీలక వడ్డీరేట్లను మరో పావు శాతం కోత విధించింది. దీంతో రెపో రేటు 5.25శాతానికి దిగివచ్చింది. ఈ మేరకు ద్రవ్యపరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలపై ఆర్బిఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా శుక్రవారం వెల్లడించారు.
అంతా ఊహించినట్లుగానే.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తాజాగా వడ్డీ రేట్లలో కోత ప్రకటించింది. RBI నిర్ణయ ప్రకారం, రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్ల తగ్గించి 5.5 శాతం నుండి 5.25 శాతానికి తగ్గించారు. ఈ నిర్ణయం దేశీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో రుణాల వడ్డీ రేట్లపై తక్షణ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సాధారణంగా RBI రెపో రేట్ తగ్గించినప్పుడు, బ్యాంకులు RBI నుంచి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో నిధులను అప్పుగా పొందగలుగుతారు. దీనివల్ల, బ్యాంకులు ప్రజలకు అందించే రుణాల వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా, హోమ్ లోన్లు, కార్ లోన్లు, వ్యక్తిగత రుణాలు, విద్యా రుణాలు వంటి రుణాల EMIలు తగ్గుతాయి. ఇప్పటికే ఈఎంఐ చెల్లిస్తున్న వ్యక్తులకు నేరుగా భారం తగ్గుతుంది.
రుణాల ఖర్చు తగ్గడం ద్వారా, ప్రజలు వారి వినియోగంలో పెరుగుదల చూపుతారు. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం, ఇళ్లు నిర్మించడం, వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం వంటి కార్యకలాపాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇది దేశీయ మార్కెట్లో వ్యాపారానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు శక్తివంతమైన ప్రేరణగా ఉంటుంది. దాంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత చురుకుగా మారడంతోపాటు వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
అయితే.. రెపో రేటు తగ్గింపు సానుకూల ప్రభావం మాత్రమే కాకుండా కొన్ని ప్రతికూల ఫలితాలను కూడా కలిగిస్తుంది. బ్యాంకులు డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉండటంతో, సేవింగ్స్ అకౌంట్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు , ఇతర ఆదాయ సాధనాలపై వడ్డీ ఆదాయం తగ్గవచ్చు. దీని కారణంగా కొంతమంది పొదుపుదారులు తమ ఆదాయంలో తగ్గుదల ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా, ప్రజలు ఖర్చు పెంచడం వల్ల, సార్వత్రికంగా వస్తువుల ధరలు పెరుగడం, అంటే ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం వంటి పరిస్థితులు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆర్బిఐ రెపో రేట్ తగ్గింపు రుణాలు తీసుకునే వారికి బిగ్ రిలీఫ్ అని చెప్పాలి. EMI భారం తగ్గుతుంది. వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అయితే సేవింగ్స్ వృద్ధి ధరల స్థిరత్వంపై కొంత ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా, ఆర్థిక పరిస్థితులను సమతుల్యంగా పరిశీలించి ప్రజలు, మార్కెట్లపై దీని ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
